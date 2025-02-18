Какой завтра, 19 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

19 февраля 2025 года – среда. 1092-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

19 февраля в церковном календаре – день памяти святого апостола Архипа. Он был одним из 70 апостолов, упомянутых в Новом Завете. Он был учеником апостола Павла и ревностным проповедником христианства. Архип был духовным наставником и сотрудником Павла и, по преданию, служил епископом в городе Колосс. Апостол Павел вспоминает Архипа в своем Послании к Филимону и в Послании к колоссянам, обращаясь к нему как к "сотруднику". Архип также известен своей преданностью служению Господу и поддержке христианской общины.

Что нельзя делать 19 февраля

Нельзя есть жирную, вредную пищу.

Запрещается употреблять алкогольные напитки.

Не следует отказывать в подаянии.

Народные приметы и традиции на 19 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: вороны летают высоко в небе – ждите резкого снижения температуры и снегопада;

начал прорастать картофель — к скорому прихода весны;

на дороге сидят птицы — будет пасмурная погода и оттепель;

днем снежит — к плохому урожаю летом.

19 февраля на дороге сидят птицы — будет пасмурная погода и оттепель / Фото: Unsplash

Это благоприятный день для добрых дел, помощи другим, поэтому важно сделать что-то от всего сердца. Любое добро вернется к вам сторицей.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 февраля

Какие завтра именины: Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор.

Талисманом человека, рожденного 19 февраля, является авантюрин. Помогает бороться с разными высыпаниями на коже, улучшает зрение. Издавна авантюрин использовали для улучшения настроения.

В этот день родились:

1929 год – украинский терапевт и геронтолог, академик, лауреат Государственных премий Украины Олег Коркушко;

1937 год – украинский астроном, первооткрыватель комет Чурюмова-Герасименко и Чурюмова-Солодовникова Клим Чурюмов;

1952 год – японский писатель, сценарист и режиссер Рю Мураками.

Памятные даты 19 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 февраля:

197 год — Клодий Альбин и Септимий Север встречаются в битве у Лугдуна;

1190 год — папа Иннокентий III повышает больничную общину немцев, созданную во время крестового похода, до статуса рыцарского ордена: основывает Тевтонский орден;

1600 год — извержение перуанского вулкана Вайнапутина, сильнейшее в истории Южной Америки;

1649 год — происходит Вторая битва при Гуарарапесе, которая фактически кладет конец голландским колонизационным усилиям в Бразилии;

1674 год — Англия и Нидерланды подписывают Вестминстерский договор, завершая Третью англо-голландскую войну;

1878 год — Томас Эдисон получает патент на фонограф;

1900 год — Николай Михновский в Харькове произносит свой реферат "Самостоятельная Украина";

1992 год — Верховная Рада Украины утверждает трезубец как малый герб Украины;

1993 год — английские исследователи Файнерс и Страуд становятся первыми людьми, преодолевшими Антарктиду пешком;

1999 год — в США задержан бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко;

2003 год — в Киеве проходит премьера фильма "Мамай", которая становится первой полнометражной работой режиссера Олеся Санина;

2014 год – противостояние на Грушевского. Бойня на Институтской: в ответ на принятие Верховной Радой Украины законов, направленных на сужение конституционных прав и свобод граждан, открывавших путь к массовым репрессиям, с января 2014 года в Киеве на улице Грушевского началось открытое противостояние протестующих с милицией и внутренними войсками, апогея это противостояние2 февраля 2 февраля.

Погода на 19 февраля

Завтра, 19 февраля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — -1 днем и -7 ночью. Во Львове — -1 день и -8 ночью. В Харькове — -1 день и -14 ночью. В Одессе — +1 день и -7 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

19 февраля День государственного герба Украины / Фото: ТСН.ua

19 февраля в Украине и мире празднуют День предотвращения плагиата. Это неофициальная дата, посвященная повышению осведомленности об этическом использовании информации, авторском праве и академической добродетели. Плагиат подрывает доверие к науке, образованию и творчеству. Он может привести к репутационным и юридическим последствиям, включая отчисления из учебного заведения или утрату авторских прав.

Также 19 февраля Международный день перетягивания каната. Этот праздник посвящен одному из самых древних и универсальных видов соревнований, который имеет глубокие исторические корни и остается популярным в современном спорте. Перетягивание каната — это не просто игра, а традиция, которая уходит в древний Египет, Грецию, Китай и Индию. В древности эта игра использовалась не только как развлечение, но и для демонстрации силы воинов. В XIX веке этот вид спорта приобрел популярность в Великобритании, а впоследствии стал официальным видом олимпийских соревнований (1900–1920 годы).

А еще 19 февраля День государственного герба Украины. Эта дата связана с принятием 19 февраля 1992 года Верховной Радой постановления об утверждении малого Государственного Герба Украины – золотого Тризуба на синем щите. Символ подобный трезубцу использовался еще во времена Киевской Руси, в частности князем Владимиром Великим как знак государственной власти. Тризуб был официальным гербом УНР, закрепленным правительством Михаила Грушевского. Этот день напоминает о важности национальных символов и их роли в укреплении независимости Украины.

19 февраля празднуют Всемирный день защиты морских млекопитающих. Этот экологический праздник посвящен сохранению морских млекопитающих, таких как киты, дельфины, тюлени, морские котики и другие. Этот день был начат в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия (IWC) ввела запрет на коммерческий отлов китов. Несмотря на это, браконьерство и другие угрозы морским жителям все еще существуют.