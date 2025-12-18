Какой праздник 19 декабря 2025 года / © ТСН

19 декабря 2025 года — пятница. 1394-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

19 декабря, верующие празднуют День памяти святого мученика Бонифатия / © pexels.com

Завтра, 19 декабря, верующие празднуют День памяти святого мученика Бонифатия. Бонифатий родился в Риме в христианской семье. С юности он посвятил себя служению Церкви, сначала как священник, а затем как епископ. Известен своей ревностью в проповеди Евангелия и помощи бедным и больным. Бонифатий пострадал за веру во время гонений на христиан, случавшихся в разные периоды Римской империи. Его обычно изображают как святого, мужественно принявшего смерть, отказавшись отречься от Христа.

19 декабря в Украине и мире празднуют День адвокатуры / © unsplash.com

19 декабря в Украине и мире празднуют День адвокатуры. Это официальный профессиональный день, посвященный адвокатам — юристам, профессионально защищающим права, свободы и законные интересы граждан и юридических лиц. Праздник был учрежден указом президента Украины от 2 декабря 2002 № 1121/2002 и впервые отмечался именно 19 декабря. Эта дата была выбрана для чествования адвокатского сообщества и важной роли адвокатуры в правовой жизни страны.

19 декабря Международный день помощи бедным людям / © unsplash.com

Также 19 декабря Международный день помощи бедным людям. Это неофициальный международный праздник, который ежегодно празднуют с целью привлечения внимания к проблемам бедности, социального неравенства и поддержки людей, оказавшихся в тяжелом положении. Эта дата известна как Международный день помощи бедным или International Day of Helping the Poor. Целью праздника является побуждение людей, организаций и общин к солидарности, доброте и конкретным действиям в пользу нуждающихся в помощи.

19 декабря аутсайдеров / © unsplash.com

А еще 19 декабря День аутсайдеров. Выпадает на третью пятницу декабря. Оно посвящено чествованию и поддержке аутсайдеров — людей, команд или проектов, обычно считающихся маловероятными победителями или менее признанными участниками в разных сферах жизни.

19 декабря празднуют День безобразного свитера / © unsplash.com

19 декабря празднуют День безобразного свитера. Веселый неофициальный праздник, который ежегодно выпадает на третью пятницу декабря. Этот день посвящен безобразным (ugly) рождественским свитерам — ярким, забавным, иногда даже постыдным модой свитерам со странными узорами, забавными аппликациями, гирляндами, колокольчиками или другими “неразумными” декоративными элементами. Ношение таких свитеров становится поводом для смеха, праздничного настроения и веселых фото.

19 декабря День вечнозеленого дерева / © unsplash.com

Также 19 декабря День вечнозеленого дерева. Неофициальный природоориентированный праздник, посвященный чествованию вечных красавцев среди деревьев — вечнозеленых растений, сохраняющих свои зеленые листья на протяжении всех сезонов года, даже зимой. Праздник возник как инициатива Национальной ассоциации арбористов в США, которая хотела подчеркнуть не только праздничную роль елок и сосен во время зимних праздников, но и их природную красоту и экологическую ценность в окружающей среде на протяжении всего года.