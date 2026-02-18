Какой праздник 19 февраля 2026 года / © ТСН

Реклама

19 февраля 2026 года — четверг. 1456-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

19 февраля верующие празднуют День памяти святого апостола Архипа / © pexels.com

Завтра, 19 февраля, верующие празднуют День памяти святого апостола Архипа. Входит в число 70 апостолов. Он упоминается в Послании апостола Павла к колоссянам как сослужитель и подвижник веры. По преданию, Архип был епископом в Колоссе (Малая Азия) и ревностно проповедовал Евангелие. Во время гонений на христиан испытал тяжкие страдания и принял мученическую смерть за веру во Христа. Церковь чтит его как пример преданности, мужества и непоколебимости в служении Богу.

19 февраля в Украине и мире празднуют День государственного герба Украины / © pexels.com

19 февраля в Украине и мире празднуют День государственного герба Украины. Именно в этот день 1992 года Верховная Рада Украины утвердила Малый Государственный Герб — трезубец как главный элемент большого герба государства. Трезубец имеет глубокие исторические корни. Его использовали еще при Киевской Руси как родовой знак князя Владимира Великого. В ХХ веке трезубец стал государственным символом Украинской Народной Республики, а с восстановлением независимости 1991 года — официальным символом суверенной Украины.

Реклама

19 февраля Всемирный день защиты морских млекопитающих / © pexels.com

Также 19 февраля Всемирный день защиты морских млекопитающих. Дата приурочена к введению 1986 года моратория на промышленный лов китов, принятого Международной китобойной комиссией. Целью этого дня является привлечение внимания к проблемам сохранения китов, дельфинов, тюленей и других морских млекопитающих, страдающих от загрязнения океанов, изменения климата, браконьерства, шумового загрязнения и попадания в рыболовные сети.

19 февраля Всемирный день управления информацией / © pexels.com

А еще 19 февраля Всемирный день управления информацией. Выпадает на третий четверг февраля. Его инициировали специалисты по информационной архитектуре и информационному менеджменту, чтобы привлечь внимание к роли качественного структурирования, хранения и защиты данных в современном мире. Цель этого дня — подчеркнуть значение эффективного управления информацией в бизнесе, государственном секторе и повседневной жизни. Речь идет об упорядочении данных, информационной безопасности, цифровой трансформации, прозрачности процессов и ответственном использовании технологий.

19 февраля празднуют Всемирный день антропологии / © pexels.com

19 февраля празднуют Всемирный день антропологии. Выпадает на третий четверг февраля. Его положила начало Американская антропологическая ассоциация с целью популяризации этой науки и привлечения внимания к ее роли в понимании человека и общества. Антропология исследует происхождение человека, развитие культур, языка, традиций, социальных структур и образов жизни разных народов. Она объединяет биологические, исторические и социальные подходы, помогая глубже осмыслить многообразие человечества.

19 февраля Всемирный день холангиокарциномы / © pexels.com

Также 19 февраля Всемирный день холангиокарциномы. Выпадает на третий четверг февраля. Его цель — повысить осведомленность об этом редком, но агрессивном онкологическом заболевании желчных протоков. Холангиокарцинома часто длительно развивается без выраженных симптомов, поэтому ее нередко выявляют на поздних стадиях. Именно поэтому важно информировать общество о факторах риска, необходимости ранней диагностики и современных возможностях лечения.

Реклама

19 февраля День предотвращения плагиата / © Фото из открытых источников

А еще 19 февраля День предотвращения плагиата. Его цель — привлечь внимание к проблеме академической неблагочестия и подчеркнуть важность уважения к интеллектуальной собственности. Плагиат — это присвоение чужих идей, текстов или результатов исследований без должной ссылки на автора. В научной, образовательной и медийной среде он подрывает доверие, нивелирует ценность творческого труда и наносит ущерб профессиональной репутации.

19 февраля празднуют Международный день перетягивания каната / © Фото из открытых источников

19 февраля празднуют Международный день перетягивания каната. Этот праздник посвящен одному из самых древних командных видов спорта, который имеет многовековую историю и был распространен в разных культурах мира. Перетягивание каната входило в программу Олимпийских игр 1900-1920 годов. Сегодня этот вид спорта имеет международную федерацию и официальные соревнования, где команды демонстрируют силу, выносливость и слаженное взаимодействие.