Какой завтра, 19 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 19 апреля, День поэзии и творческого мышления. Верующие чтят память святого Иоанна. До Нового года осталось 256 дней.

19 апреля 2024 года – пятница. 786-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

19 апреля в церковном календаре – день памяти святого Иоанна. Он жил в VIII веке и еще в юном возрасте решил посвятить свою жизнь Господу. Пошел он в лавру святого Харитона, расположенную вблизи Мертвого моря. Она уже тогда считалась одной из старейших в Палестине. Там он получил прозвище Старопечерник.

Что нельзя делать 19 апреля

Не стоит никому рассказывать о своих секретах.

Запрещено нервничать.

Нельзя в течение дня выносить мусор из дома.

Народные приметы и традиции на 19 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой день: утки вьют гнездо близко к ручью — летом будет засушливая погода;

приятная и теплая погода – в конце мая будет похолодание;

жаворонки, ласточки, грачи раньше прилетели — к теплой весне;

береза расцвела раньше ольхи или клена — летом будет жаркая погода.

19 апреля жаворонки, ласточки, грачи раньше прилетели — к теплой весне / Фото: pixabay.com

В старину в этот день было принято развешивать на кустах одежду, а еще раскладывать ее на молодой траве. Наши предки приметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили, что наши предки заметили.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 апреля

Какие завтра именины: Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян, Матрена.

Талисманом человека, рожденного 19 апреля, является лазурит. Камень синий. В древности верили, что лазурит символизирует чистоту помыслов и искренность души.

В этот день родились:

1850 год — украинский маляр-маринист Руфин Судковский;

1919 год — украинский балетмейстер Александр Сегаль;

1990 год — офицер полка "Азов" Национальной гвардии Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины Михаил Чуприн.

Памятные даты 19 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 апреля:

1506 год — происходит Лиссабонский погром;

1713 год — император Священной Римской Империи Карл VI Габсбург устанавливает своей "Прагматической санкцией" неделимость владений Габсбургов и вводит право на наследственность по женской линии для дома Габсбургов;

1775 год — битвы при Лексингтоне и Конкорде, начало войны за независимость США;

1839 год — западноевропейские государства гарантируют в "Лондонском протоколе" независимость и нейтралитет Бельгии от Нидерландов, к которой также добавляется валлонская часть Люксембурга;

1850 год — Великобритания и США подписывают договор о совместном строительстве Панамского канала (позже США решили строить канал самостоятельно);

1898 год — Конгресс США признает независимость Кубы и требует Испании покинуть остров;

1917 год — Всеукраинский национальный конгресс признает Центральную Раду высшим органом власти в Украине;

1920 год — поздравление "Слава Украине!" было официально введено в украинскую армию;

1937 год — в Испании создают блок правых сил во главе с генералом Франко;

1941 год — Сенат США принимает резолюцию о поддержке идеи создания государства в Израиле;

1943 год — начало восстания в Варшавском гетто;

1947 год — партия "Индийский национальный конгресс" соглашается разделить страну на Индию и Пакистан;

1992 год — Верховным Советом Армении принят Герб Армении;

1999 год — в Берлине состоялось официальное открытие Рейхстага как нового места заседаний парламента Германии;

2005 год — Бенедикт XVI становится 265-м Папой Римским.

Погода на 19 апреля

Завтра, 19 апреля, в Киеве облачно, днем будет идти мелкий дождь. Во Львове пасмурно, ночью мелкий дождь, который утром закончится, но в середине дня начнется снова. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +9 днем и +6 ночью. Во Львове — +9 днем и +2 ночью. В Харькове — +18 днем и +13 ночью. В Одессе — +18 днем и +11 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

19 апреля День подснежника / Фото: Unsplash

19 апреля в Украине и мире празднуют День поэзии и творческого мышления. Вдохновенный праздник, созданный для чествования людей с творческим мышлением. Они способны к нетипичным решениям, видят предметы и явления не так, как другие. Творческие люди часто являются людьми искусства. Нередко это поэты или писатели.

Также 19 апреля День чеснока. В этот день чествуют очень полезное растение из семейства луковых, которое выращивают по всему миру. Его отличает пикантный вкус и выраженный аромат, который трудно спутать с чем-нибудь другим. Чеснок не только используют в кулинарии, он также является настоящим медицинским помощником, поскольку имеет противовирусное и иммуностимулирующее действие.

А еще 19 апреля День подснежника. Ранние и нежные предвестники весны, которые первыми появляются после того, как с почвы сходит снег. Именно поэтому они и привлекают своими хрупкими лепестками и свежей зеленью. На территории Украины первые подснежники можно встретить в марте, но в Великобритании, откуда пришел этот праздник, они начинают пробиваться на свет именно в середине апреля.