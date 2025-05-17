Какой праздник 18 мая 2025 года / © ТСН

Реклама

18 мая 2025 года — воскресенье 1180-й день войны.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 18 мая, верующие празднуют день памяти святых мучеников Теодота, Петра, Дионисия, Андрея и других. В глубинах раннехристианской истории, среди тьмы жестоких преследований и страха, предстают светлые фигуры мучеников Теодота, Петра, Дионисия, Андрея и их сподвижников — людей, оставив все земные страхи, уложившие жизнь ради верности Христу. Их подвиг вошел в духовную сокровищницу Церкви как символ непоколебимой веры, жертвенной любви и триумфа души над телом.

Во времена, когда римские императоры Диоклетиан и Максимиан подняли волну гонений против христиан, эти слуги Божьи предстали перед выбором: поклониться идолам или принять страдания и смерть. Они выбрали второе — не из слабости или фатализма, а из осознанной и глубокой преданности Господу. Их не сломили ни пытки, ни угрозы, ни смерть, потому что сердце их было укреплено верой, которая сильнее смерти.

Реклама

История сохранила их имена не в подробностях, а в сиянии мученического подвига. веры.

Что нельзя делать 18 мая

Нельзя ругаться, ссориться — иначе капуста (или другие огородные растения) не уродят.

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом на земле — “грех копать святую землю”.

Запрещается забивать скот — “мясо будет тяжелым”, и это якобы приносит несчастье.

Народные приметы и традиции на 18 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

Если в этот день тепло и солнечно — будет хорошее лето, урожай капусты и огурцов;

дождь 18 мая — на богатый урожай грибов и капусты, но лето будет влажным;

на Капустницу ветер с севера или северо-востока — жди прохладного лета;

утренняя роса большая — к ясной погоде и хорошему урожаю овощей;

гром в этот день — признак того, что лето будет дождливым, а хлеба уродит много;

ласточки летают низко — ждите дождя или смены погоды;

лягушки сильно квакают вечером 18 мая — будет затяжное тепло.

18 мая ласточки летают низко — ждите дождя или смены погоды / © Pixabay

В народе 18 мая называлось Арина Капусница. Считалось, что именно в этот день лучшее время для высадки капусты в открытую почву. Даже существовала поговорка: “Пришла Арина — пора сажать капусту”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 мая

Какие завтра именины: Андрей, Давид, Денис, Павел, Петр, Клавдия, Александра, Кристина, Юлия.

Реклама

Талисманом человека, рожденного 18 мая является турмалин. Камень, знакомый человечеству издревле, окутан мифами и верой поколений. В древности розовому турмалину приписывали волшебную силу: считалось, что он наделяет женщину особым магнетизмом, делая ее непреодолимо привлекательной для мужчин.

В этот день родились:

1877 год — Александр Пилькевич, украинский военный деятель, член УЦР, генерал-хорунжий Армии УНР;

1920 год — Иоанн Павел II, Папа Римский (1978-2005);

1995 год — Ярина Черногуз, украинская поэтесса, волонтер, военнослужащая Вооруженных сил Украины, участница российско-украинской войны.

Памятные даты 18 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 мая:

1152 год — В городе Пуатье самая состоятельная наследница Европы, Элеонора Аквитанская, была объявлена невестой Генриха Плантагенета, герцога Нормандского;

1268 год — Египетские мамелюки захватили город Антиохия;

1274 год — Во время Второго Лионского собора был провозглашен крестовый поход;

1291 год — Египетские мамелюки захватили город Акру, последний оплот крестоносцев на Святой Земле;

1593 год — Английский Тайный Совет отдал приказ об аресте писателя Кристофера Марлоу;

1642 год — Основание города Монреаль;

1781 год — Лидер величайшего восстания индейцев Перу Тупак Амару был казнен испанцами;

1804 год — Наполеон Бонапарт был провозглашен императором Франции;

1830 год — В США было начато промышленное производство первых газонокосилок;

1848 год — Во Франкфурте-на-Майне открылся первый общегерманский парламент;

1888 год — В США впервые была продемонстрирована граммофонная пластинка;

1899 год — В Гааге началась первая мирная конференция;

1915 год — Под Ригой был испытан первый в мире танк “Вездеход”;

1917 год — В Киеве начался I Всеукраинский военный съезд;

1918 год — В результате взрыва тротила на химическом заводе в Окдейле, Пенсильвания, погибли около 200 человек;

1920 год — Всеукраинский православный Церковный совет провозгласил Украинскую православную церковь автокефальной;

1927 год — Американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставила отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте, что послужило толчком к созданию аллеи отпечатков ног кинозвезд в Голливуде;

1940 год — Герой Первой мировой войны маршал Анри Филипп Петен был назначен министром обороны Франции;

1941 год — Итальянский герцог Сполето, герцог Аостский Аймоне ди Торино, был провозглашен королем Хорватии Томиславом II;

1942 год — Немецкая армия уничтожила остатки советских войск на Керченском полуострове;

1943 год — Японская подлодка потопила австралийский корабль-госпиталь “Кентавр”, погибли 299 человек;

1944 год — Началась депортация крымских татар из Крыма, более 100 тысяч человек было вывезено на спецпоселение;

1944 год — В Турции из-за серии профашистских демонстраций было введено чрезвычайное положение;

1944 год — После недельного штурма отряды 2-го Польского корпуса захватили монастырь Монте-Кассино, открывавшее союзникам дорогу на Рим;

1945 год — Немецкий адмирал Карл Дениц издал декрет, в котором заявил о непричастности немецкой армии к зверствам в концлагерях;

