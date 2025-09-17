- Дата публикации
Какой завтра, 18 сентября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 18 сентября, Всемирный день корпоративной культуры. Верующие чтят память святого преподобного Евмения, епископа Гортинского. До Нового года осталось 104 дня.
18 сентября 2025 года — четверг. 1303-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 18 сентября, верующие празднуют день памяти святого преподобного Евмения, епископа Гортинского. Евмений родился на острове Крит. С юных лет отличался кротостью, чистотой сердца и любовью к молитве. Отказавшись от мирских удовольствий, он вступил в монастырь, где подвизался в служении, посте и молитве. Его отличали смирение, терпение и щедрость к бедным. Из-за высокого духовного авторитета братия и народ избрали его епископом Гортинским (древняя митрополия Крита). На епископской кафедре он проявил себя как подлинный пастырь: учил, укреплял в вере, помогал отверженным и защищал Церковь от ересей. Святой Евмений умер мирно в VII веке, пребывая в изгнании за верность православной вере. Его мощи хранились на Кипре и уважались как источник исцелений.
Что нельзя делать 18 сентября
Нельзя ссориться — все вернется сторицей к вам.
Не желательно злоупотреблять вином, едой — воздержитесь от излишеств.
Запрещается отказывать в помощи — святой Евмений особенно прославился своим милосердием.
Народные приметы и традиции на 18 сентября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
дождь на Евмения — осень будет затяжной и влажной;
ясная погода — до сухой и спокойной осени;
сильный ветер — зима будет ветреной и метельной;
туман с утра — до теплой осени, но с частыми сырыми днями;
ясный месяц ночью — до холодной, но сухой зимы;
если птицы летят клином в теплые края — зима наступит рано.
В народе 18 сентября носило название Евмения Осенний указатель. Часто наши предки даже говорили: «Какой Евмений, такова и осень будет».
Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 сентября
Какие завтра именины: Аркадий, Борис, Владимир, Иван, Константин, Михаил, Алексей, Петр, Сергей, Ариадна, Евфросинья, Ирина, София.
Талисманом человека, рожденного 18 сентября является змеевик. Его ценили как материал для обработки и изготовления изделий, а с давних пор змеевик считали лечебным камнем, помогающим облегчить головную боль.
В этот день родились:
1965 год — Станислав Войтович, основатель и президент украинского производственно-торгового холдинга «ТЕРРА ФУД»;
1973 год — Елена Говорова, украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр (2000);
1994 год — Александр Кукурба, офицер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины (2022).
Памятные даты 18 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 18 сентября:
96 год — после убийства императора Домициана на престол Римской империи была возведена Марка Кокцея Нерву;
1502 год — во время четвертой экспедиции в Америку Христофор Колумб высадился на побережье острова, который ныне известен как Коста-Рика;
1640 год — в Киеве начал работу церковный собор, утвердивший катехизис, которым на протяжении многих веков пользовалась Православная церковь;
1714 год — в Лондон прибыл Георг из Ганноверской династии, занявший британский трон;
1851 год — в США увидел свет первый номер газеты New York Daily Times, провозгласившей своим девизом: все новости, достойные публикации;
1901 год — митрополит Андрей Шептицкий совершил чин освящения храма Святой Троицы в городке Белый Камень;
1918 год — в Королевстве Испания основан футбольный клуб «Валенсия»;
1929 год — на запорожском заводе «Коммунар» изготовлен первый зерноуборочный комбайн советских суток в Украине;
1944 год — опубликован труд Фридриха Гаека «Путь к рабству», ставший одной из самых влиятельных экономических и политических книг XX века;
1965 год — остров Хортица в Запорожье получил статус государственного заповедника;
1973 год — в Организацию Объединенных Наций приняты сразу два германских государства — Федеративной Республики Германии и Немецкой Демократической Республики;
1997 год — официально зарегистрирован домен Google.com, впоследствии ставший основой для самой мощной интернет-корпорации мира.
Какой завтра праздник в Украине и мире
18 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день корпоративной культуры. Корпоративная культура — это совокупность ценностей, убеждений, норм и поведенческих моделей, определяющих, как сотрудники взаимодействуют между собой и с организацией в целом. Этот день был основан Global Company Culture Association в 2019 году.
Также 18 сентября Международный день борьбы за равную оплату труда. Инициатива отмечать этот день возникла в рамках международного движения за права женщин и равенство на работе. Основная цель — привлечь внимание общества и работодателей к гендерному разрыву в зарплатах, стимулировать политиков и компании к реальным действиям, чтобы гарантировать справедливую оплату труда для всех независимо от пола, возраста или национальности.
А еще 18 сентября Всемирный день бамбука. Он был инициирован Всемирной организацией бамбука (World Bamboo Organization, WBO) 2009 во время 8-го Всемирного конгресса бамбука в Бангкоке, Таиланд. Этот день направлен на повышение осведомленности о бамбуке как экологически чистом, быстро возобновляемом ресурсе, что имеет огромное значение для устойчивого развития, экономики и культуры.
18 сентября празднуют Международный день чтения электронных книг. Этот день был инициирован компанией OverDrive 2014 с целью популяризации электронного чтения и повышения осведомленности о преимуществах цифровых книг.