Какой завтра, 18 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 18 сентября, Международный день чтения электронных книг. Верующие чтят память двух мучениц – Софии и Ирины. До Нового года осталось 104 дня.

18 сентября 2023 года – понедельник. 572-й день войны в Украине.

Какой завтра, 18 сентября, церковный праздник

18 сентября в церковном календаре – день памяти двух мучениц – Софии и Ирины. Жили они в Египте в III веке и исповедовали христианство. Императором в то время был Аврелиан, который был язычником и начал гонения за христианами. Двух женщин схватили, долго мучили, а затем умертвили. Их мощи были перенесены в Константинополь императором Константином Великим.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит слишком многое переживать и думать о будущем.

Нельзя просить у Господа в молитвах больше, чем вам нужно.

Запрещено лениться, злословить и ругаться.

Народные приметы и традиции на 18 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: журавли уже улетели в теплые края — на Покровы будет очень холодно.

погода в этот день указывает на то, какой она будет в начале апреля;

птицы не спешат улетать в теплые края – зима придет не так и скоро;

сорняк вырос очень высоким — выпадет много снега;

береза еще не потеряла свои желтые листья — снег еще выпадет не скоро.

18 сентября береза еще не потеряла свои желтые листья — снег еще выпадет не скоро / Фото: Pexels

В этот день было принято провожать журавлей в теплые края. Считалось, что именно в это время улетают последние птицы. Можно возиться у дома, заниматься хозяйством.

Погода на 18 сентября

Завтра, 18 сентября, в Киеве ясно первая половина дня, затем облачно, без осадков. Во Львове днем небо может на время затянуться облаками, также днем возможен мелкий дождь. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе первая половина дня ясная, затем облачно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +26 днем и +14 ночью. Во Львове +25 днем и +15 ночью. В Харькове +23 днем и +11 ночью. В Одессе +24 днем и +17 ночью.

Памятные даты 18 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 сентября:

96 год — Марк Кокцей Нерва становится римским императором после убийства Домициана;

1502 год — Христофор Колумб во время своего четвертого плавания в Новый мир совершает высадку на острове Коста-Рика;

1640 год — в Киеве начинает работу церковный собор, который утверждает катехизис, которым на протяжении веков пользовалась православная церковь;

1714 год — в Лондон прибывает Георг — новый король Великобритании из династии Виндзоров;

1851 год — в США выходит первый экземпляр газеты "New York Daily Times", которая представляет "все новости, достойные быть напечатанными";

1886 год — французский поэт Жан Мореас публикует в газете "Ле Фигаро" статью, которая стала манифестом литераторов-символистов;

1901 год — Митрополит Андрей Шептицкий освящает церковь Святой Троицы в Белом Камне;

1918 год — в Королевстве Испания основывают футбольный клуб "Валенсия";

1929 год — на Запорожском заводе "Коммунар" выпускают первый украинский комбайн;

1944 год — выходит в свет книга "Путь к рабству" Фридриха Гаека, которая стала одной из самых влиятельных книг века;

1965 год – остров Хортица в Запорожье объявляют государственным заповедником;

1973 год – в ООН принимают Федеративную Республику Германии и Германскую Демократическую Республику;

1997 год – регистрируют домен Google.com.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 сентября

Какие завтра именины: Афанасий, Глеб, Давид, Захар, Максим, Федор, Елизавета, Раиса, Ираида.

Талисманом человека, рожденного 18 сентября является змеевик. Камень зеленого цвета с большим количеством темных прожилок. Издавна верили, что змеевик помогает женщине зачать ребенка.

В этот день родились:

1759 год – философ, логик и языковед, первый ректор Харьковского университета Иван Рижский;

1929 год — украинская художница и общественный деятель, участница правозащитного движения 60-х годов в Украине Алла Горская;

1993 год — офицер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Александр Кукурба.

Какой завтра день в Украине и мире

18 сентября в Украине и мире отмечают Международный день чтения электронных книг / Фото: Pexels

18 сентября в Украине и мире празднуют Международный день чтения электронных книг. Праздник был введен в 2018 году по инициативе компании OverDrive. Главная цель дня – показать, удобство, доступность и инновации электронных книг. Впервые идея создать электронную книгу родилась в 1930 году, но на свет она появилась только 41 год спустя. Концепция была представлена Робом Брауном, представлявшим себе будущее книг, посмотрев свой первый видеофильм.

Также 18 сентября Международный день мониторинга качества воды. Праздник был создан в 2003 году по инициативе Фонда чистой воды, расположенного в США. Целью дня стало привлечение внимания к проблеме загрязнения питьевой водой ядерными, промышленными и токсичными отходами. Именно качество воды оказывает наибольшее влияние на здоровье населения всей планеты.

А еще 18 сентября Всемирный день бамбука. Впервые праздник был отмечен в Таиланде в 2009 году. Главной целью дня является привлечение внимания человечества к бамбуку, который является ценным растением, стремление донести, что раскрытие его полного потенциала позволит добавить большой вклад в защиту природной среды.

18 сентября начинается Неделя приручения животных, которых трудно приручить. Чтобы приручить любого четвероногого друга нужно много времени и усилий. Животные сталкиваются с основным препятствием — страхом быть у человека. Одомашнивание животных начали еще первобытные люди, которые приручили волка. По данным археологов, животное удалось приручить житель Южной Азии. Произошло это около 15 тысяч лет назад. Благодаря такому одомашниванию во многих домах сегодня есть такой замечательный друг, как собака.