Какой завтра, 18 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 18 мая, День борьбы за права крымскотатарского народа. Верующие чтят память святого Феодота Анкирского. До Нового года осталось 227 дней.

18 мая 2024 года — суббота. 815-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

18 мая в церковном календаре – день памяти святого Феодота Анкирского. Он был мучеником, жившим в III веке в Галатийской Анкире (ныне Анкара, Турция). Он славился своей жертвенностью, милосердием и непоколебимой верой во Христа. Во времена преследований христиан при императоре Диоклитиане, Феодот стал опорой для христианской общины, предоставляя им убежище и безопасность в своем доме, где тайно совершались богослужения.

Феодот также посещал христиан-узников, оказывал им помощь и с благоговением хоронил тела погибших мучеников. Он отказался принести жертву идолам и открыто осуждал языческие обряды, за что его подвергли жестоким мучениям и усекли голову мечом 303 года.

Что нельзя делать 18 мая

Нельзя рубить деревья или даже обрывать веточки.

Запрещено излишне веселиться.

Не стоит ссориться, потому что ссора затянется.

Народные приметы и традиции на 18 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: чайки вечером кричат — к теплой погоде;

солнце опускается в дымку — ждите дождя;

дуб уже имеет листья, а ясень нет — на засушливое лето;

кукушка долго без остановки кует — к теплу;

на закате солнце бледнеет — к дождю.

18 мая солнце опускается в дымку — ждите дождя / Фото: Unsplash

Знахари в этот день лечили боли в спине. Также это был особый девичник, когда молодые девушки знакомились с парнями для создания семьи.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 мая

Какие завтра именины: Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Исаак, Лев, Макар, Михаил, Павел, Петр, Семен, Федот, Юлиан, Юлия, Александра, Клавдия, Кристина, Матрона, Фаина.

Талисманом человека, рожденного 18 мая, является турмалин. Камень, известный человечеству очень давно. Когда верили, что турмалин розового цвета дарит женщине, которая его носит, привлекательность в глазах мужчин.

В этот день родились:

1048 год — персидский и таджикский поэт, математик и философ Омар Хаям;

1850 год — британский физик, предсказавший существование ионосферы Оливер Гевисайд;

1995 год — украинская поэтесса, волонтер, военнослужащая Вооруженных сил Украины, участница российско-украинской войны Ярина Черногуз.

Памятные даты 18 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 мая:

1152 год — в Пуатье самая богатая наследница Европы Элеонора Аквитанская становится невестой герцога Нормандского Генриха Плантагенета;

1268 год — египетские мамелюки захватывают Антиохию;

1593 год — английский Тайный Совет приказывает арестовать писателя Кристофера Марлоу;

1804 год — Наполеон становится императором Франции;

1830 год — в США начинается промышленное производство первых газонокосилок;

1888 год — в США впервые продемонстрировали первую граммофонную пластинку;

1899 год — в Гааге начинается первая мирная конференция;

1917 год — в Киеве начинается I Всеукраинский военный съезд;

1920 год — Всеукраинский православный Церковный совет провозглашает Украинскую православную церковь автокефальной;

1927 год — американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставляет отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте, что натолкнуло на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ног кинозвезд;

1941 год — итальянский герцог Сполето герцог Аостский Аймоне ди Торино становится королем Хорватии Томиславом II;

1943 год — японская подлодка топит австралийский корабль-госпиталь "Кентавр", 299 человек погибает;

1944 год — в Турции после серии профашистских демонстраций вводят чрезвычайное положение;

1949 год — открывают первую в Нью-Йорке вертолетную площадку;

1974 год — Индия становится шестым государством, получившим атомное оружие;

1980 год — открывается Ивано-Франковский художественный музей;

1997 год — ирландка Бриджет Диррен получает диплом с отличием Национального университета в возрасте 102 лет (мировой рекорд);

2005 год — ратификацией Оттавской конвенции Украина окончательно обязалась избавиться от пятого крупнейшего арсенала противопехотных мин в мире.

