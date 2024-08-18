Какой завтра, 19 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 19 августа, День пчеловода Украины. Верующие чтят память святого мученика Андрея Стратилата и других. До Нового года осталось 134 дня.

19 августа 2024 года – понедельник. 908-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

19 августа в церковном календаре – день памяти святого мученика Андрея Стратилата и других. Он был римским военачальником в IV веке, во время правления императора Максимиана. Он родился в Малой Армении и служил в армии в Сирии. Андрей был храбрым военным трибуном, тайно верившим во Христа, хотя еще не был крещен.

Во время войны с персами Андрей вместе со своим небольшим отрядом победил врага, призвав на помощь имя Иисуса Христа. После этой победы многие воины обратились в христианство. Когда Андрей вернулся из похода, его и нескольких воинов-христиан заключили в тюрьму и жестоко мучили. Император, боясь беспорядков в армии, отпустил их, но тайно приказал казнить.

Андрей вместе со своими воинами принял крещение в городе Тарсе. Вблизи армянского города Мелитина их зарубили мечами. Погибли тогда мученической смертью 2 тысячи 593 человека.

Что нельзя делать 19 августа

Не стоит думать о плохом или жаловаться на свою жизнь.

Нельзя занимать соль до беды.

Запрещается подметать пол или пылесосить.

Народные приметы и традиции на 19 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: гуси начали улетать до ранней зимы;

в этот день теплая погода — и зима будет теплой;

утром день пасмурный — до дождливой осени;

очень кусаются мухи – ждите порчи погоды.

19 августа очень кусаются мухи — ждите порчи погоды / Фото: Unsplash

Считалось, что с этого дня осень начинает вступать в свои права — ночи становятся длиннее и прохладнее, а дни короче. Наши предки устраивали застолья, накрывали праздничный стол, приглашали друзей и родственников.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 августа

Какие завтра именины: Андрей, Николай, Тимофей.

Талисманом человека, рожденного 19 августа является авантюрин. Один из самых загадочных самоцветов. Издавна верили, что авантюрин подходит творческим людям, помогая раскрыть талант во всю силу.

В этот день родились:

1902 год – украинский писатель Олесь Донченко;

1928 — актер львовского драматического театра имени Марии Заньковецкой, народный артист Украины Борис Мирус;

1996 год – украинский военный, Герой Украины Виталий Скакун.

Памятные даты 19 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 августа:

1839 год — правительство Королевства Франция провозглашает дареготипию "подарком мира", благодаря чему фотография смогла стать общедоступной технологией;

1914 год – создают руководящий орган Украинских Сечевых Стрельцов – Украинскую боевую управу;

1919 год — 1-й корпус Украинской Галицкой Армии, ведя наступление на Киев, приобретает Бердичев;

1943 год — президент США Ф. Рузвельт и премьер-министр Великобритании В. Черчилль подписывают тайное соглашение о сотрудничестве в создании атомной бомбы;

1960 год – совершают первый орбитальный полет живых существ с возвращением на Землю;

1989 год — приход святых Петра и Павла во Львове (настоятель — о. Владимир Ярема) первым в РСФСР выходит из подчинения Русской Православной Церкви и объявил себя частью УАПЦ;

1989 год — в Хмельницком открывают памятный знак, увековечивающий память жертв репрессий 1930-1940-х и начала 1950-х годов;

1990 год – ГДР принимает конституцию ФРГ;

1991 год — Леонид Кравчук, Председатель Верховного Совета УССР, в 16:00. в выступлении по украинскому телевидению призывает украинских граждан сохранять спокойствие и подчеркивает, что чрезвычайное положение РСФСР не касается;

1992 год — в Киеве начинает работу I Всемирный форум украинцев.

Погода на 19 августа

Завтра, 19 августа, в Киеве безоблачное утро сменится пасмурным днем, без осадков. Во Львове пасмурно, всю вторую половину дня будет идти мелкий дождь. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +29 днем и +22 ночью. Во Львове +25 днем и +18 ночью. В Харькове +33 днем и +21 ночью. В Одессе +33 днем и +21 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

19 августа празднуют Всемирный день фотографии / Фото: Unsplash

19 августа в Украине празднуют День пасечника. Праздник был установлен в 1997 году указом Президента Украины в поддержку инициативы Министерства агропромышленного комплекса Украины и Союза пчеловодов Украины. Целью праздника является привлечение внимания к важной роли пчел в природе и честь тяжелого труда пчеловодов.

Также 19 августа Всемирный день гуманитарной помощи. Это международный день, посвященный почтинию гуманитарных работников, рискующих своей жизнью, оказывая помощь людям, ставшим жертвами природных катастроф, войн и других кризисов.

Этот день был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2008 году в честь памяти Серджио Виейра ди Мелло и 21 его коллеги, погибших во время бомбардировки штаб-квартиры ООН в Багдаде 19 августа 2003 года. Целью этого дня является повышение осведомленности о деятельности гуманитарных работников и чествования тех, кто погиб или пострадал во время выполнения своих обязанностей.

А еще 19 августа Международный день орангутанга. Этот праздник посвящен повышению осведомленности об угрозе исчезновения орангутангов и необходимости их защиты. Орангутанги живут только на островах Суматра и Борнео в Азии. Они являются одними из самых близких родственников человека среди приматов. К сожалению, из-за вырубки лесов и браконьерства их популяция значительно сократилась. Ежегодно уничтожается более 3000 орангутангов.

19 августа празднуют Всемирный день фотографии. Этот международный праздник посвящен фотографии, ее истории и фотографам. Дата праздника избрана в честь произошедшего 19 августа 1839 года, когда французское правительство приобрело патент на процесс дагеротипии — первого фотографического процесса, и обнародовало его для мира бесплатно. Дагеротипия была разработана французскими изобретателями Луи Дагером и Жозефом Нисефором Ньепсом в 1837 году.

Также 19 августа Международный день банта. Этот праздник посвящен простому, но очень элегантному и универсальному аксессуару – банту. Идея празднования в этот день возникла в 2017 году благодаря компании Claire's, занимающейся производством разнообразных товаров для девочек. Бант – символ женственности, элегантности и стиля. Он используется в моде, искусстве и даже культуре подарков.

А еще 19 августа День почтовой марки (День филателии). Этот праздник посвящен коллекционированию и изучению почтовых марок, а также популяризации почтовой связи. Филателия, как увлечение, охватила людей из разных стран в XX веке. Коллекционеры собирают не только марки, но и конверты, почтовые карты, штемпеля и другие знаки почтовой оплаты. В Украине филателия имеет свои традиции и стиль, в частности, известны тематические подборки украинских рождественских почтовых марок.