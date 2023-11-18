Завтра, 19 ноября, День работников сельского хозяйства и День работников гидрометеорологической службы в Украине. Верующие чтят память святого Авдия. До Нового года осталось 42 дня.

19 ноября 2023 года — воскресенье. 634-й день войны в Украине.

Какой завтра, 19 ноября, церковный праздник

19 ноября в церковном календаре – день памяти святого Авдия. Согласно церковным преданиям, Авдий жил во времена первого разгрома Еврейского царства. Хотя вокруг него царил разврат, человек жил праведной и благочестивой жизнью. После начала гонений за христианами, Авдий стал помогать верующим. Он спрятал в пещерах служителей и носил им пищу. Также известно, что Авдий оставил царскую службу и начал пророчествовать.

Что нельзя делать 19 ноября

Запрещено заниматься садоводством и тяжелым физическим трудом.

Не стоит употреблять алкогольные напитки.

Нельзя ходить босиком.

Народные приметы и традиции на 19 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: птицы летают низко к осадкам;

пасмурная погода показывает, что скоро начнется оттепель;

на небе нет ни одного облачка до заморозков;

ветреная и снежная погода указывает на долгую и холодную зиму.

19 ноября на небе нет ни одного облака до заморозков / Фото: Pexels

В народе верили, что святой Авдий – покровитель семейного счастья и домашнего хозяйства. Поэтому его часто называли "заботливцем". В этот день было принято сидеть у печки, пить травяной отвар с медом и разговаривать. Верили, что такой напиток поможет защититься от болезней зимой.

Погода на 19 ноября

Завтра, 19 ноября, в Киеве утреннее прояснение, но дальше пасмурная погода, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, ожидается снег. В Харькове пасмурно, вечером возможен мелкий снег. В Одессе облачно, весь день дождь.

Температура воздуха в Киеве +1 днем и -3 ночью. Во Львове +3 день и 0 ночью. В Харькове +1 день и -1 ночью. В Одессе +4 днем и +1 ночью.

Памятные даты 19 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 ноября:

1190 год – основывают Тевтонский орден;

1626 год — в Немирове основали церковное братство и школу при нем;

1891 год — в Немецкой империи продают первую игрушечную железную дорогу;

1916 год — император Австро-Венгрии Франц Иосиф I предоставляет автономию Восточной Галиции;

1919 год — Сенат США голосует против ратификации Версальского мирного договора, в результате чего США вынуждены были выйти из Лиги Наций;

1921 год – создают Укрмет – центральную метеорологическую службу Украины;

1969 год — бразильский футболист Пеле забивает свой 1000-й гол на своем 909-м матче;

1978 год — в результате массового самоубийства членов секты "Народный Храм", руководимой Джимом Джонсом, в Гайане погибает 911 человек;

1997 год — начинается экспедиция международного экипажа на борту американской космической лодки многоразового использования "Колумбия", в которой вместе с космонавтами из США и Японии принимал участие первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк;

2003 год — парламентские фракции "оппозиционной четверки" — Компартии, Соцпартии, блока Юлии Тимошенко и блока "Наша Украина" подписывают Декларацию о совместных действиях;

2004 год — в "Доме с химерами" архитектора Владислава Городецкого, что на улице Банковой в Киеве, торжественно открывают музейно-культурный центр "Шедевры искусства Украины";

2005 год — Сенат США поддерживает законопроект об отмене торговых ограничений в отношении Украины, известных как поправка Джексона — Вейника;

2012 год — в Украине вступает в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 ноября

Какие завтра именины: Иван, Дмитрий, Денис, Григорий, Михаил, Сергей, Петр, Валентин, Константин, Александр, Вениамин, Игнатий, Федор и Андриан.

Талисманом человека, рожденного 19 ноября является нефрит. Камень, который особую популярность получил в Древнем Китае. Нефрит здесь считался символом красоты и власти. Поэтому из него изготовляли знаки отличия аристократов, высших чиновников и самого императора.

В этот день родились:

1789 год – украинский языковед, фольклорист и историк, апологет русинства Михаил Лучкай;

1878 год — украинский цитолог, генетик, открыватель митохондрий у растений, автор терминов кариотип и филогенетика Григорий Левитский;

1983 год – канадско-украинская модель Дарья Вербова.

Какой завтра день в Украине и мире

19 ноября День работников гидрометеорологической службы Украины / Фото: Pexels

19 ноября в Украине празднуют День работников сельского хозяйства. Фермеры и аграрии Украины с утра до поздней ночи постоянно работают, обеспечивая страну всем необходимым. Поэтому ежегодно их труд чествуют в третье воскресенье ноября. С давних времен Украина славится своими черноземами, поэтому сельскохозяйственные продукты считаются одной из основных статей экспорта уже не первый век.

Также 19 ноября День работников гидрометеорологической службы Украины. Праздник был начат президентом Леонидом Кучмой в 2003 году. Дата была выбрана не случайно, именно в этом месяце была создана украинская гидрометеорологическая служба. Гидрометеорология целая дисциплина, изучающая процессы гидросферы и атмосферы, обобщает данные геохимии, геофизики, метеорологии и т.п.

А еще 19 ноября празднуют Всемирный день гражданина. Этот праздник посвящен концепции глобального гражданства, основанной на том, что идентичность человека выходит за пределы географии и политических границ. Этот день был создан для того, чтобы задуматься о том, что значит быть гражданином мира.

19 ноября Международный день цельного зерна. Это глобальное событие посвящено популяризации преимуществ цельного зерна для личного здоровья и здоровья всей планеты. Она была создана, чтобы напомнить важность включения цельнозерновых продуктов в свой ежедневный рацион.

Также 19 ноября Международный день мужчин. Важно не забывать, что мужчины также нуждаются в объятиях и поддержке. Для них важно, чтобы их мужество и силу признавали и правильно оценивали. Именно поэтому еще в 1960-х годах стали появляться мысли о создании праздника для мужчин. Первыми отпраздновали этот праздник жители Тринидада и Тобаго.

А еще 19 ноября – День женщин-предпринимателей. Праздник был начат в 2014 году. Тогда его отпраздновали в нью-йоркской резиденции ООН. В 2016 к инициативе присоединилась и Украина. Это стало возможным благодаря общественной организации под названием Международное посольство женщин-предпринимателей.

19 ноября Всемирный день предотвращения насилия над детьми. Событие было начато Фондом женского мирового саммита 2000 года, чтобы обратить внимание на необходимость соблюдения основных прав детей. В этом году была создана Коалиция негосударственных организаций, которая в 2001 году насчитывала около 150 членов. Сейчас их количество превышает 700.

Также 19 ноября День работника стекольной промышленности или стеклопроизводителя. Государственный профессиональный праздник в Украине, созданный по инициативе президента Леонида Кучмы в 2003 году. Дату выбрали в честь дня рождения ученого Михаила Ломоносова (1711), создавшего химическое производство стекла, рецепт и технологию изготовления цветного стекла.

А еще 19 ноября Всемирный день памяти жертв дорожных аварий. Дата была установлена Организацией Объединенных Наций в 2005 году. Но впервые памятный день был проведен еще в 1993 году в Великобритании. Главная его цель состоит в привлечении внимания общества к статистике ДТП и памяти всех жертв аварий.