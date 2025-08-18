Какой праздник 19 августа 2025 года / © ТСН

Реклама

19 августа 2025 года — вторник. 1273-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 19 августа, верующие празднуют день памяти святого мученика Андрея Стратилата и других. Андрей был военачальником (стратилатом) в Малой Азии во время правления императора Максимиана (конец III — начало IV в.). Его хорошие военные способности и храбрость принесли ему почет среди воинов, но особенность Андрея заключалась в его глубокой христианской вере.

Когда император издал приказ преследовать христиан, Андрей начал открыто защищать братьев в вере, убеждая и воинов не насилия против них. Многие солдаты, видя его пример, принимали христианство.

Реклама

Во время одного из военных походов против варваров Андрей чудом одержал победу, приписав это Божьей помощи. После этого около 2593 воинов (согласно передаче) вместе с ним приняли крещение. Такое событие стало известным римским властям, и их ждала казнь.

Андрея и его сподвижников схватили и, после пыток, казнили неподалеку от Тарса в Киликии. Их смерть стала свидетельством несокрушимости веры и примером для будущих поколений христиан.

Что нельзя делать 19 августа

Нельзя работать физически — косить, копать, рубить, шить, стирать, строить. Праздник посвящен молитве, богослужению и добрым делам.

Не рекомендовали в этот день купаться в открытых водоемах — верили, что вода остыла и купание может вызвать болезнь.

Не стоит отказывать в милостыне или помощи — было убеждение, что отказ бедному в этот день вызывает нужды.

Народные приметы и традиции на 19 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясная и теплая погода — осень будет сухой и теплой, а зима поздней и мягкой;

холодное утро с туманом — до урожайного следующего года;

дождь — осень будет дождливая, а урожай в следующем году — обильный;

чистое, безоблачное небо вечером — до сухой осени и морозной зимы;

солнце встает в мареве или красном сиянии — на сильные ветры и непогоду в ближайшие дни;

теплый ветер с юга — на затяжную и мягкую осень;

большая роса утром — на хороший урожай зерновых в следующем году.

19 августа большая роса утром — на хороший урожай зерновых в следующем году / © unsplash.com

В народе 19 августа носило название Осенний Андрей. Ибо с этого дня уже “возвращало на осень”, и день воспринимали как границу между летом и осенью.

Реклама

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 августа

Какие завтра именины: Андрей, Николай, Тимофей.

Талисманом человека, рожденного 19 августа является авантюрин. Камень, окутанный ореолом тайны. С древности его считали оберегом для тех, чья жизнь связана с искусством и вдохновением, приписывая ему способность пробуждать внутренний потенциал и выводить талант на высокий уровень проявления.

В этот день родились:

1902 год — Олесь Донченко, украинский писатель;

1928 год — Борис Мирус, актер львовского драматического театра имени Марии Заньковецкой, народный артист Украины;

1996 год — Виталий Скакун, украинский военный, Герой Украины.

Памятные даты 19 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 августа:

Реклама

1722 — наказной гетман Павел Полуботок издает универсал, который призван остановить произвол и злоупотребление как светских, так и духовных властных структур, а также заложил основы будущей реформы судопроизводства, направленной на справедливость и законность;

1839 год — правительство Франции официально провозглашает дареготипию «подарком человечеству», сделав этот новейший метод фотографии общедоступным;

1914 — формируют руководящий орган Украинских Сечевых Стрельцов — Украинскую боевую управу, которая становится центром организации и координации борьбы украинских военных подразделений;

1919 год — первый корпус Украинской Галицкой Армии, совершая наступательные действия на Киев, приобретает стратегически важный Бердичев, укрепляя свои позиции на фронте;

1920 год — шестая стрелковая дивизия под командованием полковника Марка Безручко после упорных боев с частями первой конной армии Буденного отступает к Замостью, где занимает оборонительные рубежи;

1941 год — главное командование румынской армии издает декрет о создании оккупационной администрации на территории между Днестром и Бугом, ранее аннексированной в составе РСФСР, известной как “Транснистрия”, с центром в Тирасполе;

1943 — президенты США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль подписывают тайное соглашение о сотрудничестве в создании атомной бомбы, которое становится началом Манхэттенского проекта;

1955 — вблизи села Здовбица, вопреки превосходящим силам КГБ и МВД, не кажется живым и погибает проводник ОУН Ровенщины Анатолий Маевский на псевдо “Улиан”;

1960 год — совершают первый орбитальный полет живых существ с успешным возвращением на Землю, что становится прорывом в исследовании космоса и предвестником пилотируемых полетов;

1982 год — происходит запуск космического корабля “Союз Т-7”, в состав экипажа которого входит украинский космонавт Леонид Попов;

1989 год — приход святых Петра и Павла во Львове, возглавляемый отцом Владимиром Яремой, первым в РСФСР выходит из подчинения Русской Православной Церкви и объявляет себя частью Украинской Автокефальной Православной Церкви;

1989 год — в Хмельницком устанавливают памятный знак в честь жертв репрессий 1930-1940-х и начала 1950-х годов;

1990 год — Немецкая Демократическая Республика принимает конституцию Федеративной Республики Германия;

1991 год — председатель Верховного Совета УССР Леонид Кравчук в прямом эфире обращается к украинцам с призывом сохранять спокойствие, подчеркнув, что чрезвычайное положение в РСФСР не действует;

1992 год — в Киеве открывается Первый Всемирный форум украинцев, который собирает представителей диаспоры для обсуждения путей укрепления связей с Родиной;

2017 год — в Куала-Лумпуре (Малайзия) стартуют 29 игры Юго-Восточной Азии, масштабный спортивный праздник для стран региона.

Какой завтра праздник в Украине и мире

19 августа в Украине и мире празднуют Международный день орангутанга / © unsplash.com

19 августа в Украине и мире празднуют Международный день орангутанга. Его цель — привлечь внимание общественности к проблемам сохранения этих уникальных крупных приматов, относящихся к виду, находящемуся под угрозой исчезновения. Этот день призван не только информировать об угрозах их существованию, но и стимулировать поддержку природоохранных программ, сохранение их природной среды и внедрение ответственных экотуристических практик.

Также 19 августа Всемирный день фотографии. Эта дата связана с изобретением дареготипии — первой успешной фотографической технологии, которую в 1839 году представил Луи Дагер. Дареготипия совершила революцию в способах фиксации изображений, позволив людям впервые сохранить реалистические образы на долгое время. Всемирный день фотографии — это возможность чтить как великих мастеров фотоискусства, так и любителей, которые через объектив своих камер рассказывают истории, передают эмоции и открывают мир с новых ракурсов.

А еще 19 августа Международный день банта. Бант — символ красоты, праздничности и нежности, который используется в моде, декоре, подарках и даже в искусстве. Этот маленький узел из ткани или ленты имеет способность мгновенно превращать обычный образ в более торжественный и элегантный.

19 августа отмечают День почтовой марки (День филателии). Почтовая марка возникла в 1840 году в Великобритании с выпуском знаменитой “Черной пенни” (Penny Black) — первой в мире официальной марки, которая революционизировала почтовую службу и сделала переписку более доступной и организованной.

Реклама

Также 19 августа Всемирный день гуманитарной помощи. Инициированный Организацией Объединенных Наций, этот день напоминает о вызовах, с которыми сталкиваются гуманитарные работники, часто рискующие собственной жизнью, чтобы помочь другим. Он также призывает к солидарности и мобилизации международного сообщества для обеспечения доступа к жизненно необходимой помощи.