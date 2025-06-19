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Какой сегодня, 19 июня, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Сегодня, 19 июня, День фермера в Украине. Верующие чтят память святого апостола Иуды, брата Господня. До Нового года осталось 195 дней.
19 июня 2025 года — четверг. 1212-й день войны в Украине.
Какой сегодня церковный праздник по новому календарю
Сегодня, 19 июня, верующие празднуют день памяти святого апостола Иуды, брата Господня. В Новом Завете его часто называют Иуда Иакова, потому что он был братом апостола Иакова и даже близким родственником Иисуса Христа. Вероятнее всего, для Спасителя он был двоюродным братом по материнской линии. Также был апостолом.
После Воскресения Иуда активно проповедовал, нес Слово Божие. Больше времени провел в Иудее, Сирии, Самарии, Аравии, Армении и Месопотамии. Согласно церковным преданиям, Иуда принял мученическую смерть в Персии, где его забили камнями и дубинками язычники.
Что нельзя делать 19 июня
Не следует работать в земле — можете навлечь засуху.
Не игнорируйте потребности других — вы сами можете попасть в тупик.
Запрещается принять важные жизненные решения — это неблагоприятный для этого день.
Народные приметы и традиции на 19 июня
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
солнечная и ясная погода — к теплому и урожайному лету;
гроза или гром — лето будет дождливым;
дождь — ждите большой урожай грибов и кукурузы;
жаркая погода — будет много меда;
утром длительная и богатая роса — к урожаю пшеницы.
В народе 19 июня носило название Юдин День, потому что он связан с чествованием апостола Иуды. Люди обращаются к нему с просьбами о помощи.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 июня
Какие сегодня именины: Василий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Федор, Оксана.
Талисманом человека, рожденного 19 июня является берилл. Этот камень отличается крепостью, но в то же время имеет определенную хрупкость. С давних времен его считали символом жизненной энергии и дружелюбия.
В этот день родились:
1909 год — Мария Пшепюрская-Овчаренко, украиноязычие, диалектологиня;
1961 год — Наталья-Мария Фарина, украинская певица (сопрано), педагогиня, заслуженная артистка Украины;
1972 год — Мирослава Гонгадзе, украинская журналистка, вдова Георгия Гонгадзе (после гибели мужа получила политическое убежище в США).
Памятные даты 19 июня
Календарь важных событий в Украине и мире за 19 июня:
240 год до н. е. — известный греческий ученый Эратосфен Киренский осуществляет первое в истории научное вычисление радиуса Земли, заложив основы геодезии и астрономии;
325 год — На Первом Никейском соборе было утверждают Никейский символ веры — фундаментальный догмат христианского вероучения;
1819 год — В Ливерпуль прибывает пароход “Саванна” — первый в мире пароход, совершавший трансатлантический рейс;
1885 год — Из Французской Республики в Нью-Йорк доставляют символ свободы и надежды — статую Свободы;
1948 год — подписывают Женевскую конвенцию, регламентирующую международное признание имущественных и других прав лиц, находящихся на борту воздушных судов;
1953 год — Американские супруги Джулиус и Этель Розенберги казнены по обвинению в шпионаже в пользу Советского Союза;
1968 год — Совет Безопасности ООН принимает резолюцию, гарантирующую безопасность государствам, отказавшимся от владения ядерным оружием;
1996 год — Украина и Кыргызстан заключают Договор о дружбе и сотрудничестве.
Какой сегодня праздник в Украине и мире
19 июня в Украине празднуют День фермера. Он создан для подчеркивания особой важности фермерства для благосостояния общества, сохранения традиции и развития экономики.
Также 19 июня Всемирный день альбатроса был основан Соглашением по защите альбатросов и буревестников 2020 года для привлечения внимания к угрозам, с которыми сталкиваются эти крупные красивые птицы. Альбатросов называют “индикаторами состояния океана”, поэтому их выживание очень важно для экологии.
А еще 19 июня Международный день коробки. Для кошек коробка создает чувство комфорта и безопасности. Именно об этом говорит интересный и необычный праздник. В этот день стоит подарить коробку своему любимцу, которая доставит ему необыкновенную радость.
19 июня празднуют Всемирный день детского футбола. Хотя это и неофициальный, но очень важный праздник, который привлекает внимание к ролевым аспектам детского футбола не как спорту, а как социальному явлению. Благодаря футболу у детей увеличивают шансы на интеграцию, развитие жизненных навыков, дружбу.
Также 19 июня Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта День был создан по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН 2015 года. Дата посвящена решению Совбеза ООН 1820 (2008 года), осудившему сексуальное насилие как метод ведения войны.
А еще 19 июня Всемирный день осведомленности о серповидноклеточной анемии. День официально установила Генеральная Ассамблея ООН 22 декабря 2008 для повышения осведомленности о серповидноклеточной анемии. Это наследственная гемоглобинопатия, обусловленная мутацией β-глобинового гена, приводящей к образованию абнормального гемоглобина S.