18 января 2026 года — воскресенье. 1424-й день войны в Украине.

Завтра, 18 января, верующие празднуют День памяти святых Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Святой Афанасий (ок. 296–373) — архиепископ Александрии, один из величайших отцов Церкви. Он был непримиримым защитником православного учения о единосущности Сына с Отцом и главным противником арианства. Святой Кирилл Александрийский (ок. 376-444) — один из величайших отцов Церкви, архиепископ Александрии. Он решительно отстаивал православное учение об Иисусе Христе как истинном Боге и истинном Человеке.

18 января в Украине и мире празднуют Всемирный день религии. Выпадает на третье воскресенье января. Его положили начало в 1950 году по инициативе Международной общины бахаи. Главная цель этого дня — подчеркнуть общие духовные ценности разных религий, способствовать межрелигиозному диалогу, взаимоуважению и миру. Он напоминает, что религии призваны не разъединять, а объединять человечество вокруг идей добра, милосердия и справедливости.

Также 18 января Всемирный день снега. Выпадает на третье воскресенье января. Его положила начало Международная федерация лыжного спорта (FIS), чтобы популяризировать зимние виды спорта и активный образ жизни среди детей и молодежи. В этот день во многих странах проводятся открытые тренировки, соревнования, мастер-классы по лыжам, сноуборду, конькобежке и другим зимним активностям.

А еще 18 января День технического обслуживания. Неформальное профессиональное празднование, посвященное специалистам, обеспечивающим исправную работу техники, оборудования и инфраструктуры. Его идея состоит в признании важности регулярного ухода, профилактики и своевременного ремонта для безопасности и непрерывности процессов.