Какой завтра, 19 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 19 марта, Всемирный день социальной работы. Верующие чтят память святых мучеников Дарии и Хрисанфа. До Нового года осталось 287 дней.

19 марта 2024 года — вторник. 755 день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

19 марта в церковном календаре — день памяти святых мучеников Дарии и Хрисанфа. Хрисанф родился в Александрии в семье богатых язычников. Когда он был еще маленьким, семья переселилась в Рим. Здесь он учился в философской школе, где изучал, среди других предметов, и Слово Божие. Это побудило его тайно креститься.

Когда отец Хрисанфа узнал это, то очень разозлился. Он пытался сделать все, чтобы его сын вернулся в язычество. Даже нашел ему жену Дарию, которая была жрицей. Но молодой человек после женитьбы и обратил ее в христианство. Молодая семья даже решила жить в чистоте без греха плоти. Римские власти схватили супругов, подвергли его мучениям, а затем засыпали камнями до смерти.

Что нельзя делать 19 марта

Нельзя ругаться и ссориться.

Следует избегать любой ситуации, когда вы можете испачкаться.

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

Народные приметы и традиции на 19 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: пасмурное небо в ночь на 19 марта — в ближайшее время уже не будет похолодания;

на рассвете звезды очень яркие — ждите мороз;

птицы летают низко — будут осадки;

у водоема слышно, как грохочет вода — летом будет большой урожай;

дождь — в летние месяцы не будет засухи.

19 марта у водоема слышно, как грохочет вода — летом будет большой урожай / Фото: Pexels

Святым в этот день наши предки молились за сохранение семьи в любви и верности. Также крестьяне пытались развлечь домового, ведь верили, что он поможет сохранить мир в семье.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 марта

Какие завтра именины: Клавдий, Иннокентий, Макар, Дмитрий, Дарья, Марианна, София, Одарка.

Талисманом человека, рожденного 19 марта, является сардоникс. Издавна он числился камнем фортуны. А еще с помощью сардоникса можно было прочесть свое будущее. Даже было мнение, что минерал защищает влюбленных от разлуки.

В этот день родились:

1955 год — дизайнер одежды, автор кукол, общественный и культурный деятель Украины Валентина Сазонова;

1979 год — офицер Национальной полиции Украины, Герой Украины Михаил Куратченко;

1988 год — военнослужащий Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Андрей Ханин.

Памятные даты 19 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 марта:

721 год до н. э. — первое описанное солнечное затмение было увидено из Вавилона;

1474 год — в Венеции принимают закон об охране изобретений — первый в мире закон об охране авторского права;

1682 год — Собор духовенства Франции принимает, что Папа Римский не имеет права лишать королей власти, а церковь властвует только в духовных делах;

1812 год — Кадисские кортесы принимают первую Конституцию Испании;

1831 год — первое ограбление банка в США;

1859 год — в Париже проходит премьера оперы Шарля Гуно "Фауст";

1917 год — Временное правительство одним из своих первых внешнеполитических актов подтверждает автономию Финляндии;

1932 год — открывают мост Гарбор-Бридж в Сиднее;

1935 год — Игорь Сикорский получает в США патент на "летательный аппарат прямого подъема";

1946 год — Мартиника, Гваделупа, Реюньон объявлены департаментами Франции;

1953 год — впервые по телевидению показали церемонию вручения "Оскара";

1953 год — правительство Канады объявляет о том, что во всех крупных городах страны устанавливаются сирены на случай войны между США и СССР;

1955 год — в Массаде (Израиль) археологи обнаруживают останки дворца Ирода;

1958 год — в Люксембурге открывают первое заседание Европарламента;

1982 год — группа аргентинцев поднимает свой флаг над Южной Джорджией, сделав толчок к Фолклендской войне с Великобританией;

1989 год — первый прототип единственного в мире летательного аппарата с поворотными роторами – многоцелевого V-22 "Оспрей" впервые поднимается в воздух и впервые переходит от вертикального полета к горизонтальному;

2012 год — произошла стрельба в еврейской школе в Тулузе.

Погода на 19 марта

Завтра, 19 марта, в Киеве будет облачно, почти весь день будет идти мелкий дождь. Во Львове пасмурно, дождливо. В Харькове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Одессе облачно, днем возможен мелкий дождь.

Температура воздуха в Киеве — +9 днем и +4 ночью. Во Львове — +11 днем и +7 ночью. В Харькове — +11 днем и +3 ночью. В Одессе — +10 днем и +8 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

19 марта Международный день "Почитай мне" / Фото: Pexels

19 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день социальной работы. Этот праздник ежегодно выпадает на третий вторник марта. Она была создана по инициативе Международной ассоциации школ социальной работы вместе с Международной федерацией социальных работников еще в 1983 году. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы привлечь внимание власти к проблемам социальной незащищенности, обменяться опытом представителями разных государств.

Также 19 марта Международный день клиента. Молодой современный праздник, который появился в Литве 2010 года по инициативе одной из компаний. Главная его цель состоит в том, чтобы выразить благодарность клиентам за использование услуг и товаров. Бизнесы по сей день часто организуют скидки, розыгрыши и дарят подарки.

А еще 19 марта День таксономиста. Профессиональный праздник, который чествует тех, кто занимается систематизацией и классификацией разных систем действительности. К примеру, в биологии это группирование существ на базе определенных общих признаков. Понятие таксономии душе широким, ведь оно распространяется на объединение систем в общественной, географической, геологической, языковедческой сферах и т.д.

19 марта празднуют Международный день вежливости на дороге. Очень актуальный сегодня праздник, ведь доброжелательное поведение водителя или пешехода указывает на уровень их культурного развития. А еще обходительность на дороге помогает избежать большого количества аварий.

Также 19 марта Международный день "Почитай мне". Глобальная инициатива, которая подчеркивает, насколько важно чтение вслух для развития детей и взрослых, ведь оно прививает любовь к чтению, а также распространяет грамотность во всем мире. Праздник был основан по инициативе Фонда "Child Writes Foundation", чтобы привить любовь к чтению и поощрить раннюю грамотность.