Погода на 18 мая

Завтра, 18 мая, в Киеве будет облачно, дождливо. Во Львове пасмурно, будет идти дождь. В Харькове переменная облачность. В Одессе пасмурно, днем сильный дождь.

Температура воздуха в Киеве — +19 днем и +12 ночью. Во Львове — +18 днем и +10 ночью. В Харькове — +19 днем и +12 ночью. В Одессе — +19 днем и +15 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

18 мая Всемирный день скрипки / Фото: Unsplash

18 мая в Украине празднуют День борьбы за права крымскотатарского народа. Этот день был начат указом исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова 16 мая 2014 года, накануне 70-й годовщины выселения крымских татар из Крыма1. Он чествует память жертв геноцида крымскотатарского народа и поддерживает борьбу граждан Украины — крымских татар за реализацию своих прав как представителей коренного народа.

Также 18 мая День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Начатый 12 ноября 2015 постановлением Верховной Рады Украины, этот день чтит память жертв депортации и признает ее геноцидом крымскотатарского народа. 18 мая 1944 года началась операция по депортации крымских татар. Во время главной волны депортации 18-20 мая было выдворено 180 014 человек. Бесчеловечный акт депортации привел к бесчисленным жертвам.

А еще 18 мая День резервиста в Украине. Этот день был установлен 19 апреля 2019 года Президентом Украины Петром Порошенко. Он признает важную роль резервистов в защите Отечества, его независимости и территориальной целостности, а также их готовность в любое время стать в ряды Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

18 мая празднуют День науки в Украине. Этот праздник был основан в Украине согласно Указу Президента Украины от 14 февраля 1997 № 145/971. Она была создана в поддержку инициативы известных ученых, научных учреждений, а также профессиональных союзов Украины.

Также 18 мая Всемирный день скрипки. Приходится ежегодно на третью субботу мая. Праздник является свидетельством неизменной привлекательности скрипки и ее способности увлекать аудиторию своими уникальными мелодиями, яркими звуками и богатым музыкальным наследием.

А еще 18 мая День свободы культуры. Это событие проходит в третью субботу мая и дает возможность проинформировать мировую общественность о преимуществах принятия и поощрения свободной культуры. Термин "свободная культура" был популяризирован Лоуренсом Лессигом, выдающимся деятелем движения за свободную культуру, в своей книге, опубликованной в 2004 году.

18 мая День посылания электронной поздравительной открытки. Этот день вдохновит людей использовать электронные поздравительные открытки как средство выражения искренних чувств, поздравлений и пожеланий. История Дня отправки электронных поздравительных открыток начинается с конца 1990-х годов, когда электронные поздравительные открытки впервые приобрели популярность.

Также 18 мая празднуют Всемирный день спортивного ориентирования. Этот день преследует цель популяризации спортивного ориентирования и поощрения людей всех возрастов к попробованию этого вида спорта. Спортивная ориентировка – это активность на свежем воздухе, которая требует от участников использования карты и компаса для навигации через контрольно-пропускные пункты, часто в природной среде.

А еще 18 мая Международный день астрономии. Весенний День Астрономии отмечается в субботу — в период с середины апреля до середины мая, вблизи или перед 1-й четвертиной Луны.

18 мая празднуют Всемирный день скандинавской ходьбы. Приходится на третью субботу мая. Этот праздник посвящен спортивной активности, которая приобрела популярность в конце XX века в Скандинавии. История скандинавской ходьбы берет свое начало с давних времен, когда паломники, пастухи и другие использовали палки в качестве опоры.

Также 18 мая Всемирный день виски. Это неофициальный праздник, посвященный почитанию богатой истории, разнообразных вкусов и культурного значения виски. Впервые этот день был объявлен в 2009 году на Фестивале виски на севере Нидерландов в честь известного британского писателя Майкла Джексона, сыгравшего незаурядную роль в популяризации виски.