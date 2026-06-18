Какой праздник 19 июня 2026 года / © ТСН

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19 июня 2026 года — пятница. 1576-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

19 июня верующие празднуют День памяти святого апостола Иуды, брата Господня / © pexels.com

Завтра, 19 июня, верующие празднуют День памяти святого апостола Иуды, брата Господня. Его называют «братьем Господним» потому, что он был сыном праведного Иосифа Обручника от первого брака и считался родственником Иисуса по земному происхождению. Из-за смирения Иуда не называл себя братом Христа, а в своем соборном послании писал: «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова». После Воскресения Спасителя он ревностно проповедовал Евангелие в Иудее, Самарии, Галилее, Сирии, Аравии, Месопотамии и других землях, обращая многих людей в христианскую веру. Апостол Иуда является автором одной из книг Нового Завета — Соборного послания Иуды, в котором призывает верных твердо стоять в вере, соблюдать лжеучителей и жить по Божьим заповедям.

19 июня в Украине празднуют День фермера / © pexels.com

19 июня в Украине празднуют День фермера. Молодой профессиональный праздник, установленный Указом Президента Украины от 18 июня 2020 года, чтобы подчеркнуть важную роль фермерских хозяйств в развитии сельского хозяйства и обеспечении продовольственной безопасности государства. Дата выбрана не случайно: 19 июня 2003 вступил в силу Закон Украины «О фермерском хозяйстве», который определил правовые основы деятельности семейных и частных фермерских хозяйств.

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19 июня Всемирный день прогулки / © pexels.com

Также 19 июня Всемирный день прогулки. Это неофициальный международный праздник, призывающий хотя бы на один день отказаться от постоянной спешки и насладиться неторопливой прогулкой. Идею праздника 1979 года предложил американский пиарщик Уильям Т. Рейб (WT Rabe). Он создал его как своеобразный ответ на популярность бега и культ быстрого темпа жизни. Главная цель заключалась не в том, чтобы призывать людей меньше двигаться, а в том, чтобы напомнить: иногда следует замедлиться, оглянуться вокруг и получить удовольствие от момента.

19 июня Всемирный день детского футбола / © pexels.com

А еще 19 июня Всемирный день детского футбола. Этот международный праздник призван популяризировать футбол среди детей, привлечь их к активному образу жизни и напомнить о важности спорта для гармоничного развития молодого поколения. Инициаторами его создания стали ФИФА и ЮНИСЕФ, начавшие праздник в начале XXI века. Его главная идея состоит в том, чтобы сделать футбол доступным каждому ребенку независимо от страны проживания, социального статуса или физических возможностей.

19 июня празднуют Всемирный день альбатроса / © pexels.com

19 июня празднуют Всемирный день альбатроса. Это международная экологическая инициатива, начатая в 2020 году, чтобы привлечь внимание к защите альбатросов и других морских птиц, находящихся под угрозой исчезновения. Дата избрана в честь подписания 19 июня 2001 международного Соглашения о сохранении альбатросов и буревестников (ACAP). Альбатросы принадлежат к самым большим летающим птицам на Земле. Размах крыльев отдельных видов может превышать 3,5 метра, что позволяет часами парить над океаном почти без взмахов крыльев. Эти птицы способны преодолевать тысячи километров при поиске пищи и считаются подлинными символами свободы и морских просторов.

19 июня Международный день коробки / © pexels.com

Также 19 июня Международный день коробки. Содержание праздника связано с обычной картонной коробкой как символом практичности, изобретательности и повседневной жизни. Коробка сопровождает человека повсюду: в транспортировке товаров, хранении вещей, упаковке подарков и даже в творчестве и играх детей.

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19 июня Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта / © pexels.com

А еще 19 июня Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. Дата выбрана не случайно: именно 19 июня 2008 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию №1820, впервые официально признавшую сексуальное насилие как тактику войны и угрозу международному миру и безопасности. Этот день призван обратить внимание на то, что сексуальное насилие в конфликтных зонах используется как инструмент террора, устрашения и разрушения общин. Его жертвами становятся преимущественно женщины и девушки, но мужчины и дети.

19 июня Всемирный день осведомленности о серповидноклеточной анемии / © pexels.com

19 июня Всемирный день осведомленности о серповидноклеточной анемии. Его установила Генеральная Ассамблея ООН в 2008 году, чтобы привлечь внимание к этой тяжелой наследственной болезни крови и поддержать людей, живущих с ней. Серповидноклеточная анемия — генетическое нарушение, при котором эритроциты (красные кровяные клетки) принимают серповидную форму. Поэтому они становятся жесткими, хуже переносят кислород и могут блокировать мелкие сосуды, вызывая боль и повреждение органов. Наиболее болезнь распространена в регионах, где исторически была малярия — в странах Африки, Средиземноморья, Ближнего Востока, Индии и диаспор в разных странах мира. Это связано с тем, что носительство гена отчасти защищало от малярии, потому он закрепился в популяциях.

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