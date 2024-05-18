Какой завтра, 19 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 19 мая, День семейной медицины в Украине. Верующие чтят память священномученика Патрикия. До Нового года осталось 226 дней.

19 мая 2024 года — воскресенье. 816-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

19 мая в церковном календаре – день памяти священномученика Патрикия. Он чествуется в православной церкви как епископ, исповедовавший христианство в Пруссе во времена, когда там было распространено язычество. За свою веру он испытал страшные мучения, но не сдался перед ними и не отвернулся от Христа.

Что нельзя делать 19 мая

Нельзя носить старую, поношенную одежду.

Запрещено унывать и думать о негативе.

Не следует подрезать деревья и срезать цветы.

Народные приметы и традиции на 19 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: дождь на сухой июнь;

громко кукарекают петухи до осадков;

утром туман стелется – ждите большое количество грибов;

сильная роса утром до хорошего урожая

19 мая громко кукарекают петухи до осадков. / Фото: Unsplash

Крестьяне полагали, что это благоприятный день для высадки капусты, тыквы и фасоли. Существовала традиция печь пироги, а затем раздавать их беднякам.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 мая

Какие завтра именины: Андрей, Александр, Антон, Василий, Виктор, Григорий, Максим, Матвей, Михаил, Николай, Павел, Дмитрий, Иван, Сергей, Игнатий, Анастасия.

Талисманом человека, рожденного 19 мая является агат. Самый древний полудрагоценный камень. В древности его называли "глаз бога". Верили, что агат защищает от недобрых мыслей и злых людей.

В этот день родились:

1941 год – украинский археолог, доктор исторических наук, Лавреат Государственной премии Украины в области науки и техники Олег Приходнюк;

1952 год — украинский ученый-востоковед Валерий Рыбалкин;

1989 год – украинский музыкант Позитив.

Памятные даты 19 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 мая:

1051 год — во французском Реймсе коронуют дочь Ярослава Мудрого — Анну Ярославну;

1536 год — казнят Анну Болейн, жену английского короля Генриха VIII;

1568 год — английская королева Елизавета I приказывает заточить в тюрьму бывшую шотландскую королеву Марию Стюарт, предъявившую свои права на английский престол;

1649 год – Англия становится республикой;

1861 год — в Сумах открывают первую в Украине воскресную школу;

1997 год — компания "Hewlett-Packard" выпускает свой первый портативный компьютер, работавший под операционной системой Windows CE;

1998 год – из национальной галереи современного искусства в Риме неизвестные похищают две картины Винсента ван Гога и одну Поля Сезанна;

2005 год — на конференции министров образования стран Европы в Бергене (Норвегия) принимают решение о присоединении Украины к Болонскому процессу.

Погода на 19 мая

Завтра, 19 мая, в Киеве облачно, будет целый день дождь. Во Львове пасмурно, возможен небольшой дождь. В Харькове облачно, ожидается мелкий дождь. В Одессе облачно, пройдет дождь.

Температура воздуха в Киеве +19 днем и +12 ночью. Во Львове +18 днем и +11 ночью. В Харькове +20 днем и +13 ночью. В Одессе +19 днем и +15 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

19 мая в Украине празднуют День семейной медицины / Фото: Unsplash

19 мая в Украине празднуют День семейной медицины. Этот профессиональный праздник приурочен к увековечиванию семейных врачей и подчеркивания важности семейной медицины в системе здравоохранения. Семейная медицина является единственным видом медицинской помощи, который касается каждого из нас: 80% всех обращений проходят именно на этом уровне. Этот праздник был введен в Украине в 2017 году по инициативе Всемирного совета семейных врачей (WONCA), в который также входит Украинская ассоциация семейных врачей.

Также 19 мая Всемирный день семейного врача. Этот праздник был начат в 2010 году Всемирным советом семейных врачей WONCA, членом которого является и Украинская ассоциация семейных врачей. Этот день посвящен чествованию роли семейных врачей в медицинских системах разных стран и подчеркиванию их важного вклада в здравоохранение населения.

А еще 19 мая День гордости агентеров. Этот день является важным общественным событием, посвященным признанию и чествованию лиц, считающих себя агентами. Агендерные лица — это те, кто не идентифицирует себя ни с одним полом или чувствует себя оторванными от концепции пола вообще. Это событие призвано повысить осведомленность о гендерной идентичности, способствовать инклюзивности и защите прав.

19 мая День памяти жертв политических репрессий. Этот день был установлен согласно указу Президента Украины от 21 мая 2007 года. Целью этого дня является память жертв политических репрессий коммунистического режима, привлечение внимания общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванных насильственным внедрением коммунистической идеологии.

Также 19 мая празднуют День рождения "Кубика Рубика". Именно в этот день 1974 венгерский скульптор и архитектор Эрне Рубик изобрел эту популярную механическую головоломку. Оригинально он назвал свое изобретение "Магический куб", но в 1980 году компания Ideal Toys переименовала его в "Кубик Рубика".

А еще 19 мая День блокнота. Это праздник, посвященный одному из важнейших атрибутов планирования и организации – блокноту. Оно было начато в 2016 году и с тех пор стало популярным среди тех, кто ценит письменное фиксирование своих мыслей, идей, планов и мечтаний.

19 мая Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника. Этот день был начат Европейской ассоциацией больных язвенным колитом и болезнью Крона. Основной целью этого дня является привлечение внимания к таким заболеваниям как язвенный колит и болезнь Крона, повышение осведомленности об их опасности, которая может включать рак, стеноз и кровотечения.

Также 19 мая Международный день борьбы с гепатитом. Этот день был начат с целью повышения осведомленности о гепатитах, привлечении внимания к проблемам диагностики, профилактики и лечения этих заболеваний, а также расширение охвата вакцинацией против гепатита В.

А еще 19 мая празднуют Всемирный день выпечки. Выпадает на третье воскресенье мая. Было начато в 2012 году, но инициатор этого события все еще неизвестен. Целью этой цели является привлечение людей к приготовлению домашней выпечки и угощение ею родных, друзей, коллег или соседей. Считается, что лучший способ празднования этого праздника – это общение с близкими людьми во время совместного приготовления вкусностей.

19 мая День памяти умерших от СПИДа. Выпадает на третье воскресенье мая. Этот день был впервые организован в Сан-Франциско в 1983 году людьми, которых непосредственно затронула проблема СПИДа. Традиционно в этот день люди вспоминают тех, кто ушел из жизни через СПИД, проводят акции и мероприятия по распространению информации о ВИЧ/СПИДе, а также напоминают о необходимости тестирования на ВИЧ.