Какой завтра, 18 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 18 ноября, День сержанта Вооруженных сил Украины. Верующие чтят память святых Платона и Романа. До Нового года осталось 43 дня.

18 ноября 2023 года — суббота. 633-й день войны в Украине.

Какой завтра, 18 ноября, церковный праздник

18 ноября в церковном календаре – день памяти святых Платона и Романа. Платон был братом мученика Антиоха и был воспитан в благочестии к Богу. В юности отличался признанностью и человечностью, проповедовал христианство среди язычников. За это правитель Агрипин призвал его на суд, убеждая отречься от веры. Однако Платон был стойким в своих убеждениях, поэтому его обезглавили. А вот святой Роман принял мученическую смерть вместе с отроком Варулом во время гонений за христианами, которые устроил император Максим. Он был диаконом в Кесарии.

Что нельзя делать 18 ноября

Не разрешается в этот день бездельничать, лениться.

Не стоит ссориться, потому что ссора может затянуться на целый год.

Нельзя употреблять алкоголь и мясную пищу.

Народные приметы и традиции на 18 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: погода в этот день указывает на то, какой будет зима;

за окном вьюга — на Масленицу вся земля будет покрыта снегом;

увидели муху или комара — скоро придет оттепель;

за окном сильный ветер — зима будет снежной и ветреной;

луна в кругу света — к снегопаду.

18 ноября увидели муху или комара — скоро придет оттепель / Фото: Pexels

Наши предки традиционно молились святым Платону и Роману о благополучии в семье. А еще их просили пережить зиму без проблем, подарить следующей осенью большой урожай. Хотя сельскохозяйственные работы уже были завершены, крестьяне не бездельничали, а занимались разными хозяйственными делами. А чтобы уберечься от нечистой силы, в этот день делали из дерева оберег.

Погода на 18 ноября

Завтра, 18 ноября, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове пасмурно, ночной мелкий дождь утром усилится, а во второй половине дня превратится в дождь со снегом. В Харькове пасмурно, осадков не ожидается. В Одессе переменная облачность.

Температура воздуха в Киеве — +3 днем и ночью. Во Львове — +1 день и 0 ночью. В Харькове — +2 день и 0 ночью. В Одессе — +7 днем и +4 ночью.

Памятные даты 18 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 ноября:

1626 год — в Риме Папа Римский Урбан VIII освящает собор святого Петра, ныне резиденцию всех Пап;

1654 год — начинается оборона казацкой крепости Буша на Подолье от войск Речи Посполитой;

1883 год — в США вводится единая система определения времени: до этого каждый город устанавливал себе время самостоятельно;

1918 год — провозглашение независимости Латвийской Республики, первым главой правительства становится Карлис Улманис;

1928 год — на экраны выходит мультфильм "Пароходчик Вилли" производства компании Уолта Диснея;

1935 год — начинается Варшавский процесс над группой членов ОУН;

1935 год — в Риге открывают Монумент Свободы;

1978 год — в джунглях Гайаны около 1000 участников секты "Храм Народов" покончивают жизнь самоубийством;

1990 год – Мстислав Скрипник прибывает из США в Киев, где в соборе св. Софии происходит его интронизация на патриарха УАПЦ;

2005 год — Сенат США отменяет ограничительную внешнеторговую поправку Джексона-Вейника для Украины;

2007 год — в результате взрыва метана на арендном предприятии "Шахта им. А. Ф. Засядько" (Донецк) погибает 100 горняков (еще один впоследствии умирает в больнице).

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 ноября

Какие завтра именины: Николай, Платон, Роман.

Талисманом человека, рожденного 18 ноября, является опал. Драгоценный камень, который может иметь разную окраску. Согласно старославянским поверьям опалы помогают поддерживать таланты владельца. А еще этот камень лечит болезни сердца.

В этот день родились:

1744 год — украинский ученый-энциклопедист, один из основателей научного акушерства, фитотерапии, ботаники Нестор Амбодик-Максимович;

1886 год — украинская художница, мастерица живописи и графики София Альбиновская-Минкевич;

1921 год — украинский писатель, кандидат филологических наук, лауреат Государственной премии Украины им. Шевченко Дмитрий Мищенко.

Какой завтра день в Украине и мире

18 ноября Всемирная неделя осведомленности об антибиотиках / Фото: Pexels

18 ноября в Украине празднуют День сержанта ВСУ. Этот профессиональный праздник с 2009 года существовал в другом формате, но 19 апреля 2019 года президент Петр Порошенко ввел новую дату. Главная цель дня состоит в том, чтобы почтить преданность сержантов и старшин военному делу, ответственности, мужеству, героизму и профессионализму при исполнении служебных обязанностей. Сержанты считаются ключевым звеном в армии Украины, на которой держится все подразделение.

Также 18 ноября Всемирная неделя осведомленности об антибиотиках. Фиксированная дата была установлена в 2020 году. Эта глобальная кампания направлена на повышение осведомленности и понимания устойчивости к противомикробным препаратам. Инициатором создания недели стала Всемирная организация здравоохранения, чтобы решить проблемы неосведомленности людей о работе антибиотиков.

А еще 18 ноября празднуют День ресторана. Традиционно этот праздник празднуют каждый последний месяц сезона и приходится на третью субботу. Идея создания такого дня появилась в Финляндии в 2011 году. Суть состоит в том, чтобы пригласить всех, кто желает открыть собственное кафе или бар, на один день стать владельцами такого заведения. Сердца покорило сердца поклонников уличной еды и активно распространяется по разным странам мира.

18 ноября Всемирный день предотвращения и исцеления от сексуальной эксплуатации, жестокого обращения и насилия над детьми. Событие было создано по инициативе ООН и посвящено содействию исцелению, повышению осведомленности, призыву к общинам и правительствам к принятию активных действий против этих ужасающих преступлений.

Также 18 ноября Международный день переживших самоубийство близкого человека. Согласно Американскому фонду предотвращения самоубийств, памятный день был введен в 1999 году по инициативе сенатора Гарри Рида, который сам пострадал из-за того, что близкий человек совершил суицид.