Какой праздник 19 мая 2025 года / © ТСН

Реклама

19 мая 2025 года — понедельник. 1181-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 19 мая, верующие празднуют день памяти святого священномученика Патрикия, епископа Прусского. Священномученик Патрикий, занимавший епископский престол в древнем городе Пруса (современная Бурса, Турция), принадлежит к когорте великих исповедников Христовой веры, которые в водовороте жестоких гонений не покорились силе меча и идолопоклонству. Его служение пришлось на времена, когда языческая власть со всей яростью боролась с христианством, требуя от духовенства отречения от веры.

В Пруссе, известной своими горячими источниками, Патрикий прославился как мудрый наставник, смелый проповедник и пастырь, исполненный любви к своей пастве.

Реклама

Его арестовали по приказу местного правителя по имени Юлий, добивавшийся от него поклонения языческим богам. На допросе Патрикий мужественно заявил, что признает только одного Творца — Господа Иисуса Христа. На вопрос о чудесных источниках, избивавшихся в Пруссе, святой с достоинством ответил: они не даром языческих божеств, а творением Божьего промысла, Который дал людям источники исцеления, как знаки Своей милости.

Возмущенный такой непоколебимостью, Юлий приказал жестоко пытать епископа: его избивали, обжигали огнем, заставляли ступать в кипящую воду — но ни телесная боль, ни угрозы не сломили его дух. Наконец, Патрикия вместе с тремя верными пресвитерами была усечена мечом.

Что нельзя делать 19 мая

Лучше не работать в земле — день Патрикия считался переломным в весеннем цикле: природа уже полностью пробуждена, и любая неосторожность может навлечь непогоду.

Нельзя купаться в открытых водоемах — 19 мая “еще нет души” — не освящена летним солнцем. Считалось опасным погружаться в реки или озера: можно заболеть или утратить силу.

Запрещается рассказывать свои сны — сон, увиденный в ночь на 19 мая, вещий, но рассказывать его кому-то нельзя — чтобы не разрушить судьбу или не передать свою удачу другому.

Народные приметы и традиции на 19 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

тепло на Патрикия — на щедрое лето;

пасмурно или дождливо — на мокрое и холодное лето;

грохот грома 19 мая — на обильную жатву;

дождь с южным ветром будет летом много гроз;

вода в реке 19 мая тихая — лето будет спокойное;

утром сильная роса — к урожаю огурцов и трав;

майские жуки летают — лето будет сухое.

19 мая майские жуки летают — лето будет сухое / © Pixabay

В народе 19 мая называлось Патрикия в честь святого, которого Церковь чтит в этот день. В народе говорили: “Святой Патрикий землю прогревает” и “На Патрикия — конец весны, начало лета”.

Реклама

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 мая

Какие завтра именины: Иоанн, Иосиф, Иванна, Мария, Марфа, Соломия, Тамара.

Талисманом человека, рожденного 19 мая является агат. Самым древним из известных полудрагоценных камней, высоко ценившихся еще в древнейшие времена, является агат. Этот камень считается одним из первых, которые стали использовать люди как амулет, оберег и украшения. Во многих культурах агат имел сакральное значение — не только эстетическое, но и глубоко духовное.

В этот день родились:

1941 год — Олег Приходнюк, украинский археолог, доктор исторических наук, Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники;

1952 год — Валерий Рыбалкин, украинский ученый-востоковед;

1989 год — Позитив, украинский музыкант.

