Какой завтра, 18 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 18 января, День технического обслуживания. Верующие чтят память святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. До Нового года осталось 348 дней.

18 января 2024 года — четверг. 694-й день войны в Украине.

Какой завтра, 18 января, церковный праздник

18 января в церковном календаре – день памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Афанасий родился в христианской семье в Александрии. Еще в молодом возрасте он заметил, что в церкви нет подлинной благочестия. После смерти патриарха Александра Афанасий занял его должность и развенчал последователей арианцев. Поэтому святого оговорили, приписали убийство и изнасилование. Несколько раз даже выгоняли из Александрии.

Кирилл был еще одним известным поборником справедливости и веры во Христа. Получив должность патриарха, он сразу же изгнал из Александрии еретиков, освятил капище и построил храм на его месте. Кирилл также созвал Вселенский собор, во время которого учение Нестория сочли еретическим.

Что нельзя делать 18 января

В этот день не стоит обращаться в суд, потому что проиграете дело.

Нельзя с этого дня и до Пасхи совершать свадьбу.

Запрещено ссориться, злословить и переедать.

Народные приметы и традиции на 18 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: птицы летают низко над землей — будет ненастье;

оттепель в этот день указывает на влажное лето и плохой урожай;

сильная метель — зима еще задержится;

в полдень из-за туч выглянуло солнце — ждите ранней весны.

18 января оттепель указывает на влажное лето и плохой урожай / Фото: Pexels

Наши предки верили, что сны в ночь на 19 января пророческие. Поэтому обязательно их запомните, но никому о них не рассказывайте.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 января

Какие завтра именины: Кирилл, Евгений, Марко, Дмитрий, Емельян, Илларион, Максим, Охрим, Маркиян, Афанасий, Афанасий, Алексей, Оксана, Мария.

Талисманом человека, рожденного 18 января, является изумруд. Драгоценный камень, который считается одним из основных среди самоцветов. Издавна верили, что изумруд помогает отыскать свою вторую половинку.

В этот день родились:

1979 год — украинский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли Руслан Федотенко;

1982 год — украинская артистка балета, прима-балерина Екатерина Кухар;

1986 год — украинские биатлонистки, олимпийские чемпионки Валентина и Вита Семеренко.

Памятные даты 18 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 января:

1535 год — испанский конкистадор Франсиско Писарро основывает в Перу нынешний город Лима;

1778 год — британский мореплаватель Джеймс Кук становится первым европейцем, увидевшим современные Гавайские острова и назвал их Сандвичевыми островами;

1788 год — в Ботаническом заливе появляются первые британские поселенцы, которые должны были основать в Австралии исправительные колонии для преступников;

1800 год — окончательное поражение французских монархистов в борьбе со сторонниками революции;

1871 год — после окончания проигранной французами франко-прусской войны в Версальском дворце провозглашают о создании Германской империи, известной как Второй Рейх;

1886 год — в выпуск поступает первый автомобиль;

1918 год — на собрании студентов Киевского университета Святого Владимира и Украинского национального университета принимают решение создать Студенческий шалаш имени Сечевых стрелков;

1919 год — в Версале начинается Парижская мирная конференция, участники которой одобрили устав Лиги наций;

1919 год — в Лондоне основывают автомобилестроительную компанию "Бентли Моторз", специализировавшуюся на производстве спортивных и изысканных автомобилей;

1919 год — польский пианист Игнатий Ян Падеревский становится премьер-министром Польской Республики;

1934 год — британскую полицию снарядили карманными радиоприемниками, которыми передавали данные о совершенных преступлениях;

1944 год — на Волыни происходят первые серьезные стычки Украинской повстанческой армии с войсками НКВД;

1963 год — основывают футбольный клуб "Карпаты" (Львов);

1964 год — американские врачи призывают конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья;

1995 год — во время землетрясения силой 7,2 балла, которое происходит в городе Кобе (Япония), погибает шесть с половиной тысяч человек;

1997 год — норвежец Берг Усланд заканчивает свой одиночный переход через Антарктиду, стартовавший 15 ноября 1996;

2010 год — взрываются кислородные баллоны на 4-м этаже больницы № 7 города Луганска (отделение кардиологии), 16 человек погибает;

2023 год — катастрофа вертолета ГСЧС в Броварах.

Погода на 18 января

Завтра, 18 января, в Киеве будет облачно, снег с дождем. Во Львове пасмурно, снег с дождем во второй половине дня. В Харькове облачно с прояснениями, снег с дождем. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +3 днем и -2 ночью. Во Львове — +6 днем и +4 ночью. В Харькове — +2 днем и -3 ночью. В Одессе — +10 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

18 января в Украине и мире отмечают День технического обслуживания / Фото: Pexels

18 января в Украине и мире празднуют День технического обслуживания. Больше всего этот праздник популярен в США. Чтобы техника исправно работала, ей необходимо своевременное и правильное обслуживание. Такой особый праздник был создан, чтобы привлечь внимание к важности выполнять техническое обслуживание. Ведь отказ от плановой диагностики может иметь плачевные результаты.

Также 18 января День здорового веса женщин. Праздник выпадает ежегодно на четверг третьей полной недели января. Важно помнить, что борьба за идеальные параметры, часто показываемые в фильмах и сериалах, может закончиться плохо для здоровья.