1949 год — Открыта первая в Нью-Йорке вертолетная площадка;

1951 год — ООН ввела экономические санкции против Китая за его поддержку Северной Кореи;

1953 год — Американская летчица Жаклин Кокран стала первой женщиной, преодолевшей звуковой барьер на самолете;

1965 год — В Дамаске был повешен резидент израильской разведки в Сирии Эли Коэн;

1974 год — Индия стала шестым государством, получившим атомное оружие;

1980 год — Открыт Ивано-Франковский художественный музей;

1980 год — В результате извержения вулкана Святой Елены в штате Вашингтон погибли 57 человек;

1981 год — В Цюрихе американский бегун Рональдо Нехемиа стал первым в истории, пробежавшим 110 метров с барьерами за менее чем 13 секунд;

1990 год — Во Франции был установлен рекорд скорости поездов (515,3 км/ч);

1991 год — Гелен Шерман стала первой британской женщиной, поднявшейся в космос;

1992 год — Армянская армия захватила Лачинский коридор, соединяющий Армению и Карабах;

1992 год — Принята конституция Туркменистана;

1994 год — Завершен вывод израильских войск из Сектора Газа;

1996 год — В Тайване была создана пирамида из игрушечных кубиков высотой 25,05 м;

1997 год — Ирландка Бриджет Диррен получила диплом с отличием Национального университета в возрасте 102 лет, установив мировой рекорд;

1998 год — Тысячи студентов захватили здание парламента Индонезии в Джакарте, что повлекло за собой падение 32-летнего режима Сухарто;

1999 год — В Крыму было совершено неудачное покушение на городского голову Сак Владимира Шевцова;

1999 год — Правительство Канады заявило, что не будет регулировать или контролировать Интернет в стране;

2005 год — Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, обязуясь избавиться от пятого крупнейшего арсенала противопехотных мин в мире.

Какой завтра праздник в Украине и мире

18 мая в Украине празднуют День резервиста / © Pexels

18 мая в Украине празднуют День резервиста. Праздник был установлен указом президента Украины в 2007 году с целью признания важности резервистов национальной безопасности и обороны страны. В Украине люди, составляющие резерв, критически важны для обеспечения обороноспособности. Они готовы оперативно вступить в ряды армии, если придет необходимость.

Реклама

Также 18 мая День борьбы за права крымскотатарского народа. 18 мая 1944 началась принудительная депортация крымских татар из Крыма, организованная сталинским режимом. В течение нескольких дней с полуострова было выселено более 180 тысяч человек, что стало одной из величайших трагедий в истории крымскотатарского народа. Тысячи людей погибли во время депортации, а выжившие вынуждены были жить в условиях изгнания, потеряв все: дома, землю, право на существование на родной земле.

После этого крымские татары долгое время боролись за право вернуться домой, даже в условиях жестоких репрессий. Лишь в 1980-х годах, благодаря гласности, начался процесс их возвращения в Крым. Впрочем, подлинное признание их прав и возможность возвращения на родную землю стали возможны только после обретения Украиной независимости.

А еще 18 мая День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и День борьбы за права крымцев. 18 мая является датой, когда в 1944 году началась депортация крымских татар с их родной земли — Крыма. Эту операцию организовал сталинский режим, и она стала частью более широкой политики насильственных переселений народов в СССР. Депортация была безжалостной: тысячи людей были выдворены из родных домов, в тяжелых условиях переправлены в среднеазиатские республики, где они вынуждены были выживать в условиях бедности, голода и жестоких репрессий. В течение этого процесса погибли тысячи крымских татар как во время транспортировки, так и в результате тяжелых условий жизни на новых местах.

Этот день является признанием трагедии, коснувшейся каждого крымского татарина. День памяти жертв геноцида — это время, когда чтят память погибших, чтят переживших депортацию, а также отмечают важность сохранения памяти об этой трагедии в контексте геноцида, который был осуществлен против крымскотатарского народа.

Реклама

18 мая День памяти жертв политических репрессий. Политические репрессии в Украине охватывают несколько этапов, но наиболее страшными и трагическими стали периоды правления Сталина и его преемников.

В этот день во многих городах и селах Украины проводятся мемориальные мероприятия: возложение цветов к памятникам жертвам политических репрессий, панихиды, выставки, лекции и обсуждения, посвященные этой трагической части истории. Это возможность не только почтить память погибших, но и открывать новые страницы забытой истории для новых поколений.

Также 18 мая Международный день музеев. Идея праздновать этот день была внедрена Международным советом музеев (ICOM) в 1977 году. С того времени 18 мая стало символической датой, когда музеи по всему миру могут продемонстрировать свою значимость для общества. Целью дня является повышение осведомленности о роли музеев в популяризации научных исследований, сохранении культурных и природных ценностей, а также формировании общественного сознания.

А еще 18 мая Всемирный день выпечки. Основанный в 2006 году этот день объединяет людей по всему миру вокруг общей любви к выпечке. Он напоминает нам о богатом культурном наследии пекарства и его роли в формировании нашей гастрономической традиции. Это возможность отпраздновать разнообразие вкусов и способов приготовления выпечки, а также поблагодарить всех тех, кто посвятил свою жизнь созданию вкусных хлебобулочных изделий.

Реклама

18 мая День памяти умерших от СПИДа. Выпадает на третье воскресенье мая. Этот день был установлен в 1983 году с целью привлечь внимание к масштабу эпидемии ВИЧ/СПИДа, повысить осведомленность о болезни, а также почтить память погибших от этой болезни. Он стремится напомнить миру о важности борьбы с эпидемией, борьбе с предубеждением и стигматизацией людей, живущих с ВИЧ.