Какой завтра, 19 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 19 августа, День пчеловода в Украине. Верующие празднуют Преображение Господне, в народе — Яблочный Спас. До Нового года осталось 134 дня.

19 августа 2023 года — суббота. 542-й день войны в Украине.

Какой завтра, 19 августа, церковный праздник

19 августа в церковном календаре — Преображение Господне (Яблочный Спас). Этот праздник чествует момент, когда Иисус Христос открыл перед своими учениками свою божественную сущность. Случилось это на горе Фавор, куда Сын Божий поднялся с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном. Поднявшись на гору, Иисус сразу начал молиться, и его внешность стала меняться – лицо засветилось, а одежда стала белоснежной. После этого апостолы собственными глазами увидели, что их Учитель действительно Сын Божий.

Что запрещено делать в этот день

Церковь запрещает заниматься домашней работой, кроме садоводства.

Не разрешено вязать, шить, вышивать, заниматься ремонтом.

Нельзя убивать насекомых или просто их прогонять.

Народные приметы и традиции на 19 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: какой Яблочный Спас — таким будет январь;

погода ясная — ждите холодной зимы;

летает много мух — погода будет жаркой с влажным воздухом;

утром прохладно, а комаров много — днем будет жарко и ясно;

дождь — в ноябре также будет много дождей;

уродило много яблок — следующий год будет урожайным.

19 августа уродило много яблок — следующий год будет урожайным / Фото: Pexels

В этот день верующие идут в церковь и освящают корзины с яблоками, а также другие фрукты, подаренные им августом. По сей день употреблять яблоки в пищу было запрещено, поэтому 19 августа можно насладиться новым урожаем. Прежде чем укусить яблоко самому, было принято дать попробовать фрукты знакомым, особенно детям. Считалось, что тогда они будут расти здоровыми.

Погода на 19 августа

Завтра, 19 августа, в Киеве ясно, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе облачно, когда погода прояснится, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +31 днем и +21 ночью. Во Львове — +30 днем и +20 ночью. В Харькове — +32 днем и +21 ночью. В Одессе — +31 день и +24 ночью.

Памятные даты 19 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 августа:

1722 год — наказной гетман Павел Полуботок издает универсал, запрещающий злоупотребление светских и духовных власть предержащих и предусматривающий реформу судопроизводства;

1839 год — правительство Королевства Франция провозглашает дареготипию "подарком мира", благодаря чему фотография смогла стать общедоступной технологией;

1914 год — создают руководящий орган Украинских Сечевых Стрельцов – Украинскую боевую управу;

1919 год — 1-й корпус Украинской Галицкой Армии, ведя наступление на Киев, приобретает Бердичев;

1920 год — 6-я стрелковая дивизия полковника Марка Безручко после многочисленных стычек с частями 1-й конной армии Буденного отходит к Замостью и занимает там оборону;

1943 год — президент США Ф. Рузвельт и премьер-министр Великобритании В. Черчилль подписывают тайное соглашение о сотрудничестве в создании атомной бомбы;

1989 год — приход святых Петра и Павла во Львове (настоятель — о. Владимир Ярема) первым в РСФСР выходит из подчинения Русской Православной Церкви и объявляет себя частью УАПЦ;

1989 год — в Хмельницком открывают памятный знак, увековечивающий память жертв репрессий 1930-1940-х и начала 1950-х годов;

1990 год — ГДР принимает конституцию ФРГ;

1991 год — Леонид Кравчук, председатель Верховного Совета УССР, в 16:00, в выступлении по украинскому телевидению призывает украинских граждан сохранять спокойствие и подчеркивает, что чрезвычайное положение РСФСР не касается;

1992 год — в Киеве начинает работу I Всемирный форум украинцев.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 августа

Какие завтра именины: Лев, Спас, Людвиг, Феоктист.

Талисманом человека, рожденного 19 августа является авантюрин. Минерал, который был популярен еще во времена Древнего Египта и Китая. С давних времен верили, что авантюрин помогает оградить человека от магического действия, а также дарит уверенность.

В этот день родились:

1928 год – актер львовского драматического театра имени Марии Заньковецкой, народный артист Украины Борис Мирус;

1996 год – украинский военный. Герой Украины Виталий Скакун.

Какой завтра день в Украине и мире

19 августа в Украине празднуют День пасечника / Фото: Pexels

19 августа в Украине празднуют День пасечника. Профессиональный праздник, который приходится на период, когда пчеловоды начинают готовить ульи к зиме, совпадает с празднованием Яблочного Спаса. День был утвержден в 1997 году указом президента Украины. В Украине мед всегда ценили его вкус и целебные свойства. В настоящее время в мире существует 48 типов пчелиных семей, опыляющих более 170 тысяч видов растений.

Также 19 августа – День почтовой марки (День филателии). В XX веке увлечение коллекционированием марок охватило людей из разных уголков мира. Упорные филателисты готовы даже сегодня заплатить немалые деньги за редкие экземпляры. Первая в мире выставка филателии была организована в Антверпене (Бельгия) в 1888 году. Первая же встреча филателистов состоялась в Германии 18 августа 1889 года.

А еще 19 августа Международный день геокешинга. Геокешинг – туристическая игра с применением GPS. Ее суть состоит в том, чтобы найти хранилища, которые сделали другие участники. Играть в эту игру можно как оптом, так и в одиночку, даже существуют отдельные семейные варианты. Некоторые игроки делают хранение, обозначают его GPS-координаты и сообщают о них в Сети.

19 августа Всемирный день бездомных животных. Главной целью этого дня является привлечение внимания к тем трудностям, с которыми сталкиваются бездомные животные. Эта проблема носит глобальный характер и распространена во всех странах мира. День был создан в 1992 году по инициативе членов Международного общества, занимающегося защитой прав животных.

Также 19 августа празднуют Всемирный день фотографии. Событие важно для всех поклонников фотографий и тех, кто просто любит фотографировать. Сейчас любой человек с современным телефоном может сделать достаточно качественные и красивые снимки, но когда люди только познакомились с фотографией сделать это было сложнее. Праздник создал австралийский фотограф Корски Ара в 2010 году. Эту дату он избрал не случайно. Почти 200 лет назад в техническом прогрессе произошел важный прорыв, когда Луи Дагер изобрел специальное средство, позволяющее получать дагеротипные отпечатки и запатентовавшее свое изобретение. Этот патент тогда выкупил правительство Франции и объявил общественность о создании нового достижения в области фотографирования.

А еще 19 августа Всемирный день орангутана. Необычный и интересный праздник. Слово "орангутан" в переводе с индонезийского и малайского языков означает "лесной человек". Эти животные живут только на островах Борнео и Суматра в Азии и являются единственными человекообразными обезьянами. Из-за активной вырубки лесов, которые являются естественным ареалом обитания орангутанов, численность этих животных резко уменьшается.

19 августа Всемирный день гуманитарной помощи. Памятный день был организован по инициативе Организации Объединенных Наций с участием Всемирной организации здравоохранения и других международных организаций. Такая идея появилась после того, как в Ираке погиб Специальный посланник Генсека ООН Сержиу Виейра ди Мелл вместе со своими коллегами во время бомбардировки штаб-квартиры организации 2003 года.

Также 19 августа Международный день банта. Это довольно модный аксессуар, который может украсить что угодно – от прически и платья до комнаты или подарка. На протяжении веков бант менялся, интересно, что раньше такие аксессуары носили даже мужчины.