Какой завтра, 19 ноября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 19 ноября День работников гидрометеорологической службы Украины. Верующие чтят память святого пророка Авдия. До Нового года осталось 42 дня.
19 ноября 2025 года — среда. 1364-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 19 ноября, верующие празднуют день памяти святого пророка Авдия. О личности пророка известно немногое. Традиция указывает, что Авдий жил в VIII–VI веках до Рождества Христова, вероятнее всего, после разрушения Иерусалима в 586 году до н.э. По преданию, он происходил из Иерусалима и был учеником пророка Илии, или, по другим источникам, — домоуправителем царя Ахава, который во время гонений Иезавели скрыл и кормил сто пророков Господних в пещерах, рискуя собственной жизнью. Пророчество Авдия напоминает о неизбежности Божьей справедливости: зло, гордость и предательство всегда возвращаются к человеку.
Что нельзя делать 19 ноября
Нельзя ссориться, злословить — все лживые слова или злоба обернутся против вас.
Не стоит лгать — в народе говорили: “На Авдия — не говори зла, потому что все вернется к тебе”.
Не следует выгонять скот во двор — считалось, что 19 ноября начинаются сильные морозы и животные могут простудиться.
Народные приметы и традиции на 19 ноября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
снег выпал — пролежит до весны;
оттепель или дождь — ждите долгую и сырую зиму;
тихий, безветренный день — зима будет мягкой;
на деревьях иней — к урожайному году.
В народе 19 ноября носило название Авдеев день. Говорили: “Пришел Авдий — зиму привел”. А еще приговаривали: “зима показывает, какой будет до самого Благовещения”.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 ноября
Какие завтра именины: Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Яков.
Талисманом человека, рожденного 19 ноября, является нефрит. В Китае нефрит уважают как национальное достояние, и на протяжении веков он стоил дороже золота. Считается, что камень приносит своему владельцу крепкое здоровье и сохраняет молодость.
В этот день родились:
1915 год — Степан Малюца-Пальчинский, священник, музыкант, художник, кобзарь УПА;
1922 год — Юрий Кнорозов, украинский советский историк и этнограф, языковед и эпиграфист;
1986 год — Валерия Ходос, украинская актриса театра и кино.
Памятные даты 19 ноября
Календарь важных событий в Украине и мире за 19 ноября:
1190 год — основание Тевтонского ордена;
1493 год — Колумб во втором путешествии в Америку открыл остров Пуэрто-Рико;
1626 год — в Немирове создано церковное братство со школой при нем;
1809 год — в битве при Окане армия маршала Сульта разгромила войска Испании под командованием Хуана Карлоса де Арейсаги;
1815 год — Франция присоединилась к Священному союзу;
1891 год — в Немецкой империи продана первая игрушечная железная дорога;
1916 год — император Франц Иосиф I предоставил автономию Восточной Галиции;
1919 год — Сенат США отказался ратифицировать Версальский мирный договор, что заставило США выйти из Лиги Наций;
1921 год — создан Укрмет, центральную метеорологическую службу Украины;
1941 год — у Австралии состоялось сражение между крейсером Sydney и немецким крейсером Kormoran, оба затонули;
1943 год — начата операция по освобождению Гилберта и Маршалловых островов от японцев;
1946 год — Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию против религиозного и расового преследования;
1947 год — премьер-министр Франции Поль Рамадье ушел в отставку;
1949 год — коронация князя Монако Ренье III;
1965 год — ООН приняла резолюцию о нераспространении ядерного оружия (инициатива СССР);
1969 год — Пеле забил свой 1000-й гол на 909-м матче;
1989 год — перезахоронение останков членов Украинской Хельсинкской группы (Стус, Литвин, Тихий) из Пермской области на Байковом кладбище в Киеве;
1997 год — начало экспедиции на космической лодке Колумбия, участие принял первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк;
2003 год — парламентские фракции “оппозиционной четверки” подписали декларацию о совместных действиях и политической реформе в Украине;
2004 год — в Киеве открыт музейно-культурный центр “Шедевры искусства Украины” в “Доме с химерами”;
2005 год — Сенат США поддержал отмену торговых ограничений в отношении Украины;
2012 год — в Украине вступил в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс.
Какой завтра праздник в Украине и мире
19 ноября в Украине празднуют День работников гидрометеорологической службы. Праздник установлен в честь создания центральной метеорологической службы Украины — Укрмет в 1921 году. Она положила начало развитию национальной системы наблюдений за погодой, климатом, воздушными и водными потоками и другими природными явлениями.
Также 19 ноября Международный день памяти журналистов. Он установлен, чтобы напомнить миру о рисках профессии журналиста, о важности свободы слова и правах граждан на достоверную информацию. Журналисты часто работают в зонах конфликтов, при стихийных бедствиях или под давлением власти, и не редко это им стоит жизнь.
А еще 19 ноября Всемирный день гражданина. Праздник был создан, чтобы подчеркнуть, что все мы — часть одного человеческого сообщества, независимо от страны, национальности или культуры.
19 ноября празднуют Международный день цельного зерна. Он проводится под эгидой Whole Grain Initiative (WGI) — международной инициативы, объединяющей политиков, ученых и производителей для повышения потребления цельнозерновых продуктов.
Также 19 ноября Международный день мужчин. Праздник начат в 1999 году в Тринидаде и Тобаго, а впоследствии его начали отмечать в более чем 80 странах мира. Оно не коммерческое, как День святого Валентина или День отца, и больше направлено на образовательные и социальные инициативы.
А еще 19 ноября – Международный день женщин-предпринимателей. Инициированный организацией Women’s Entrepreneurship Day Organization (WEDO) 2013 года под руководством Wendy Diamond. Первое международное мероприятие состоялось в 2014 году в штаб-квартире United Nations (Нью-Йорк) и охватило более 140 стран.
19 ноября празднуют День работника стекольной промышленности. Праздник был установлен указом президента Украины в 2003 году — с целью оказания почестей труду людей в области стекольной промышленности и признанию их вклада в развитие экономики.
Также 19 ноября День предотвращения насилия над детьми. День введен на глобальном уровне для того, чтобы объединить усилия правительств, организаций и граждан по борьбе с насилием над детьми.
19 ноября празднуют Всемирный день географических информационных систем. Это день, посвященный ознакомлению широкой публики с тем, что такое Географические информационные системы (GIS) — технологий, позволяющих собирать, анализировать и визуализировать пространственную (географическую) информацию.
Также 19 ноября Всемирный день борьбы против хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ). Эта ежегодная акция направлена на привлечение внимания к хроническому обструктивному заболеванию легких. ХОБЛ — это группа хронических заболеваний легких, проявляющихся обструкцией дыхательных путей, одышкой, хроническим кашлем и выделением мокроты.