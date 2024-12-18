Какой завтра, 19 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 19 декабря, Международный день помощи бедным. Верующие чтят память святого мученика Бонифатия. До Нового года осталось 12 дней.

19 декабря 2024 года — четверг. 1030-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

19 декабря в церковном календаре – день памяти святого мученика Бонифатия. Он был римским военным трибуном, жившим в первой половине III века. Он был верным христианином и известен своей преданностью Богу. Бонифатий был измучен верой в 305 году во время правления римского императора Диоклетиана.

Что нельзя делать 19 декабря

Не следует выносить мусор из дома – выбросите и свое счастье.

Нельзя носить старую, грязную одежду.

Запрещается тяжело работать.

Народные приметы и традиции на 19 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: много снега — в следующем году будет большой урожай пшеницы;

сильный ветер — осенью будет много орехов;

ночью звездно — будет много ягод;

утром теплая погода — ржи будет много.

19 декабря много снега — в следующем году будет большой урожай пшеницы. / Фото: Unsplash

Это был день, когда девушки одевали свои нарядные наряды, а если было много обновок, то их пытались менять в течение всего дня.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 декабря

Какие завтра именины: Григорий, Илья, Тимофей.

Талисманом человека, рожденного 19 декабря, является яшма. В старину камень зеленого цвета использовали, чтобы вызвать дожди. Также яшма помогает общаться с духами предков.

В этот день родились:

1919 год – выдающийся украинский переводчик Николай Лукаш;

1920 год – украинский поэт, писатель, философ, правозащитник, основатель Украинской Хельсинкской Группы (УГГ) Руденко Николай;

1959 год – украинская писательница Мария Матиос.

Памятные даты 19 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 декабря:

1863 год — англичанин Фредерик Уолтон получает патент на линолеум;

1909 год — в Германии основывают футбольный клуб "Боруссия";

1917 год — в Киеве завершается Всеукраинский съезд советов;

1917 год — в Канаде играми в Монреале и Торонто стартует первый чемпионат Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ);

1946 год — начало Первой индокитайской войны – борьба вьетнамских национал-коммунистов против французской колониальной администрации, закончившаяся разделением Вьетнама на два государства;

1972 год — на Землю возвращается экипаж американского космического корабля "Аполлон-17";

1974 год — в магазинах США появляется в продаже "Altair 8800", самодельный компьютерный набор стоимостью 397 долларов;

1991 год — Швеция признает независимость Украины;

2016 год — Приватбанк становится государственным.

Погода на 19 декабря

Завтра, 19 декабря, в Киеве облачно, осадков не ожидается. Во Львове облачно с прояснениями, без осадков. В Харькове пасмурно, днем мелкий дождь со снегом, который ближе к вечеру стихнет. В Одессе облачно, вечером без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +6 днем и +2 ночью. Во Львове — +9 днем и +5 ночью. В Харькове — +3 днем и -2 ночью. В Одессе — +9 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

19 декабря в Украине и мире празднуют Международный день помощи бедным / Фото: Unsplash

19 декабря в Украине и мире празднуют Международный день помощи бедным. Он был основан с целью привлечения внимания к проблемам бедности в мире и поощрения солидарности, поддержки и практической помощи нуждающимся. По данным ООН, около 700 миллионов человек в мире живут за чертой бедности (менее $2,15 в день). Этот день является важным напоминанием всем, что помощь уязвимым категориям населения — это не только проявление человечности, но и необходимый шаг к устойчивому развитию общества. Участие в этом дне доступно каждому, независимо от ресурсов: даже небольшой вклад в виде времени, поддержки или добрых слов может внести разницу.

Также 19 декабря День адвокатуры. Этот профессиональный праздник был установлен указом президента Украины №1121/2002 от 2 декабря 2002 года. Он посвящен чествованию труда адвокатов, защищающих права и свободы граждан, обеспечивая справедливость в обществе. Этот праздник напоминает о важности адвокатской деятельности в построении правового государства и защите прав каждого гражданина.