Какой праздник 19 июля 2025 года / © ТСН

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19 июля 2025 года — суббота. 1242-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 19 июля, верующие празднуют день памяти святой преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого. Макрина родилась около 327 года в городе Кесарии Каппадокийской (современная Турция) в благочестивой семье. Ее мать — святая Эмилия, а бабушка — святая Макрина Старшая, которая воспитывала детей в духе христианской веры во время преследований.

Имя Макрина девочке дали в честь бабушки. Она получила основательное домашнее образование — читала Священное Писание, жития святых и восхищалась духовной мудростью. Ее брат Григорий Нисский впоследствии писал, что Макрина была ему наставницей в вере.

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Макрина была обручена с внезапно умершим благородным юношей. После его смерти она отказалась от повторного замужества, считая себя уже “замужней” в душе, и посвятила жизнь Богу. Она убедила мать поселиться с ней в роддоме на берегу реки Ирис в Понтийской области, где они вместе основали женскую монашескую общину.

Макрина вела аскетическую жизнь: носила простую одежду, питалась скромно, много молилась и работала физически вместе с сестрами. Ее монастырь был не только духовной школой, но и средоточием милосердия. Макрина была известна своей мудростью, кротостью и даром духовного утешение.

Особенно близкие отношения связывали Макрину с братьями Василием Великим и Григорием Нисским. Ее пример обратил Василия в монашество после его светских успехов. После смерти Василия (1 января 379 года) Макрина тяжело заболела. В это время ее посетил Григорий, и именно тогда он записал глубокий философско-богословский разговор с ним о душе, воскресении и надежде, сохранившейся в произведении “О душе и воскресении”.

Что нельзя делать 19 июля

Нельзя заниматься тяжелой физической работой, особенно в поле или на огороде — день посвящен памяти подвижницы, поэтому стоит воздержаться от мирской суеты.

Не следует сеять или сажать — считалось, что на Макрины-плакальнице земля “плачет”, следовательно, любые посевы будут тщетными.

Запрещается оставлять еду на ночь на столе — верили, что это может принести неудачу в хозяйстве.

Народные приметы и традиции на 19 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

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дождь 19 июля — осень будет дождливая, с частыми туманами;

утром роса — будет хорошая погода, а урожай огурцов и капусты — обильный;

день сухой и жаркий — до конца июля будет держаться жара;

гром 19 июля — на длительный период теплой погоды;

много паутины на травах — до ясной и сухой осени;

к вечеру небо красное — на следующий день будет жара или буря.

19 июля много паутины на травах — до ясной и сухой осени / © unsplash.com

В народе 19 июля носило название Макрина Плакальница. Из-за частых дождей или густой утренней росы; верили, что “плачет небо” или “плачут травы”, вспоминая добрую, ласковую святую.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 июля

Какие завтра именины: Григорий, Дмитрий, Роман, Степан, Евгения.

Талисманом человека, рожденного 19 июля, является лунный камень. Еще с древнейших эпох его считали сакральным — его привлекали к мистическим обрядам и таинственным практикам. Для людей с тонкой душевной организацией, склонных к творчеству и глубоким чувствам, он стал незаменимым оберегом, притягивающим вдохновение, гармонию и благосклонность судьбы.

В этот день родились:

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1957 год — Виталий Гайдук, украинский предприниматель, политический деятель, соучредитель корпорации “Индустриальный союз Донбасса”, один из богатейших украинцев;

1971 год — Виталий Кличко, украинский боксер и политик;

1976 год — Александр Радченко, украинский футболист.

Памятные даты 19 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 июля:

64 год — При правлении императора Нерона Рим оказывается в эпицентре сокрушительной катастрофы: город охватывает масштабный пожар, полностью стирающий с лица земли 4 района из 14, а еще 7 терпят значительные разрушения;

711 год — В битве при Гвадалете вестготы терпят сокрушительное поражение от армии Омеядов;

1551 год — Карлсбургский договор юридически закрепляет влияние династии Габсбургов над землями Венгрии и Трансильвании;

1650 год — В гетманской столице Чигирине Богдан Хмельницкий заключает военный союз с Османской империей;

1822 год — Француз Жозеф Ньепс совершает настоящий прорыв в визуальном восприятии мира — ему удается создать первую в мире фотографию;

1870 год — Взрывается Французско-прусская война;

1900 год — В Париже происходит торжественное открытие метро;

1969 год — Премьер Индии Индира Ганди объявляет о национализации 14 ведущих банков страны;

1996 год — Атланта (США) принимает XXVI Олимпийские игры;

2022 год — Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в Европейский Союз.

Какой завтра праздник в Украине и мире

19 июля в Украине празднуют День тренера / © unsplash.com

19 июля в Украине празднуют День тренера. Это профессиональный праздник, отмечаемый в честь людей, вкладывающих свое мастерство, знание и душу в воспитание спортсменов, развитие физической культуры и спорта в стране. Это особый день, посвященный всем тренерам независимо от вида спорта, уровня или направления работы. День тренера официально установлен указом Кабинета Министров Украины в 2021 году, чтобы подчеркнуть важную роль тренеров в развитии украинского спорта и поддержке молодых талантов. Этот день признает их вклад в формирование физически здорового, целеустремленного и мотивированного поколения.

Также 19 июля Международный день ретейнеров. Ретейнеры — это ортодонтические устройства, которые используются после снятия брекетов для фиксации зубов в правильном положении. Они помогают сохранить достигнутый результат и предотвращают возвращение зубов в прежнее положение. Это новый праздник, приобретающий популярность в стоматологическом сообществе по всему миру.