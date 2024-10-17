Какой завтра, 18 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

18 октября 2024 года – пятница. 968-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

18 октября в церковном календаре – день памяти святого апостола и евангелиста Луки. Святой апостол и евангелист Лука – одна из ключевых фигур в христианстве. По традиции он был автором одного из четырех Евангелий, а также Деяний апостолов. Лука происходил из античного города Фиваиды в Греции, был врачом по профессии, придающей его писаниям особый акцент на человеческую природу Христа. В Евангелии от Луки содержится много уникальных притч и историй, которые не встречаются в других Евангелиях, такие как притча о добром самарянине и история о блудном сыне. Лука также подчеркивает тему милосердия, сострадания и роль женщин в служении Иисусу.

Что нельзя делать 18 октября

Не следует есть острые блюда.

Запрещается давать деньги взаймы.

Нельзя хвастаться своими достижениями.

Народные приметы и традиции на 18 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой день: в течение дня сильно меняется погода, таким будет весь октябрь;

в доме появились комары – ждите мягкую зиму, без морозов;

луна яркая до тихой и ясной погоды;

нет ветра — совсем скоро похолодает.

18 октября в доме появились комары – ждите мягкую зиму, без морозов / Фото: Unsplash

В этот день было принято проводить шумные ярмарки, где торговали овощами, обычно луком. Готовили блюда с этим продуктом, чаще всего разнообразные пироги.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 октября

Какие завтра именины: Андрей, Гаврило, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Федор, Елизавета, Злата.

Талисманом человека, рожденного 18 октября является бриллиант. Самый популярный драгоценный камень. Издавна верили, что бриллиант способен оказывать положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта, лечит печень и легкие.

В этот день родились:

1902 год — украинская оперная певица-сопрано Мария Сокол (Рудницкая);

1946 год – украинский поэт, исследователь голодомора в Украине 1932-33 годов, политический и общественный деятель, ликвидатор аварии на ЧАЭС, политический заключенный СССР Богдан Скробут;

1987 год — украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр Олеся Повх.

Памятные даты 18 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 октября:

1009 год — Храм Гроба Господня, христианская церковь в Иерусалиме, была полностью разрушена халифом Фатимидов Аль-Хаким би-Амр Аллахом;

1016 год — датчане побеждают саксов в битве при Ашингдоне;

1081 год – норманны побеждают Византийскую империю в битве при Диррахии;

1210 год – папа Римский Иннокентий III отлучает от церкви немецкого лидера Оттона IV;

1239 год — орды хана Батыя захватывают город Чернигов;

1356 год — происходит базельское землетрясение, самое существенное в историко-сейсмологических событиях к северу от Альп, в результате которого был уничтожен город Базель, Швейцария;

1386 год – открывают Гайдельбергский университет;

1596 год — подписывают Берестейскую унию, на которой провозглашено присоединение ряда епархий православной Киевской митрополии во главе с митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси Михаилом Рогозой к Апостольской Столице в условиях подчинения православных Папе Римскому;

1648 год — в Бостоне организуют первый в США профсоюз;

1667 год — голландцы в Америке основывают Брюкелен;

1672 год — Бучацкий мирный договор Речи Посполитой и Османской империи;

1748 год — установление второго Аахенского мира, знаменующего окончание войны за австрийское наследие;

1851 год — в Лондоне впервые публикуют роман Германа Мелвилла "Моби Дик";

1892 год – открывается первая коммерческая протяженная телефонная линия (Чикаго – Нью-Йорк);

1893 год — в Киевском оперном театре Сергей Рахманинов дирижирует своей первой оперой "Алеко";

1896 год — в "Нью-Йорк Джорнел" появляются первые комиксы;

1898 год — США вступает в права владения Пуэрто-Рико;

1914 год – в Немецкой империи основывают движение Schoenstatt;

1918 год — во Львове на собрании украинских депутатов австрийского Государственного Совета и членов Палаты Панов, украинских членов галицкого и буковинского сеймов образуют Украинский Национальный Совет, возглавляющий украинское национальное движение в Австро-Венгерской империи;

1918 год – провозглашают Чехословацкую Республику;

1922 год — консорциумом была основана Британская радиовещательная компания, для создания общенациональной сети радиопередатчиков для национального вещания в Британии;

1954 год – Texas Instruments объявляет первый транзисторный радиоприемник;

1955 год – запускают в действие Каховскую ГЭС;

1994 год — Верховная Рада Украины отменяет запрет Компартии;

1995 год — Украина вступает в Совет Европы;

2007 год — бомбардировка Карачи: нападение произошло на кортеж бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто, погибает 139 человек, также более 450 человек были ранены.

