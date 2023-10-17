Какой завтра, 18 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 18 октября, Международный день женского счастья. Верующие чтят память евангелиста и апостола Луки. До Нового года осталось 74 дня.

18 октября 2023 года – среда. 602-й день войны в Украине.

Какой завтра, 18 октября, церковный праздник

18 октября в церковном календаре – день памяти евангелиста и апостола Луки. Он входил в так называемый "второй круг апостолов" и был одним из 70 учеников Христа. Сначала Иисус отобрал 12 учеников, а уже перед самым распятием отнял еще 70. Он благословил их распространять христианство по всему миру. Евангелист Лука попытался как можно точнее описать жизнь Христа по хронологии, а затем писал об апостолах, живших после Воскресения Иисуса.

Что запрещено делать в этот день

Запрещено переедать.

Не стоит занимать еду и деньги.

Откажитесь от употребления острой пищи и алкоголя.

Народные приметы и традиции на 18 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: снег еще не выпал — можно не ждать ранней зимы;

в хлеву коровы скрипят зубами — зимой будет очень холодно;

"рога" луны смотрят на север — скоро выпадет снег, а если на юг — будет слякоть до конца ноября;

облака примут с севера на юг — ждите солнечной погоды, а если наоборот – непогоду.

18 октября в хлеву коровы скрипят зубами — зимой будет очень холодно. / Фото: Pexels

В этот день люди обязательно шли в церковь, чтобы помолиться святому апостолу Луке и попросить о благополучии в семье. Особенно часто к евангелисту обращались огородники, чтобы он подарил им большой урожай.

Погода на 18 октября

Завтра, 18 октября, в Киеве пасмурная погода, осадков не ожидается. Во Львове напрасно, без осадков. В Харькове пасмурно, осадков не предполагается. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +12 днем и +3 ночью. Во Львове — +12 днем и +1 ночью. В Харькове — +9 днем и +4 ночью. В Одессе — +13 днем и +6 ночью.

Памятные даты 18 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 октября:

1009 год — церковь "Гроба Господня", христианская церковь в Иерусалиме, полностью разрушена халифом Фатимидов Аль-Хаким би-Амр Аллахом;

1016 год — датчане побеждают саксов в битве при Ашингдоне;

1081 год — норманны побеждают Византийскую империю в битве при Диррахии;

1210 год — Папа Римский Иннокентий III отлучи от церкви немецкого лидера Оттона IV;

1239 год — орды Батыя берут Чернигов и сжигают его;

1356 год — Базельское землетрясение, самое существенное в историко-сейсмологических событиях к северу от Альп, уничтожил город Базель, Швейцария;

1386 год — открывают Гайдельбергский университет;

1561 год — Такеда Синген потерпел поражение от Уэсуги Кенсина в кульминации своих текущих конфликтов;

1596 год — подписывают Берестейскую унию, на которой провозглашают присоединение ряда епархий православной Киевской митрополии во главе с митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси Михаилом Рогозой к Апостольской Столице в условиях подчинения православных Папе Римскому;

1648 год — Бостон Шевцы в Северной Америке создал организацию труда;

1667 год — голландцы в Америке основывают Брюкелен;

1672 год — Бучацкий мирный договор Речи Посполитой и Османской империи;

1748 год — подписывают Договор Экс-ла-Шапель о конце войны за австрийское наследство;

1851 год — в Лондоне впервые опубликовали роман Германа Мелвилла "Моби Дик";

1860 год — Вторая опиумная война, наконец, завершилась в Конвенции Пекина с ратификацией договора Тяньцзин;

1892 год — открыли первую коммерческую протяженную телефонную линию (Чикаго – Нью-Йорк);

1896 год — в "Нью-Йорк Джорнел" появляются первые комиксы;

1898 год — США вступают в права владения Пуэрто-Рико;

1912 год — начинается первая балканская война;

1918 год — во Львове на собрании украинских депутатов австрийского Государственного Совета и членов Палаты Панов, украинских членов галицкого и буковинского сеймов образуют Украинский Национальный Совет, возглавивший украинское национальное движение в Австро-Венгерской империи;

1918 год — провозглашают Чехословацкую Республику;

1927 год — в Великобритании создают государственную радиовещательную (впоследствии также телевизионную) компанию BBC;

1945 год — группа венесуэльских военных, во главе с Марио Варгасом, Маркосом Пересом Хименесом и Карлосом Дельгадо Чальбом, начали готовить этапы переворота против тогдашнего президента Исайяса Медина Ангарита;

