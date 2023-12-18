Какой завтра, 19 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 19 декабря, День адвокатуры в Украине. Верующие чтят память преподобного Григория. До Нового года осталось 12 дней.

19 декабря 2023 года — вторник. 664-й день войны в Украине.

Какой завтра, 19 декабря, церковный праздник

19 декабря в церковном календаре — день памяти преподобного Григория. Родился он в городе Медиолан и служил там диаконом. Однажды увидел он отшельника, который предсказал, что Григорий станет епископом. Затем мужчина посоветовал ему отправиться в Александрию. В то время царь Эфиопии шел войной на царя Амиритского. Когда он разбил его войско, он начал насаждать на землях христианскую веру. Тогда-то Григорий занял пост епископа, чтобы обращать в веру людей.

Что нельзя делать 19 декабря

Запрещено тяжело работать, лучше отдохнуть.

Нельзя выносить из дома мусор, иначе с ним выкинете и свое счастье.

Не ходите в старой одежде, будете в затруднении.

Народные приметы и традиции на 19 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: сильный ветер, осенью будет много орехов;

если утром теплая погода, то урожай ржи будет большим;

звездная ночь к хорошему урожаю ягод;

на деревьях иней — к удачному году для сельскохозяйственных работ;

снежит — в следующем году ждите большой урожай пшеницы.

19 декабря на деревьях иней к удачному году для сельскохозяйственных работ / Фото: Pexels

Девушки в этот день пытались наряднее одеться, а если обновок было много, то переодевались в течение дня. До 1 сентября 2023 украинцы праздновали в этот день День святого Николая.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 декабря

Какие завтра именины: Григорий, Илья, Тимофей, Аглая.

Талисманом человека, рожденного 19 декабря, является яшма. С особым уважением к этому камню относились в Японии. Верили, что яшма помогает остановить кровь, обостряет зрение.

В этот день родились:

1848 год — Киевский и Галицкий православный митрополит в 1915-1918 годах Владимир (Священномученик; в мире — Василий Богоявленский);

1885 год — украинская художница и литератор Людмила Бурлюк-Кузнецова;

1991 год — офицер Вооруженных сил Украины. Участник войны на Донбассе, Герой Украины Василий Божок.

Памятные даты 19 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 декабря:

154 год до н. э. — в Древнем Риме день начала годового консульства переносят на 1 января;

104 год до н. э. — римский консул Гай Марий проводит Римом пленного царя Нумидии Югурту;

45 год до н. — в Риме вводят юлианский календарь, разработанный египетским математиком Созигеном по поручению Юлия Цезаря;

1 год — обрезание Господа нашего Иисуса Христа;

49 год — Агриппина Младшая выходит замуж за Клавдия;

89 год — Сатурнин Люций Антоний становится императором Рима;

466 год — Лю Юй становится императором Южной Сун после убийства своего племянника императора Лю Цзые;

1501 год – конец инкунабул, печатных изданий в Европе, выходивших с момента изобретения книгопечатания;

1515 год — Франциск I становится королем после смерти своего тестя Людовика XII, не оставившего других наследников;

1622 год — папская канцелярия официально признает 1 января началом года;

1709 год — Война королевы Анны: битва при Сент-Джонсе;

1751 год — печатают первый том "Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел", изданного Дэнни Дидро и Жаном Лероном Д'аламбером;

1785 год — выходит первый номер старейшей лондонской ежедневной газеты The Daily Universal Register основанной Джоном Уолтером;

1801 год — астроном из Палермо Джузеппе Пиацци открывает первый (самый большой) астероид Церера;

1801 год — после жестокого подавления 1798 восстания в Ирландии, поднятого членами тайной революционной организации "Общество объединенных ирландцев", отменяют ирландский парламент;

1804 год — провозглашают независимость Гаити от Франции;

1880 год — издают во Львове первое число дневника "Дело", который выходил к началу Второй мировой войны;

1885 год — в Черновцах начинает выходить украиноязычная газета "Буковина", редактором которой стал писатель и общественный деятель Юрий Федькович;

1901 год — провозглашают создание Австралийского Содружества – федерации британских колоний всего континента;

1909 год — в Великобритании проводят первые выплаты пенсий;

1919 год — Директория УНР издает закон об автокефалии Украинской Православной Церкви;

1928 год — начинает выходить газета "Розбудова нации", орган провода украинских националистов;

1940 год — азербайджанскую письменность переводят на кириллический шрифт;

1942 год — в Вашингтоне союзники по антигитлеровской коалиции подписывают Декларацию Объединенных Наций о совместной борьбе против стран Оси;

1950 год — согласно американскому плану "Троян", в этот день должна была начаться ядерная война против СССР, но во время штабных испытаний от идеи отказались из-за неготовности;

1954 год — в США происходит первый национальный цветной телеэфир;

1959 год — победа Кубинской революции;

1970 (00:00:00 UTC) год — начало отсчета времени в Unix-подобных операционных системах (начало эпохи Unix);

1983 год — "Arpanet" меняет основной протокол с NCP на TCP/IP, что и приводит к появлению современного интернета;

1984 год — основывают Industrial and Commercial Bank of China, один из крупнейших банков мира;

1992 год — Ирак признает независимость Украины;

1994 год — начинает действовать НЕФТЬ, крупнейшая в мире региональная зона свободной торговли (США-Канада-Мексика);

1995 год — начинает работу Всемирная торговая организация;

1999 год — вводят безналичное евро (Австрия, Бельгия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Германия, Португалия, Финляндия, Франция);

2000 год — Туркменистан переходит с кириллицы на латинский алфавит;

2001 год — безналичное евро вводят в Греции;

2002 пик — появление наличного евро;

2007 год — Болгария и Румыния присоединяются к Европейскому Союзу; болгарский, ирландский и румынский становятся официальными языками ЕС;

2008 год — на Кипре и Мальте вводит в обращение евро.

Погода на 19 декабря

Завтра, 19 декабря, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове утром возможно недолгое прояснение, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, вечером возможен мелкий дождь. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +7 днем и +4 ночью. Во Львове — +8 днем и +4 ночью. В Харькове — +4 днем и +1 ночью. В Одессе — +9 днем и +6 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

19 декабря в Украине отмечают День адвокатуры / Фото: Pexels

19 декабря в Украине празднуют День адвокатуры. Это ежегодный национальный профессиональный праздник, который был начат 2 декабря 2002 года по инициативе украинского президента того периода Леонида Кучмы. Дата празднования была выбрана в честь введения в действие Закона "Об адвокатуре" 1992 года. В этот день принято благодарить адвокатов за их труд, а также обращать внимание на эту профессию.

Также 19 декабря Международный день помощи бедным. Событие было начато по инициативе Организации Объединенных Наций в 1992 году, а чуть позже (2000) начали принимать ряд программ, которые помогают бороться с бедностью. К концу XX века статистика бедности подтолкнула мир к действиям, направленным на улучшение материального положения людей (тогда 25% находилось в затруднительном положении). Согласно данным 2005 года, около 2 с половиной миллиарда человек существовали на 2 доллара в сутки.

А еще 19 декабря День вечнозеленого дерева. Также можно встретить название День поиска елки. Посвящён он чествованию вечнозеленой красоты хвойных деревьев. Считается, что с этого дня начинаются поиски идеальной рождественской елки.