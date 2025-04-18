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Какой завтра, 19 апреля, праздник — все об этом дне, каков церковный праздник, который нельзя делать
Завтра, 19 апреля, Украинский День окружающей среды. Верующие чтят память святого преподобного Иоанна Печерника. До Нового года осталось 256 дней.
19 апреля 2025 года — суббота. 1151-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 19 апреля, верующие празднуют день памяти святого преподобного Иоанна Печерника. Выдающийся подвижник Киево-Печерской лавры, монах-аскет XI века, принадлежащий к числу преподобных отцов, подвизавшихся в Ближних пещерах святого Антония. Православная Церковь чтит его память среди святых Печерского монастыря в качестве примера отречения от мира ради духовного совершенствования.
Иван Печерник вел суровую монашескую жизнь, пребывая в безмолвии и одиночестве пещер. Все свое земное бытие он посвятил молитве, посту и послушанию, стремясь снискать благодать Святого Духа. По преданию, преподобный добровольно избрал путь уединения, поселяясь в подземных кельях, где находился в непрерывном духовном труде. Его житие не сохранилось в деталях, однако именно его имя, сохранившееся в святой традиции, свидетельствует о высокой степени духовного совершенства, которого он достиг.
Что нельзя делать 19 апреля
Запрещается выносить мусор из дома, подметать в сторону порога, мыть пол — считалось, что это может “вынести” удачу и мир.
Нельзя работать тяжело физически или заниматься обычными делами без необходимости.
Не следует веселиться, гулять, устраивать развлечения, петь песни и слушать громкую музыку.
Народные приметы и традиции на 19 апреля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
если в этот день ясно и тепло, то лето будет ранним и теплым;
дождь — к урожайному году, особенно на хлеб;
сильный ветер — лето будет с бурями и грозами;
если ранним утром слышно пение жаворонков — погода будет хорошей и устойчивой;
красный закат — ждите дождя или смены погоды.
В народные 19 апреля носило название Иван Воин. В древнеукраинской традиции разных Иванов сливали в одно образное представление — часто это был образ защитника, справедливого воина, поэтому имя закрепилось как “Иван Воин”.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 апреля
Какие завтра именины: Виктор, Георгий, Иван, Семен.
Талисманом человека, рожденного 19 апреля является лазурит. Камень насыщенного синего оттенка, который издавна считался воплощением ясности мыслей и глубокой душевной искренности. Люди верили: лазурит — это как бы застывшее небо, несущее в себе правдивость, внутреннюю чистоту и духовный свет.
В этот день родились:
1900 год — Александр Птушко, украинский кинорежиссер, сценарист, художник;
1919 год — Александр Сегаль, украинский балетмейстер;
1990 год — Михаил Чуприн, офицер полка “Азов” Национальной гвардии Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины.
Памятные даты 19 апреля
Календарь важных событий в Украине и мире за 19 апреля:
1506 год — произошел Лиссабонский погром, когда в португальской столице были массовые нападения на евреев, что привело к многочисленным жертвам среди них;
1713 год — император Священной Римской Империи Карл VI Габсбург издал “Прагматическую санкцию”, обеспечивающую неделимость владений Габсбургов и вводившая право на наследственность по женской линии для этого дома;
1775 год — начало войны за независимость США, начавшейся битвами при Лексингтоне и Конкорде;
1839 год — Великие европейские государства подписали “Лондонский протокол”, гарантировавший независимость и нейтралитет Бельгии от Нидерландов и включавший валлонскую часть Люксембурга;
1850 год — Великобритания и США подписали соглашение о совместном строительстве Панамского канала, но впоследствии США решили завершить этот проект самостоятельно;
1898 год — Конгресс США официально признал независимость Кубы и требовал от Испании покинуть остров;
1917 год — Всеукраинский национальный конгресс признал Центральную Раду высшим органом власти в Украине;
1920 год — поздравление “Слава Украине!” было официально утверждено в украинской армии;
1937 год — в Испании сформировался блок правых сил, возглавленный генералом Франко, что стало важным шагом к началу гражданской войны;
1941 год — Сенат США принял резолюцию, поддерживающую идею создания государства в Израиле;
1943 год — начало Варшавского гетто, когда произошло величайшее восстание еврейского населения против нацистов;
1947 год — Индийский национальный конгресс согласился на разделение страны на Индию и Пакистан;
1967 год — члены группы “Битлз” подписали контракт, который обязывал их оставаться в составе группы в течение следующих десяти лет;
1992 год — Верховный Совет Армении принял Герб Армении как государственный символ страны;
1999 год — в Берлине состоялось официальное открытие Рейхстага как нового парламентского здания Германии после его реконструкции;
2000 год — в Румынии было открыто крупнейшее в Европе месторождение золота вблизи села Рошия-Монтана, но его разработка была остановлена из-за массовых экологических протестов;
2005 год — Бенедикт XVI был избран 265-м Папой Римским.
Какой завтра праздник в Украине и мире
19 апреля в Украине празднуют День окружающей среды. Приходится ежегодно на третью субботу апреля. Этот день был введен Указом Президента Украины 1998 с целью повышения сознания граждан относительно экологических проблем и стимулирования активного участия в охране природы.
Праздник возник после проведения Стокгольмской конференции по охране окружающей среды, ставшей знаковым событием для мирового экологического движения. В Украине этот день служит напоминанием о важности рационального использования природных ресурсов и сохранении окружающей среды.
В этот день проводятся экологические акции, такие как толоки, посадка деревьев, очищение территорий от мусора. Также организуются лекции, семинары и конференции, на которых обсуждаются вопросы сохранения природы и устойчивого развития.
Также 19 апреля Международный день цирка. Празднуют ежегодно в третью субботу апреля. Впервые он был начат в 2010 году благодаря Всемирной федерации цирка и Европейской цирковой ассоциации, чтобы объединить цирковое сообщество и повысить популярность циркового искусства.
Целью этого дня является привлечение внимания к цирку как важной части культурного наследия, поддержка артистов и цирковых коллективов, а также содействие сохранению традиций циркового искусства.
В этот день по всему миру проходят различные мероприятия: цирковые представления, фестивали, конкурсы, образовательные программы, мастер-классы, а также поддерживающие цирковое искусство акции. Эти события способствуют развитию цирковой культуры, привлечению новых поклонников и поддержке цирковых артистов.
В Украине также отмечают этот день, организуя события, способствующие развитию циркового искусства и поддержке украинских артистов.