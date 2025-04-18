Какой праздник 19 апреля 2025 года / © ТСН

Реклама

19 апреля 2025 года — суббота. 1151-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 19 апреля, верующие празднуют день памяти святого преподобного Иоанна Печерника. Выдающийся подвижник Киево-Печерской лавры, монах-аскет XI века, принадлежащий к числу преподобных отцов, подвизавшихся в Ближних пещерах святого Антония. Православная Церковь чтит его память среди святых Печерского монастыря в качестве примера отречения от мира ради духовного совершенствования.

Иван Печерник вел суровую монашескую жизнь, пребывая в безмолвии и одиночестве пещер. Все свое земное бытие он посвятил молитве, посту и послушанию, стремясь снискать благодать Святого Духа. По преданию, преподобный добровольно избрал путь уединения, поселяясь в подземных кельях, где находился в непрерывном духовном труде. Его житие не сохранилось в деталях, однако именно его имя, сохранившееся в святой традиции, свидетельствует о высокой степени духовного совершенства, которого он достиг.

Реклама

Что нельзя делать 19 апреля

Запрещается выносить мусор из дома, подметать в сторону порога, мыть пол — считалось, что это может “вынести” удачу и мир.

Нельзя работать тяжело физически или заниматься обычными делами без необходимости.

Не следует веселиться, гулять, устраивать развлечения, петь песни и слушать громкую музыку.

Народные приметы и традиции на 19 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

если в этот день ясно и тепло, то лето будет ранним и теплым;

дождь — к урожайному году, особенно на хлеб;

сильный ветер — лето будет с бурями и грозами;

если ранним утром слышно пение жаворонков — погода будет хорошей и устойчивой;

красный закат — ждите дождя или смены погоды.

19 апреля ясно и тепло — лето будет раннее и теплое / © unsplash.com

В народные 19 апреля носило название Иван Воин. В древнеукраинской традиции разных Иванов сливали в одно образное представление — часто это был образ защитника, справедливого воина, поэтому имя закрепилось как “Иван Воин”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 апреля

Какие завтра именины: Виктор, Георгий, Иван, Семен.

Талисманом человека, рожденного 19 апреля является лазурит. Камень насыщенного синего оттенка, который издавна считался воплощением ясности мыслей и глубокой душевной искренности. Люди верили: лазурит — это как бы застывшее небо, несущее в себе правдивость, внутреннюю чистоту и духовный свет.

В этот день родились:

1900 год — Александр Птушко, украинский кинорежиссер, сценарист, художник;

1919 год — Александр Сегаль, украинский балетмейстер;

1990 год — Михаил Чуприн, офицер полка “Азов” Национальной гвардии Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины.

Памятные даты 19 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 апреля:

1506 год — произошел Лиссабонский погром, когда в португальской столице были массовые нападения на евреев, что привело к многочисленным жертвам среди них;

1713 год — император Священной Римской Империи Карл VI Габсбург издал “Прагматическую санкцию”, обеспечивающую неделимость владений Габсбургов и вводившая право на наследственность по женской линии для этого дома;

1775 год — начало войны за независимость США, начавшейся битвами при Лексингтоне и Конкорде;

1839 год — Великие европейские государства подписали “Лондонский протокол”, гарантировавший независимость и нейтралитет Бельгии от Нидерландов и включавший валлонскую часть Люксембурга;

1850 год — Великобритания и США подписали соглашение о совместном строительстве Панамского канала, но впоследствии США решили завершить этот проект самостоятельно;

1898 год — Конгресс США официально признал независимость Кубы и требовал от Испании покинуть остров;

1917 год — Всеукраинский национальный конгресс признал Центральную Раду высшим органом власти в Украине;

1920 год — поздравление “Слава Украине!” было официально утверждено в украинской армии;

1937 год — в Испании сформировался блок правых сил, возглавленный генералом Франко, что стало важным шагом к началу гражданской войны;

1941 год — Сенат США принял резолюцию, поддерживающую идею создания государства в Израиле;

1943 год — начало Варшавского гетто, когда произошло величайшее восстание еврейского населения против нацистов;

1947 год — Индийский национальный конгресс согласился на разделение страны на Индию и Пакистан;

1967 год — члены группы “Битлз” подписали контракт, который обязывал их оставаться в составе группы в течение следующих десяти лет;

1992 год — Верховный Совет Армении принял Герб Армении как государственный символ страны;

1999 год — в Берлине состоялось официальное открытие Рейхстага как нового парламентского здания Германии после его реконструкции;

2000 год — в Румынии было открыто крупнейшее в Европе месторождение золота вблизи села Рошия-Монтана, но его разработка была остановлена из-за массовых экологических протестов;

2005 год — Бенедикт XVI был избран 265-м Папой Римским.

Какой завтра праздник в Украине и мире

19 апреля в Украине празднуют День окружающей среды / © unsplash.com

19 апреля в Украине празднуют День окружающей среды. Приходится ежегодно на третью субботу апреля. Этот день был введен Указом Президента Украины 1998 с целью повышения сознания граждан относительно экологических проблем и стимулирования активного участия в охране природы.

Праздник возник после проведения Стокгольмской конференции по охране окружающей среды, ставшей знаковым событием для мирового экологического движения. В Украине этот день служит напоминанием о важности рационального использования природных ресурсов и сохранении окружающей среды.

В этот день проводятся экологические акции, такие как толоки, посадка деревьев, очищение территорий от мусора. Также организуются лекции, семинары и конференции, на которых обсуждаются вопросы сохранения природы и устойчивого развития.

Также 19 апреля Международный день цирка. Празднуют ежегодно в третью субботу апреля. Впервые он был начат в 2010 году благодаря Всемирной федерации цирка и Европейской цирковой ассоциации, чтобы объединить цирковое сообщество и повысить популярность циркового искусства.

Целью этого дня является привлечение внимания к цирку как важной части культурного наследия, поддержка артистов и цирковых коллективов, а также содействие сохранению традиций циркового искусства.

В этот день по всему миру проходят различные мероприятия: цирковые представления, фестивали, конкурсы, образовательные программы, мастер-классы, а также поддерживающие цирковое искусство акции. Эти события способствуют развитию цирковой культуры, привлечению новых поклонников и поддержке цирковых артистов.

В Украине также отмечают этот день, организуя события, способствующие развитию циркового искусства и поддержке украинских артистов.