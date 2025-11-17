Какой праздник 18 ноября 2025 года / © ТСН

18 ноября 2025 года — вторник. 1363-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 18 ноября, верующие празднуют день памяти святых мучеников Платона и Романа. Святой Платон происходил из города Анкиры (ныне Анкара, Турция). Он был воспитан в христианской вере и с юности отличался мудростью, добротой и глубоким благочестием. Во время гонений на христиан при императоре Максимиане (ок. 303) он открыто исповедовал свою веру в Иисуса Христа, призывая язычников не поклоняться идолам.

Платон мужественно разоблачал бессмысленность языческих жертвоприношений, за что был схвачен и приведен на суд к правителю Агриппину. Несмотря на угрозы и пытки, святой не отрекся от Христа. Его жестоко пытали: резали тело, обжигали огнем, но он оставался непоколебимым.

Святой Роман был диаконом церкви в Кесарии Палестинской. Во времена императора Диоклетиана он активно поддерживал христиан, шедших на мучения за веру. Во время гонений 303 года он открыто выступил против языческого праздника, призывая людей не участвовать в идолопоклонстве.

Его схватили, пытали и пытались заставить принести жертву богам. Когда он отказался, ему отрезали язык, чтобы он больше не мог проповедовать истину. Но даже после этого Роман чудесным образом говорил: Господь дал ему возможность свидетельствовать веру без слов. После многочисленных пыток святого задушили в тюрьме и он принял мученический венец.

Что нельзя делать 18 ноября

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом — любая работа в этот день «истощает силу».

Не стоит разжигать огонь без надобности — это может «вызвать ветер и холодную зиму».

Запрещается отправляться в дальний путь — путь может быть «тяжелым и скользким».

Народные приметы и традиции на 18 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

снег выпал на Платона — ждите раннюю и суровую зиму;

ясный, морозный и тихий день — к солнечной, но холодной зиме;

дождь или мокрый снег — будет зима с оттепелями;

южный ветер — ждите мягкую и короткую зиму;

туман низко стелется — идет потепление.

18 ноября южный ветер — ждите на мягкую и короткую зиму / © unsplash.com

В народе 18 ноября носило название Платонов день. В народе говорили: «Пришел Платон — зиму ведет за руку». Считалось, что после этого дня зима вступает в свои права — начинаются настоящие морозы и снега.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 ноября

Какие завтра именины: Николай, Платон, Роман.

Талисманом человека, рожденного 18 ноября, является опал. Этот драгоценный камень известен человечеству еще с давних времен и всегда окружался легендами о своих магических и целебных свойствах. Ему приписывали способность открывать скрытые таланты и оберегать здоровье, укреплять иммунитет и помогать в борьбе с разными недугами.

В этот день родились:

1847 год — Владимир Навроцкий, украинский ученый-экономист, статистик и публицист;

1859 год — Костя Левицкий, украинский правовед, историк, писатель, переводчик, председатель Государственного секретариата ЗУНР, основатель и руководитель Национального Совета во Львове;

1886 год — София Альбиновская-Минкевич, украинская художница, мастер живописи и графики.

Памятные даты 18 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 ноября:

1626 год — в Риме Папа Урбан VIII освятил собор святого Петра;

1654 год — началась оборона казацкой крепости Буша на Подолье от войск Речи Посполитой;

1838 год — Тарас Шевченко завершил первый, утраченный вариант поэмы «Тарасова ночь», а его первая поэзия к «Кобзарю» — «Екатерина»;

1883 год — в США внедрена единая система времени: до этого каждый город жил по своим часам;

1918 год — победа дивизии Сечевых стрелков Евгения Коновальца под Мотовиловкой над войсками, верными гетману П. Скоропадскому;

1918 год — провозглашена независимость Латвийской Республики;

1928 год — на экраны вышел мультфильм «Пароходик Вилли» компании Уолта Диснея;

1935 год — в Варшаве начался процесс над членами ОУН (закончился 13 января 1936);

1935 год — в Риге торжественно открыт Монумент Свободы;

1978 год — в джунглях Гайаны около 1000 участников секты «Храм Народов» покончили жизнь самоубийством;

1990 год — Мстислав Скрипник прибыл в Киев из США;

2005 год — Сенат США отменил внешнеторговую поправку Джексона-Вейника в отношении Украины;

2007 год — на арендном предприятии «Шахта им. А. Ф. Засядько» (Донецк) в результате взрыва метана погибли 100 горняков, еще один умер позже в больнице.

Какой завтра праздник в Украине и мире

18 ноября в Украине празднуют День сержанта Вооруженных Сил / © Associated Press

18 ноября в Украине празднуют День сержанта Вооруженных Сил. Праздник посвящен сержантам и старшинам армии — личному составу, играющему ключевую роль в выполнении боевых задач и организации подразделений. Основной целью стало чествование «приверженности, ответственности и профессионализма сержантов и старшин ВСУ, их мужества и героизма в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины».

Также 18 ноября День Микки Мауса. Это международный праздник, посвященный самому известному анимационному герою мира, символу компании Walt Disney — мышке Микки Маусу. Именно в этот день 1928 года на экраны вышел мультфильм «Пароходчик Вилли» — первая звуковая анимация, где появился Микки.

А еще 18 ноября Всемирный день предотвращения сексуальной эксплуатации детей, жестокого обращения с ними и насилия над ними и исцеления от него. Этот день был основан ООН и международными организациями, чтобы привлечь внимание мира к проблеме насилия над детьми и содействовать защите их прав. Он акцентирует внимание на профилактике сексуальной эксплуатации, физического и психологического насилия, а также на поддержке пострадавших от таких преступлений детей.

18 ноября Европейский день защиты детей от насилия и сексуальной эксплуатации. Этот день был начат Советом Европы с целью привлечь внимание общества к проблеме насилия и сексуальной эксплуатации детей. Он акцентирует внимание на необходимости защиты прав детей, их безопасности и благосостояния, а также на мероприятиях по профилактике и поддержке пострадавших.