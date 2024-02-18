Какой завтра, 19 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 19 февраля, День Государственного Герба Украины. Верующие чтят память святых апостолов от 70-ти Архипа и Филимона, а также мученицы Апфии. До Нового года осталось 318 дней.

19 февраля 2024 года – понедельник. 726-й день войны в Украине.

Какой завтра, 19 февраля, церковный праздник

19 февраля в церковном календаре – день памяти святых апостолов от 70-ти Архипа и Филимона, а также мученицы Апфии. Жили они все в городе Колоссы (современная Турция) в I веке. Архип был епископом, Филимон же зажиточным жителем города, который вместе с женой Алфией исповедовал христианство. Оба они были сподвижниками апостола Павла и все приняли мученическую смерть за Иисуса Христа. В доме Филимона и Алфии проводились тайные богослужения. Именно во время одного из них всех и схватили. Сначала били камнями, долго пытали. Но святые не изменили своей вере и умерли с молитвой на устах.

Что нельзя делать 19 февраля

Запрещается есть вредную и жирную пищу.

Нельзя отказывать в помощи тем, кто ее у вас попросил.

Не разрешается употреблять алкогольные напитки.

Народные приметы и традиции на 19 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на дорогах сидит много птиц — ждите влажную и пасмурную погоду;

в небе светит луна красного цвета – до сырой, но теплой погоды;

картофель начал прорастать — скоро придет весенняя погода;

днем идет снег до плохого урожая;

высоко в небе летают вороны – будет снегопад и резкое похолодание.

19 февраля высоко в небе летают вороны — будет снегопад и резкое похолодание / Фото: Pexels

В старину люди пытались сделать в этот день как можно больше добрых дел. А еще считалось, чем больше еды приготовишь дома, тем больше изобилия будет у вашей семьи в течение года.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 февраля

Какие завтра именины: Макар, Богдан, Максим, Никита, Архип, Филимон, Дорофий, Филофея, Казимир, Евгений.

Талисманом человека, рожденного 19 февраля является авантюрин. Одна из разновидностей кварца, отличающаяся загадочной и очень интересной окраской. Издавна верили, что авантюрин помогает нормализовать АД, успокоить нервы и улучшить пищеварение.

В этот день родились:

1929 год – украинский терапевт и геронтолог, академик, лауреат Государственных премий Украины Олег Коркушко;

1937 год – украинский астроном, первооткрыватель комет Чурюмова-Герасименко и Чурюмова-Солодовникова Клим Чурюмов.

Памятные даты 19 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 февраля:

197 год — Клодий Альбин и Септимий Север встречаются в битве у Лугдуна;

1190 год — папа Иннокентий III повышает больничную общину немцев, созданную во время крестового похода, до статуса рыцарского ордена: основан Тевтонский орден;

1600 год — извержение перуанского вулкана Вайнапутина, сильнейшее в истории Южной Америки;

1878 год — Томас Эдисон получает патент на фонограф;

1900 год — Николай Михновский в Харькове произносит свой реферат "Самостоятельная Украина";

1913 год — Педро Ласкуран находится президентом Мексики 45 минут: кратчайшее в истории президентское правление;

1945 год – морская пехота США высаживается на Иодзимию;

1992 год — Верховная Рада Украины утверждает трезубец как малый герб Украины;

1993 год — английские исследователи Файнерс и Страуд становятся первыми людьми, преодолевшими Антарктиду пешком;

1994 год — композиция "Without you" Мэрайи Кэри возглавляет британский чарт, эта песня стала первым хитом певицы, добравшейся до вершины британского гитпарада;

1995 год — "Roxette" выступают в Пекине;

1999 год – в США задерживают бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко;

2000 год — на Великой китайской стене 3 200 человек сооружают крупнейшего китайского танцующего дракона длиной 3 048 метров;

2003 год — в Киеве проходит премьера фильма "Мамай", который становится первой полнометражной работой режиссера Олеся Санина;

2014 год — противостояние на Грушевского, бойня на Институтской, в ответ на принятие Верховной Радой Украины законов, направленных на сужение конституционных прав и свобод граждан, открывавших путь к массовым репрессиям, с января 2014 года в Киеве на улице Грушевского началось открытое противостояние протестующих с милицией и внутренними войсками, апогея это противостояние достигло 19-20 февраля 2014 года.

Погода на 19 февраля

Завтра, 19 февраля, в Киеве ясное утро сменится на пасмурные день и вечер, без осадков. Во Львове солнечно, осадков не ожидается. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +1 днем и -4 ночью. Во Львове +5 днем и -2 ночью. В Харькове 0 днем и -3 ночью. В Одессе +4 днем и +2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

19 февраля в Украине празднуют День Государственного Герба / Фото: ТСН.ua

19 февраля в Украине празднуют День Государственного Герба. У нашего государства есть три официальных символа — Государственный Герб, Государственный Флаг и Государственный Гимн. Они являются олицетворением обычаев и традиций украинского народа. Герб для любого государства имеет особое значение, поскольку он официально используется на печатях, официальных документах, купюрах. Согласно Конституции Украины малый и большой Государственный Герб. Малый Государственный Герб Украины – это трезубец золотистого цвета, который размещается на синем фоне. Именно эту символику утвердили 19 февраля 1992 года. Потому этот день стал Днем Государственного Герба Украины.

Также 19 февраля Всемирный день защиты морских млекопитающих. Праздник был основан Международной Китобойной Комиссией 19 февраля 1986 года, когда она запретила промысловое вылов китов и продажу их мяса по всему миру. К сожалению, охота не единственная угроза для этих животных. Есть и другие предпосылки понижения их популяции. В частности, существование цирков, дельфинариумов, океанариумов, загрязнения океанов.

А еще 19 февраля празднуют Международный день перетягивания каната. Этот вид спорта существует уже очень давно. На древних рисунках, найденных в Китае, Египте, Японии, Греции изображены люди, перетягивающие канат. Такие упражнения обычно выполняли воины во время своих тренировок. С 1900 по 1920 год перетягивание каната было официальной дисциплиной на Олимпийских играх, участие в соревнованиях принимали только мужчины. В настоящее время это считается любительским видом спорта.

19 февраля День предотвращения плагиата. Это очень важное событие, созданное для напоминания об академической честности и необходимости борьбы с воровством интеллектуальной собственности. Плагиатом называют использование чужой работы или идеи без должного указания ее авторства, выдавая за свою.