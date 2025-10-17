Какой праздник 18 октября 2025 года / © ТСН

Реклама

18 октября 2025 года — суббота. 1332-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 18 октября, верующие отмечают день памяти святого апостола и евангелиста Луки. Лука, вероятно, родился в Антиохии или вблизи нее (точное место неизвестно), в I веке. Он был язычником, но обратился в христианство, став учеником апостола Павла. Благодаря образованию и медицине его часто называют врачом и путешественником Павла. Лука не встречал Иисуса лично, но основательно исследовал свидетельства очевидцев, чтобы написать свое Евангелие и Деяния апостолов. Лука также автор Деяний апостолов, книги, описывающие деятельность апостолов после Вознесения Иисуса. Здесь особое внимание уделено апостолу Павлу, его путешествиям и проповедям среди язычников.

Что нельзя делать 18 октября

Нельзя чрезмерно и тяжело работать — день посвящен молитве и созерцанию.

Не следует откладывать помощь нуждающимся — день благоприятен для помощи ближним.

Не стоит злоупотреблять алкоголем, едой — лучше воздержаться от излишеств, чтобы день прошел духовно чисто.

Народные приметы и традиции на 18 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

Реклама

утром туман — к ясной и солнечной погоде;

солнечно — ждите сухую и урожайную осень;

листья быстро опадают — будет суровая зима;

сильный ветер — к ветреной зиме с вьюгами.

18 октября листья быстро опадают — будет суровая зима / © unsplash.com

В народе 18 октября носило название Луки. Его связывали с врачебной помощью, здоровьем и милосердием. Поэтому часто говорили: “На Луку больного лечи, а в недуг не оставляй”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 октября

Какие завтра именины: Андрей, Гаврило, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Федор, Елизавета, Ефросинья, Злата.

Талисманом человека, рожденного 18 октября, является бриллиант. С давних времен ему приписывали способность к укреплению здоровья: считалось, что он улучшает работу желудочно-кишечного тракта и способствует лечению печени и легких.

В этот день родились:

Реклама

1902 год — Мария Сокол (Рудницкая), украинская оперная певица-сопрано;

1946 год — Богдан Скробут, украинский поэт, исследователь голодомора в Украине 1932-33 годов, политический и общественный деятель, ликвидатор аварии на ЧАЭС, политический заключенный СССР;

1987 год — Олеся Повх, украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр.

Памятные даты 18 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 октября:

1009 год — Храм Гроба Господня в Иерусалиме, одна из главных христианских святынь, был полностью разрушен халифом Фатимидов Аль-Хакимом би-Амр Аллахом;

1016 год — датчане одержали победу над саксами в битве при Ашингдоне;

1081 год — норманны победили войска Византийской империи под Диррахией;

1210 год — Папа Римский Иннокентий III отлучил от церкви немецкого императора Оттона IV;

1239 год — орды хана Батыя захватили город Чернигов;

1356 год — произошло сильное базельское землетрясение, нанесшее разрушения городу Базель в Швейцарии;

1386 год — открыт Гайдельбергский университет;

1561 год — в четвертой битве при Каванакадзиме Такеда Шинген потерпел поражение от Уэсуги Кеншина;

1596 год — подписана Берестейская уния, за которой часть православных епархий Киевской митрополии, возглавляемая митрополитом Михаилом Рогозой, присоединилась к Апостольской Столице, признавая власть Папы Римского;

1648 год — в Бостоне основан первый профсоюз на территории США;

1667 год — голландцы основали поселение Брюкелен в Северной Америке;

1672 год — подписан Бучацкий мирный договор между Речью Посполитой и Османской империей;

1748 год — заключен Второй Аахенский мир, положивший конец войне за австрийское наследие;

1767 год — завершено проведение линии Мейсона-Диксона, которая определила границу между Пенсильванией и Мэрилендом и урегулировала территориальные споры британских колоний в Америке;

1851 год — в Лондоне опубликован роман Германа Мелвилла “Моби Дик”;

1860 год — вторая опиумная война завершилась подписанием Конвенции Пекина и ратификацией неравноправного договора Тяньцзини;

