Какой завтра, 19 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 19 ноября, День работников гидрометеорологической службы и День работника стекольной промышленности Украины. Верующие чтят память святого пророка Авдия. До Нового года осталось 42 дня.

19 ноября 2024 года — вторник. 1000-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

19 ноября в церковном календаре – день памяти святого пророка Авдия. Он был одним из 12 маленьких пророков, которые передавали Божественные сообщения своим народам. Его жизнь и действия описаны в книге пророка Авдия, которая является частью канона Библии. Авдий был сыном Гомера и родился в Бетлехеме. Он был одним из самых молодых пророков и начал пророчествовать в 11 лет. Авдий предрек во время царствования царя Израиля Иоаса и царя Иудии Амоназара. Его предсказание было кратким, но важным, поскольку он призвал народ к покаянию и восстановлению веры в Бога. Его предсказание было ориентировано на восстановление веры и ответственности посреди его современников.

Что нельзя делать 19 ноября

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, садоводством.

Запрещается ходить босиком.

Не следует пить алкоголь.

Народные приметы и традиции на 19 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: снег и ветер – зима будет долгой и холодной;

на небе ни одного облака — ждите заморозков;

пасмурно — скоро придет оттепель;

птицы летают низко будут осадки.

19 ноября птицы летают низко будут осадки / Фото: Unsplash

Наши предки обязательно проводили этот день у семейного очага, пили чай с травами и медом, а еще много разговаривали о будущем.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 ноября

Какие завтра именины: Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Федор, Яков.

Талисманом человека, рожденного 19 ноября является нефрит. В Китае он считается национальным камнем, там на протяжении многих веков его ценили больше золота. Верят, что нефрит способен подарить своему владельцу здоровье и молодость.

В этот день родились:

1878 год — украинский цитолог, генетик, открыватель митохондрий у растений, автор терминов кариотип и филогенетика Григорий Левитский;

1907 год – украинский эндокринолог и патофизиолог, академик Василий Комиссаренко;

1986 год – украинская актриса театра и кино Валерия Ходос.

Памятные даты 19 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 ноября:

1190 год – основывают Тевтонский орден;

1493 год — в своем втором путешествии в Америку Колумб открывает остров Пуэрто-Рико;

1626 год — в Немирове основывают церковное братство и школу при нем;

1809 год – в битве при Окане французская армия маршала Сульта громит испанскую армию Хуана Карлоса де Арейсаги;

1815 год – Франция присоединяется к Священному союзу;

1891 год — в Немецкой империи продают первую игрушечную железную дорогу;

1916 год — император Австро-Венгрии Франц Иосиф I предоставляет автономию Восточной Галиции;

1919 год — Сенат США голосует против ратификации Версальского мирного договора, в результате чего США вынуждены были выйти из Лиги Наций;

1921 год – создают Укрмет – центральную метеорологическую службу Украины;

1941 год — западнее берегов Австралии происходит бой между австралийским крейсером Sydney и немецким вспомогательным крейсером Kormoran, в результате которого оба корабля затонули;

1943 год — начинается операция по освобождению островов Гилберта и Маршалловых островов от японских войск;

1946 год — Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН против религиозного и расового преследования;

1969 год — бразильский футболист Пеле забивает свой 1000-й гол на своем 909-м матче;

1997 год — начинается экспедиция международного экипажа на борту американской космической лодки многоразового использования "Колумбия", в которой вместе с космонавтами из США и Японии принимает участие первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк;

2004 год — в "Доме с химерами" архитектора Владислава Городецкого, что на улице Банковой в Киеве, торжественно открывают музейно-культурный центр "Шедевры искусства Украины";

2005 год — Сенат США поддерживает законопроект об отмене торговых ограничений в отношении Украины, известных как поправка Джексона — Вейника;

2012 год — в Украине вступает в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс.

Погода на 19 ноября

Завтра, 19 ноября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно с утра, также утром мелкий дождь, который закончится к полудню. В Одессе облачно с прояснениями, ночью возможен дождь.

Температура воздуха в Киеве +5 днем и +2 ночью. Во Львове +7 день и 0 ночью. В Харькове +5 днем и +2 ночью. В Одессе +8 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

19 ноября в Украине празднуют День работников гидрометеорологической службы / Фото: Фото из открытых источников

19 ноября в Украине празднуют День работников гидрометеорологической службы. Этот профессиональный праздник был установлен Указом Президента Украины в 2003 году с целью отметить важность труда работников этой сферы. Работа работников гидрометеорологической службы помогает обеспечивать безопасность населения, сохранять экономические ресурсы и способствует развитию различных отраслей, таких как сельское хозяйство, транспорт, энергетика и другие.

Также 19 ноября День работника стекольной промышленности Украины. Этот профессиональный праздник чествует труд всех, кто работает в сфере производства стекла и стеклоизделий. Праздник установлен в Украине согласно Указу Президента 2003 года. Этот праздник призван обратить внимание на весомый вклад работников отрасли в развитие экономики Украины. Оно позволяет выразить благодарность специалистам, обеспечивающим страну качественными стеклянными изделиями, а также способствует популяризации профессий, связанных с этой промышленностью.

А еще 19 ноября Всемирный день гражданина. Этот праздник имеет возможность отметить важность ответственной гражданской позиции, участия в общественной жизни и взаимоуважения между людьми. Всемирный день гражданина был начат для повышения осведомленности о роли граждан в формировании справедливого, устойчивого и гармоничного общества. Главная идея этого дня состоит в том, чтобы каждый человек осознал свою ответственность как члена глобального сообщества.

19 ноября празднуют Международный день цельного зерна. Этот праздник направлен на популяризацию употребления цельнозерновых продуктов как важного компонента здорового питания. В отличие от рафинированного зерна, в цельнозерновых продуктах все эти части хранятся, что делает их значительно более полезными для здоровья.

Также 19 ноября Международный день мужчин. Этот праздник был инициирован в 1999 году в Тринидаде и Тобаго и с тех пор получил международную поддержку как день, посвященный важным вопросам, касающимся мужчин и мальчиков. Его целью является повышение осведомленности о здоровье мужчин, равенство полов, важность положительных мужских ролевых моделей и содействие улучшению отношений между мужчинами и женщинами.

А еще 19 ноября День женщин-предпринимателей. Его цель – привлечь внимание к достижениям женщин в бизнесе и предпринимательстве, а также повысить осознанность важности поддержки женщин в этих сферах. Этот день был инициирован с целью отметить вклад женщин в развитие экономики через собственные предприятия, стартапы и бизнес-инициативы. В то же время он стремится подчеркнуть проблемы, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели, в частности доступ к финансированию, равные возможности и поддержка в карьерном росте.

19 ноября Всемирный день туалета. Был провозглашен ООН в 2013 году. Цель этого дня — повысить осознанность по поводу важности доступа к чистым и безопасным санитарным условиям, а также обратить внимание на проблему отсутствия туалетов для миллионов людей в мире.

Также 19 ноября Всемирный день памяти жертв ДТП. Этот день был инициирован ООН в 1993 году с целью привлечь внимание к серьезным последствиям ДТП и почтить память тех, кто погиб или пострадал в ДТП, а также поддержать их семьи и близких.