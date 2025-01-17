Какой завтра, 18 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

18 января 2025 года — суббота. 1060-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

18 января в церковном календаре – день памяти святых Анатасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Анатасий Великий (умер в 373 г.) был архиепископом Александрии и известным богословом, который отстаивал Никейский Символ Веры и сражался против арианства. Его труды имеют большое значение для христианской догматики. Кирилл Александрийский (умер в 444 г.) был преемником Анатасия на посту архиепископа Александрии. Он также боролся против еретических учений, в частности против несторианства, и внес большой вклад в развитие богословской мысли.

Что нельзя делать 18 января

Запрещается переедать.

С этого дня и до Пасхи нельзя устраивать свадьбу.

Нельзя обращаться в суд – проиграете.

Народные приметы и традиции на 18 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: солнце выглянуло из-за облаков в полдень — весна будет ранней;

метель метет — зима еще задержится;

оттепель — ждите плохого урожая из-за влажного лета;

птицы низко летают — к ненастью.

18 января птицы низко летают к непогоде / Фото: Unsplash

Среди наших предков существовало поверье, что это пророческий день, поэтому особое внимание обращали на сны. Однако чтобы они точно сбылись, о них нельзя никому рассказывать.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 января

Какие завтра именины: Афанасий, Владимир, Дмитрий, Евгений, Кирилл, Максим, Михаил, Николай, Александр, Сергей, Мария, Оксана.

Талисманом человека, рожденного 18 января, является изумруд. Камень обладает антибактериальными свойствами. Издавна верили, что изумруд является символом покоя, он дарит человеку умиротворение.

В этот день родились:

1979 год – украинский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли Руслан Федотенко;

1982 год – украинская артистка балета, прима-балерина Екатерина Кухар;

1986 год – украинские биатлонистки, олимпийские чемпионки Валентина и Вита Семеренко.

Памятные даты 18 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 18 января:

1535 год — испанский конкистадор Франсиско Писарро основывает в Перу нынешний город Лима;

1654 год — в Переяславе генеральный военный совет, который созывает гетман Богдан Хмельницкий, решает отдать Гетманщину под протекторат Московского царства с сохранением прав и вольностей Войска Запорожского;

1778 год — британский мореплаватель Джеймс Кук становится первым европейцем, который видит современные Гавайские острова и называет их Сандвичевыми островами;

1788 год — в Ботаническом заливе появляются первые британские поселенцы, которые должны были основать в Австралии исправительные колонии для преступников;

1800 год — окончательное поражение французских монархистов в борьбе со сторонниками революции;

1871 год — после окончания проигранной французами франко-прусской войны в Версальском дворце провозглашают создание Германской империи, известной как Второй Рейх;

1886 год — в выпуск поступает первый автомобиль;

1918 год — на собрании студентов Киевского университета Святого Владимира и Украинского национального университета принимают решение создать Студенческий шалаш Сечевых стрелков;

1919 год — в Версале начинается Парижская мирная конференция, участники которой одобрили устав Лиги наций;

1919 год — в Лондоне основывают автомобилестроительную компанию "Бентли Моторз", специализировавшуюся на производстве спортивных и изысканных автомобилей;

1919 год — польский пианист Игнатий Ян Падеревский становится премьер-министром Польской Республики;

1934 год — британскую полицию снаряжают карманными радиоприемниками, которыми передавали данные о совершенных преступлениях;

1939 год — в Хусте из представителей украинских партий, за исключением коммунистов, основывают Украинское Национальное Объединение — политическую организацию закарпатских украинцев;

1944 год — на Волыни происходят первые серьезные стычки Украинской повстанческой армии с войсками НКВД;

1963 год — основывают футбольный клуб "Карпаты" (Львов);

1964 год — американские врачи призывают конгресс обязать сигаретные компании размещать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья;

1964 год — "Битлз" впервые попадают в американский гитпарад с песней "I want to hold your hand";

1995 год — во время землетрясения силой 7,2 балла, которое происходит в городе Кобе (Япония), погибает шесть с половиной тысяч человек;

1996 год — на носителе нового типа – DVD – выходит первое программное обеспечение;

1997 год — норвежец Берг Усланд заканчивает свой одиночный переход через Антарктиду, стартовавший 15 ноября 1996;

2023 год — катастрофа вертолета ГСЧС в Броварах.

Погода на 18 января

Завтра, 18 января, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурное утро сменится ясными днем и вечером, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +3 днем и +2 ночью. Во Львове — +3 днем и -1 ночью. В Харькове — +2 днем и +1 ночью. В Одессе — +4 днем и +2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

18 января День зажигания маяка / Фото: pixabay.com

18 января в Украине и мире празднуют День технического обслуживания. Этот день может быть посвящен поддержке в надлежащем состоянии оборудования, инфраструктуры или цифровых систем. Основные акценты Дня технического обслуживания: регулярное обслуживание позволяет избежать серьезных поломок, экономит время и ресурсы, внимание к кибербезопасности, обновление программного обеспечения и поддержки серверов, отмечается, что исправное оборудование является залогом безопасной работы и высокой производительности. На предприятиях в этот день могут проводить плановые инспекции оборудования. В образовательных учреждениях организуют лекции о важности профилактических работ. Компании-разработчики могут распространять обновления для своих продуктов и напоминать пользователям о резервном копировании данных.

Также 18 января День зажигания маяка. Маяки всегда были символом безопасности и ориентации моряков. Их история начинается еще с античных времен, например, с Александрийского маяка – одного из семи чудес света. Этот день может напоминать о развитии навигационных технологий, роли маяков в спасении жизней и их культурном наследии. В современном мире многие исторические маяки нуждаются в реставрации или уходе. Такой день может являться поводом для обсуждения проектов, направленных на их сохранение, или напоминанием об их экологической роли в регионах, где они расположены.

А еще 18 января День толкового словаря. Толковые словари – это неотъемлемый инструмент для понимания языка, обогащения словарного запаса, изучения новых слов и концепций. День напоминает о важности словарей как источнике знаний и развитии речевых навыков. Это возможность обратить внимание на грамотное использование слов и значение изучения языка. Старейшие словари уходят еще во времена Месопотамии, где глиняные таблички содержали списки слов и их объяснения. В 1755 году Сэмюэл Джонсон создал первый английский толковый словарь, ставший образцом для многих других. В украинском языке один из самых известных словарей – "Словарь украинского языка", многотомное издание, созданное в ХХ веке.