1892 год — открыта первая коммерческая телефонная линия между Чикаго и Нью-Йорком;

1893 год — в Киевском оперном театре Сергей Рахманинов дирижировал своей первой оперой “Алеко”;

1896 год — в газете “Нью-Йорк Джорнел” появились первые комиксы;

1898 год — США официально взяли под контроль Пуэрто-Рико;

1912 год — начало Первой балканской войны;

1918 год — во Львове создан Украинский Национальный Совет, возглавивший украинское национальное движение в Австро-Венгерской империи;

1918 год — провозглашено создание Чехословацкой Республики;

1922 год — основана Британская радиовещательная компания для организации национального вещания в Великобритании;

1954 год — Texas Instruments представила первый транзисторный радиоприемник;

1955 год — введена в эксплуатацию Каховская ГЭС;

1968 год — американских спортсменов Томми Смита и Джона Карлоса временно отстранили от Олимпиады из-за протеста против расизма на награждении в Мехико;

1991 год — Азербайджан провозгласил независимость от СССР;

1994 год — Верховная Рада Украины отменила запрет на деятельность Компартии;

1995 год — Украина вступила в Совет Европы;

2003 год — в Боливии президент Гонсало Санчес де Лосада вынужден уйти в отставку после газовой войны;

2007 год — в Карачи произошел теракт против кортежа бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто: погибли 139 человек, более 450 ранены.

Какой завтра праздник в Украине и мире

18 октября в Украине и мире празднуют Международный день археологии / © unsplash.com

18 октября в Украине и мире празднуют Международный день археологии. Праздник призван обратить внимание на значение археологии в сохранении культурного наследия и понимании истории. День, основанный для популяризации археологических исследований во всем мире и поддержки научной работы археологов.

Также 18 октября Всемирный день гитары. Праздник празднуют для того, чтобы объединить музыкантов, почитателей музыки и просто увлекающихся гитарой, а также привлечь внимание к ее культурному и художественному значению. Этот день показывает, что гитара не просто музыкальный инструмент, а способ выразить эмоции, создать атмосферу и объединить людей во всем мире.

А еще 18 октября Международный день галстука. Он напоминает, что даже небольшой аксессуар может стать символом стиля, уверенности и индивидуальности. В некоторых странах люди одевают галстук даже в неформальном стиле, чтобы показать креативность и чувство юмора.

Реклама

18 октября празднуют Международный день ремонта. Праздник напоминает о важности сохранения, поддержки и восстановления окружающего нас, вместо того, чтобы просто выбрасывать и покупать новое. Международный день ремонта показывает, что небольшое усилие может продлить жизнь вещей, сохранить ресурсы и даже добавить в ваше пространство креативности и уюта.

Также 18 октября Всемирный день пения. Праздник выпадает на третью субботу октября. Оно объединяет людей всех возрастов, культур и профессий через совместное исполнение песен. Всемирный день пения напоминает, что пение — это не только искусство, но способ передать эмоции, объединить людей и сохранить культурное наследие через звук.

А еще 18 октября Всемирный день менопаузы. Праздник призван повысить осведомленность о физических, психологических и социальных аспектах этого природного этапа жизни. Всемирный день менопаузы показывает, что этот период жизни является естественным и полноценным этапом, который можно прожить активно, здорово и с достоинством, получая поддержку и знание о своем здоровье.

18 октября празднуют Европейский день борьбы с торговлей людьми. Дата посвящена повышению осведомленности о проблеме торговли людьми и поддержке жертв этого позорного явления. Она была создана, чтобы привлечь внимание общественности к современному рабству, эксплуатации и незаконной торговле людьми.

Реклама

Также 18 октября День работников целлюлозно-бумажной промышленности. Выпадает на третью субботу октября. Праздник отмечает их важную роль в промышленности, образовании и культуре, потому что бумага является неотъемлемой частью жизни и науки.

А еще 18 октября Международный день женского счастья. Праздник призван напомнить о важности счастья и гармонии в жизни каждой женщины независимо от обстоятельств. Международный день женского счастья напоминает, что счастье женщины — это не только внешние условия, но, прежде всего, внутреннее состояние гармонии, любви к себе и другим.