Погода на 18 октября

Завтра, 18 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове ясная погода, без осадков. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +9 днем и +4 ночью. Во Львове +12 днем и +2 ночью. В Харькове +8 днем и +4 ночью. В Одессе +9 днем и +5 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

18 октября в Украине и мире празднуют Международный день женского счастья / Фото: Unsplash

18 октября в Украине и мире празднуют Международный день женского счастья. Акцентирует на важности счастья женщин во всех аспектах жизни. Идея этого дня состоит в том, чтобы отметить достижения женщин, поддержать их благополучие и создать условия для их развития. Праздник был начат в 2012 году, и с тех пор он стал платформой для обсуждения вопросов, касающихся гендерного равенства, эмоционального благополучия и социальной справедливости. Оно служит напоминанием о важности счастья женщин в обществе и необходимости борьбы с неравенством и стереотипами.

Также 18 октября Всемирный день гитары. Этот праздник посвящен одному из самых популярных музыкальных инструментов в мире – гитаре. Цель этого дня – отметить значение гитары в музыке и культуре, а также популяризировать игру на этом инструменте.

А еще 18 октября Международный день леггинсов. Леггинсы стали неотъемлемой частью современного гардероба, популярными как среди женщин, так и мужчин. Этот день часто используют для обсуждения моды, комфорта и самовыражения через одежду. Многие бренды и дизайнеры проводят акции, скидки и конкурсы, а также призывают людей делиться своими образами в социальных сетях.

18 октября празднуют Международный день галстука. Этот праздник посвящен этому классическому аксессуару, ставшему символом элегантности и стиля. Галстук имеет долгую историю, которая началась еще в 17 веке, когда хорватские военные начали носить ленты на шее. В этот день люди могут отмечать свою любовь к галстукам, носить их в разных стилях и цветах, а также устраивать мероприятия, связанные с модой и деловым стилем. Многие люди используют эту возможность, чтобы экспериментировать с разными способами завязывания галстуков или делились советами по выбору аксессуаров для разных случаев.

Также 18 октября День без бороды. Он является шутливым праздником, призывающим мужчин на один день отказаться от своих бород. Этот праздник возник как способ подчеркнуть разнообразие мужского стиля и экспериментировать с внешним видом.

А еще 18 октября День европейского бобра. Европейский бобер – это большое водное животное, известное своей способностью строить плотины и норы, создающие благоприятные условия для многих других видов. Праздник напоминает о важности сохранения природных сред обитания бобров и охране биоразнообразия. В этот день организуют разные мероприятия, такие как экскурсии, лекции, выставки и акции, чтобы привлечь людей к изучению природы и экологии.

18 октября празднуют Всемирный день менопаузы. Целью праздника является повышение осведомленности о менопаузе, ее симптомах, последствиях для здоровья и важности поддержки женщин в этот период жизни. Менопауза является естественным этапом в жизни женщины, обычно наступает в возрасте от 45 до 55 лет. Однако, для многих женщин она может сопровождаться различными физическими и эмоциональными изменениями, такими как приливы, настроения, проблемы со сном и другие симптомы.

Также 18 октября Европейский день борьбы с торговлей людьми. Этот день создан для повышения осведомленности о проблеме торговли людьми и ее последствиях, а также для привлечения внимания к мерам, которые можно принять для борьбы с этим преступлением. Торговля людьми является серьезным нарушением прав человека, касающимся миллионов людей по всему миру. Она включает различные формы эксплуатации, включая сексуальную эксплуатацию, принудительный труд и торговлю органами.