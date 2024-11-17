Какой завтра, 18 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

18 ноября 2024 года – понедельник. 999-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

18 ноября в церковном календаре – день памяти святых мучеников Платона и Романа. Святой Платон родился в городе Анкири (современная Анкара, Турция) и был известен своей преданностью христианской вере. Во времена гонений на христиан его арестовали и вынудили отказаться от веры. Однако, Платон остался непоколебимым и, отказавшись принести жертву языческим богам, был казнен. Святой Роман был диаконом церкви в Кесарии Палестинской (современная Израиль). Во время гонений на христиан он открыто выступал против поклонения языческим богам и за это был также арестован и подвергнут жестоким пыткам. Роман остался верен Христу до самого конца и принял мученическую смерть.

Что нельзя делать 18 ноября

Нельзя лениться, бездельничать.

Не следует употреблять мясную пищу, пить алкоголь.

Запрещается ругаться и ссориться.

Народные приметы и традиции на 18 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: вокруг луны свет — до снегопада;

вьюга за окном — на Масленицу будет много снега;

погода указывает, какой она будет зимой;

увидеть комара или муху — до оттепели.

18 ноября вьюга за окном — на Масленицу будет много снега / Фото: Unsplash

Традиционно святым Роману и Платону молятся о благополучии в семье. Также просят пережить зиму без проблем. Чтобы уберечься от нечистой силы, наши предки делали деревянные обереги.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 ноября

Какие завтра именины: Николай, Платон, Роман.

Талисманом человека, рожденного 18 ноября является опал. Давно этот камень помогает развить интуицию и творчество. Наши предки считали, что опалы защищают своего владельца от негативного влияния извне.

В этот день родились:

1886 год – украинская художница, мастерица живописи и графики София Альбиновская-Минкевич;

1913 год – украинский композитор, автор опер, симфоний и симфонических поэм, песен и романсов Георгий Майборода;

1921 год – украинский писатель, кандидат филологических наук, лауреат Государственной премии Украины им. Т. Г. Шевченко (1993) Дмитрий Мищенко.

Памятные даты 18 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 ноября:

1626 год — в Риме Папа Римский Урбан VIII освящает собор святого Петра, ныне резиденцию всех Пап;

1654 год – начинается оборона казацкой крепости Буша на Подолье от войск Речи Посполитой;

1838 год — Тарас Шевченко завершает первый (потерянный) вариант "Тарасовой ночи", финальной поэзии "Кобзаря";

1883 год — в США вводят единую систему определения времени: до тех пор каждый город сам устанавливал себе время;

1918 год — победа под Мотовиловкой дивизии Сечевых стрелков Евгения Коновальца над отрядами, верными гетману П.Скоропадскому;

1918 год – провозглашают независимость Латвийской Республики; первым главой правительства становится Карлиса Улманиса;

1928 год — на экраны выходит мультфильм "Пароходчик Вилли" производства компании Уолта Диснея;

1935 год – начинается Варшавский процесс над группой членов ОУН;

1935 год – в Риге открывают Монумент Свободы;

1978 год — в джунглях Гайаны около 1000 участников секты "Храм Народов" покончивают жизнь самоубийством;

1990 год – Мстислав Скрипник прибывает из США в Киев, где в соборе св. Софии происходит его интронизация на патриарха УАПЦ;

2005 год — Сенат США отменяет ограничительную внешнеторговую поправку Джексона-Вейника для Украины;

2007 год — в результате взрыва метана на арендном предприятии "Шахта им. А. Ф. Засядько" (Донецк) погибает 100 горняков (еще один впоследствии скончался в больнице).

Погода на 18 ноября

Завтра, 18 ноября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +6 днем и +3 ночью. Во Львове +7 днем и +1 ночью. В Харькове +7 днем и +2 ночью. В Одессе +12 днем и +7 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

18 ноября в Украине отмечают День сержанта Вооруженных Сил / Фото: ТСН.ua

18 ноября в Украине празднуют День сержанта Вооруженных Сил. Этот профессиональный праздник был основан в 2019 году, чтобы почтить сержантов и старшин, которые играют важную роль в обороноспособности Украины, обеспечении дисциплины, слаженности и готовности подразделений. Сержантский состав является критически важным звеном украинской армии. Сержанты выполняют функции как командиров небольших подразделений, так и наставников для молодых военных, в том числе новобранцев. Они отвечают за воспитание нравственно-психологического климата в коллективе, военную дисциплину и порядок.

Также 18 ноября Всемирная неделя осведомленности о наркотиках. Проводится ежегодно с целью привлечения внимания к проблемам, связанным с употреблением наркотических веществ, их влиянием на здоровье и жизнь человека, а также на социальную сферу в целом. Обычно он приходится на конец ноября или начале декабря и включает ряд мер, направленных на профилактику и информирование общества о рисках и последствиях употребления наркотиков. Это могут быть образовательные семинары, встречи с экспертами, информационные кампании, направленные на молодежь, а также распространение материалов о способах предотвращения наркозависимости.

А еще 18 ноября Европейский день защиты детей от насилия и сексуальной эксплуатации. Этот день был начат Советом Европы в 2015 году с целью привлечения внимания к проблеме сексуального насилия над детьми и важности их защиты. Он был создан для повышения осведомленности о проблеме сексуального насилия над детьми и сексуальной эксплуатации, включая опасности, связанные с интернетом, содействие защите прав детей и обеспечение безопасной среды для их развития и стимулирование действий на уровне правительств и общественности для создания политик и механизмов, защищающих детей.

18 ноября празднуют Международный день устриц. Этот праздник посвящен изысканному деликатесу – устрицам, обладающим богатой историей потребления и считающимся символом роскоши и утонченности. Устрицы потребляли еще в Древней Греции и Риме, и с тех пор они приобрели статус деликатеса. Они были популярны среди аристократов и знати, а также ассоциировались с романтикой из-за веры в свойства афродизиака. Сейчас устрицы доступны во многих странах и стали любимым блюдом для любителей морепродуктов.

Также 18 ноября Всемирный день предотвращения сексуальной эксплуатации детей, жестокого обращения с ними и насилия над ними. профилактики и борьбы с подобными преступлениями.

А еще 18 ноября День Микки Мауса. Этот день приурочен к годовщине первого появления одного из известнейших анимационных персонажей в короткометражном фильме Steamboat Willie 1928 года. Микки Маус стал первым анимационным персонажем со звуком, принесшим ему огромный успех и ставшим началом популярности студии Disney. Микки Маус был создан Уолтом Диснеем и художником Абом Айверксом. Его задумали как символ оптимизма, доброжелательности и веселья. Впервые Микки появился в черно-белом виде, но со временем стал "лицом" анимационной империи Диснея, представляя ее на глобальном уровне. В течение десятилетий Микки Маус эволюционировал и становился все более узнаваемым, а его образ стал настоящим символом поп-культуры и одной из самых любимых икон анимации.