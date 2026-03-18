19 марта 2026 года — четверг. 1484-й день войны в Украине.

Завтра, 19 марта, верующие празднуют День памяти святых мучеников Хризанта и Дарии. Хризант был отпрыском знатного римлянина. Изучая разные философские учения, он познакомился с христианством и принял крещение. Его отец, стремясь отвлечь сына от новой веры, женил его на язычнице Дарии. Однако Хризант убедил жену принять христианство, и она также стала ревностной последовательницей Христа. Супруги проповедовали христианскую веру, за что были арестованы во время гонений. После жестоких пыток их приговорили к смерти: Хризанта и Дарию живьем зарыли в землю.

19 марта в Украине и мире празднуют Международный день клиента. Этот профессиональный праздник призван подчеркнуть важность клиентов в бизнесе и напомнить компаниям о ценности качественного обслуживания. В этот день предприятия часто проводят акции, дарят подарки и выражают благодарность своим клиентам. Для клиентов это также возможность оценить, насколько внимательно к ним относятся и какие услуги получают.

Также 19 марта День таксономиста. Это праздник в честь таксономистов — специалистов, работающих над классификацией, систематизацией и упорядочением сложных систем. В наиболее распространенном смысле таксономия — это наука о разделе именуемых групп организмов (таксонов), их описание, сравнение и размещение в системе живой природы. Но понятие таксономии более широкое: его принципы применяются и к классификации объектов в географии, языкознании, общественных науках и других сферах.

А еще 19 марта Международная неделя вежливости на дороге. Ежегодная акция, проводимая с целью повышения культуры дорожного движения и популяризации взаимной вежливости между участниками движения. Обычно она длится одну неделю в марте, хотя точные даты могут меняться в разных странах.