1954 год — Texas Instruments объявил первый транзисторный радиоприемник;

1955 год — запускают в действие Каховскую ГЭС;

1968 год — Олимпийский комитет США временно устранил Томми Смита и Джона Карлоса из "Black Power" для ведения чести в течение церемонии награждения местных Мексиканских игр;

1989 год — запускают американский "Спейс Шаттл-34 Атлантис-5";

1994 год — Верховная Рада Украины отменяет запрет Компартии;

1995 год — Украина вступает в Совет Европы;

2003 год — боливийская газовая война: президент Гонсало Санчес де Лосада вынужден уйти в отставку и покинуть Боливию;

2007 год — происходит бомбардировка Карачи.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 октября

Какие завтра именины: Андрей, Гаврило, Давид, Елизавета, Иван, Иосиф, Леонтий, Николай, Семен, Сергей, Юлиан.

Талисманом человека, рожденного 18 октября, является бриллиант. Прозрачный твердый минерал, широко используемый в ювелирном деле. Издавна люди верили, что бриллиант может улучшить ауру своего владельца и оградить его от любого негативного влияния.

В этот день родились:

1868 год — украинская писательница Евгения Ярошинская;

1946 год — украинский поэт, исследователь голодомора в Украине 1932-33 годов Богдан Скробут;

1987 год — украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр Олеся Повх.

Какой завтра день в Украине и мире

18 октября в Украине и мире празднуют Международный день женского счастья / Фото: Pexels

18 октября в Украине и мире празднуют Международный день женского счастья. Главная цель праздника – повысить уровень осведомленности о женской депрессии в мире, показать, какие существуют способы ее преодоления. Считается, что женщины чаще мужчин страдают депрессией, при этом такое состояние может разрушать семьи и карьеру. День женского счастья был создан по инициативе американки Карин Рокинд, которая забеременела в 43 года и была очень счастлива. Однако на одном из приемов врач сообщил ей, что у ребенка нет сердцебиения. Карин, хоть и была психологом, впала в глубокую депрессию, из которой вышла благодаря поддержке друзей, родных, медитации и т.д.

Также 18 октября Всемирный день гитары. Праздник объединяет энтузиастов, почитателей гитары и музыкантов. Звучание гитары — это как маяк в мир эмоций, ведь она помогает превращать простые звуки в глубокие мелодии. Событие было основано в 2021 году по инициативе известного гитариста из Греции Йоргоса Фудулиса. Праздник был поддержан ЮНЕСКО и другими международными институтами.

А еще 18 октября Международный день леггинсов. Леггинсы – один из самых удобных и универсальных предметов одежды. Когда они были необходимостью, ведь создавали дополнительный слой тепла. В 1950-е и 1960-е годы они трансформировались в важный элемент гардероба для спортивных тренировок. А сегодня их часто носят даже каждый день.

18 октября празднуют Международный день местоимений. Выпадает на третью среду октября. Эта важная глобальная инициатива была создана для подчеркивания важности обращения к людям с помощью местоимений, по которым они себя идентифицируют. Праздник был начат 2018 для того, чтобы сделать привычной практику спрашивать у людей их личные местоимения и правильно ими пользоваться.

Также 18 октября Международный день галстука. Событие было создано в Хорватии, потому что галстук считается хорватским изобретением. В древности она была элементом традиционной военной формы и помогала сдерживать ворот рубашки. Галстуки было принято изготовлять из разных тканей, часто их украшали вышивкой. Со времен Тридцатилетней войны галстук начал распространяться по Европе. Это была середина XVII столетия.

А еще 18 октября Европейский день бумажного пакета. Инициатива стартовала благодаря платформе "Бумажный пакет", чтобы повысить осведомленность общественности об экологически чистой упаковке, которая помогает бороться с загрязнением окружающей среды.

18 октября Всемирный день менопаузы. Очень важно, чтобы каждая женщина правильно подготовилась к этому периоду в жизни, чтобы не столкнуться с болезнями или другими проблемами. Менопаузой называют период, когда угасает функция деторождение. В это время может усугубиться самочувствие, возникать эмоциональные и психологические проблемы.

Также 18 октября Европейский день борьбы с торговлей людьми. Этот день впервые был проведен в 2007 году по инициативе Европейского парламента. Главная его цель состоит в том, чтобы обратить внимание людей на проблему торговли людьми.