Памятные даты 19 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 мая:

Реклама

1051 год — В величественном соборе города Реймс, что во Франции, состоялась коронация Анны Ярославны — дочери великого киевского князя Ярослава Мудрого. Этот акт не только увенчал дипломатический союз между двумя величественными государствами, но символизировал влияние Киевской Руси в европейской политике средневековья;

1536 год — Закончился трагический путь Анны Болейн, второй жены английского короля Генриха VIII. Ее казнь стала кульминацией глубоких политических и религиозных перемен в Англии, открыв новую страницу в истории королевской династии Тюдоров;

1568 год — Английская королева Елизавета I отдала приказ заключить свою бывшую шотландскую соотечественницу и соперницу — королеву Марию Стюарт. Мария, претендовавшая на английский престол, оказалась в тюрьме, что ознаменовало начало долгосрочного политического противостояния и интриг;

1649 год — В Великобритании наступил исторический миг: страна официально провозгласила себя республикой, свергнув монархию. Этот радикальный шаг обозначил кардинальные изменения в политической системе Англии, заложив основы для новой формы правления;

1861 год — В городе Сумы открыли первую в Украине воскресную школу — важную образовательную инициативу, направленную на подъем культурного уровня народа, предоставление знаний тем, кто не имел доступа к традиционному образованию;

1997 год — Технологическая компания “Hewlett-Packard” совершила прорыв, представив свой первый портативный компьютер, работавший под управлением операционной системы Windows CE. Это устройство положило начало новой эпохе мобильных вычислений;

1998 год — Из национальной галереи современного искусства в Риме неизвестные злоумышленники похитили две картины выдающегося Винсента ван Гога и одну работу великого Поля Сезанна. Этот инцидент стал одним из самых громких преступлений в мире искусства;

2005 год — На конференции министров образования европейских стран, проходившей в норвежском городе Берген, было принято важное решение об интеграции Украины в Болонский процесс — шаг, который открыл новые возможности для гармонизации национальной системы образования с европейскими стандартами.

Какой завтра праздник в Украине и мире

19 мая в Украине празднуют День семейной медицины / © Pixabay

19 мая в Украине празднуют День семейной медицины. Этот день призван почтить врачей, стоящих на передовом здравоохранении, обеспечивая пациентам всестороннюю, непрерывную и доступную медицинскую поддержку. Именно семейные врачи выступают основой первичного звена медицинской помощи, создавая крепкий мостик доверия между медициной и каждой семьей.

Также 19 мая Всемирный день семейного врача. Этот день призван почтить медиков, которые на передовом звене системы здравоохранения обеспечивают комплексный, непрерывный и доступный уход за здоровьем людей всех возрастов и социальных слоев. Инициатива начала этого праздника принадлежит Всемирной федерации семейных врачей (WONCA), а впервые его отметили в 2010 году. Целью праздника является подчеркнуть уникальную роль семейных врачей как незаменимых хранителей здоровья общества, которые не только лечат болезни, но и формируют доверие, поддерживают профилактику и укрепляют связь между медициной и пациентом.

А еще 19 мая Международный день борьбы с гепатитом. Этот день призван обратить внимание на одну из самых серьезных угроз здоровью человечества — воспалительные заболевания печени, вызванные вирусными инфекциями, которые могут приводить к тяжелым осложнениям, включая цирроз и даже рак печени.

19 мая Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника. Этот день призван обратить внимание на хронические и сложные патологии пищеварительной системы, такие как болезнь Крона и язвенный колит, которые в значительной степени влияют на качество жизни миллионов людей. Инициатива создания в этот день направлена на активизацию усилий медицинских работников, пациентских организаций и общества в целом для повышения уровня осведомленности об этих болезнях. Воспалительные заболевания кишечника имеют хроническое течение, часто сопровождаются длительными обострениями, болью, нарушениями пищеварения и усталостью, что значительно усложняет повседневную жизнь больных.

Реклама

Также 19 мая День гордости агентеров. Этот день является символом признания и поддержки людей, идентифицирующих себя вне традиционных представлений о гендере, то есть тех, кто не чувствует принадлежности к любому полу или считает себя безгендерными. Идея этого праздника заключается в повышении видимости и понимания агендерной идентичности, разрушении стереотипов и дискриминации, которые часто сталкиваются с этим сообществом. День гордости агентеров — это время, когда представители этой группы и их союзники могут открыто говорить о своей уникальности, строить крепкое сообщество поддержки и продвигать идеи уважения и равенства.