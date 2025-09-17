Какой праздник 18 сентября 2025 года / © ТСН

18 сентября 2025 года — четверг. 1303-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 18 сентября, верующие празднуют день памяти святого преподобного Евмения, епископа Гортинского. Евмений родился на острове Крит. С юных лет отличался кротостью, чистотой сердца и любовью к молитве. Отказавшись от мирских удовольствий, он вступил в монастырь, где подвизался в служении, посте и молитве. Его отличали смирение, терпение и щедрость к бедным. Из-за высокого духовного авторитета братия и народ избрали его епископом Гортинским (древняя митрополия Крита). На епископской кафедре он проявил себя как подлинный пастырь: учил, укреплял в вере, помогал отверженным и защищал Церковь от ересей. Святой Евмений умер мирно в VII веке, пребывая в изгнании за верность православной вере. Его мощи хранились на Кипре и уважались как источник исцелений.

Что нельзя делать 18 сентября

Нельзя ссориться — все вернется сторицей к вам.

Не желательно злоупотреблять вином, едой — воздержитесь от излишеств.

Запрещается отказывать в помощи — святой Евмений особенно прославился своим милосердием.

Народные приметы и традиции на 18 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

дождь на Евмения — осень будет затяжной и влажной;

ясная погода — до сухой и спокойной осени;

сильный ветер — зима будет ветреной и метельной;

туман с утра — до теплой осени, но с частыми сырыми днями;

ясный месяц ночью — до холодной, но сухой зимы;

если птицы летят клином в теплые края — зима наступит рано.

18 сентября ясный месяц ночью — до холодной, но сухой зимы / © unsplash.com

В народе 18 сентября носило название Евмения Осенний указатель. Часто наши предки даже говорили: «Какой Евмений, такова и осень будет».

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 сентября

Какие завтра именины: Аркадий, Борис, Владимир, Иван, Константин, Михаил, Алексей, Петр, Сергей, Ариадна, Евфросинья, Ирина, София.

Талисманом человека, рожденного 18 сентября является змеевик. Его ценили как материал для обработки и изготовления изделий, а с давних пор змеевик считали лечебным камнем, помогающим облегчить головную боль.

В этот день родились:

1965 год — Станислав Войтович, основатель и президент украинского производственно-торгового холдинга «ТЕРРА ФУД»;

1973 год — Елена Говорова, украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр (2000);

1994 год — Александр Кукурба, офицер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины (2022).

Памятные даты 18 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 сентября:

96 год — после убийства императора Домициана на престол Римской империи была возведена Марка Кокцея Нерву;

1502 год — во время четвертой экспедиции в Америку Христофор Колумб высадился на побережье острова, который ныне известен как Коста-Рика;

1640 год — в Киеве начал работу церковный собор, утвердивший катехизис, которым на протяжении многих веков пользовалась Православная церковь;

1714 год — в Лондон прибыл Георг из Ганноверской династии, занявший британский трон;

1851 год — в США увидел свет первый номер газеты New York Daily Times, провозгласившей своим девизом: все новости, достойные публикации;

1901 год — митрополит Андрей Шептицкий совершил чин освящения храма Святой Троицы в городке Белый Камень;

1918 год — в Королевстве Испания основан футбольный клуб «Валенсия»;

1929 год — на запорожском заводе «Коммунар» изготовлен первый зерноуборочный комбайн советских суток в Украине;

1944 год — опубликован труд Фридриха Гаека «Путь к рабству», ставший одной из самых влиятельных экономических и политических книг XX века;

1965 год — остров Хортица в Запорожье получил статус государственного заповедника;

1973 год — в Организацию Объединенных Наций приняты сразу два германских государства — Федеративной Республики Германии и Немецкой Демократической Республики;

1997 год — официально зарегистрирован домен Google.com, впоследствии ставший основой для самой мощной интернет-корпорации мира.

Какой завтра праздник в Украине и мире

18 сентября Всемирный день бамбука / © unsplash.com

18 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день корпоративной культуры. Корпоративная культура — это совокупность ценностей, убеждений, норм и поведенческих моделей, определяющих, как сотрудники взаимодействуют между собой и с организацией в целом. Этот день был основан Global Company Culture Association в 2019 году.

Также 18 сентября Международный день борьбы за равную оплату труда. Инициатива отмечать этот день возникла в рамках международного движения за права женщин и равенство на работе. Основная цель — привлечь внимание общества и работодателей к гендерному разрыву в зарплатах, стимулировать политиков и компании к реальным действиям, чтобы гарантировать справедливую оплату труда для всех независимо от пола, возраста или национальности.

А еще 18 сентября Всемирный день бамбука. Он был инициирован Всемирной организацией бамбука (World Bamboo Organization, WBO) 2009 во время 8-го Всемирного конгресса бамбука в Бангкоке, Таиланд. Этот день направлен на повышение осведомленности о бамбуке как экологически чистом, быстро возобновляемом ресурсе, что имеет огромное значение для устойчивого развития, экономики и культуры.

18 сентября празднуют Международный день чтения электронных книг. Этот день был инициирован компанией OverDrive 2014 с целью популяризации электронного чтения и повышения осведомленности о преимуществах цифровых книг.