Какой праздник 19 ноября 2025 года / © ТСН

19 ноября 2025 года — среда. 1364-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 19 ноября, верующие празднуют день памяти святого пророка Авдия. О личности пророка известно немногое. Традиция указывает, что Авдий жил в VIII–VI веках до Рождества Христова, вероятнее всего, после разрушения Иерусалима в 586 году до н.э. По преданию, он происходил из Иерусалима и был учеником пророка Илии, или, по другим источникам, — домоуправителем царя Ахава, который во время гонений Иезавели скрыл и кормил сто пророков Господних в пещерах, рискуя собственной жизнью. Пророчество Авдия напоминает о неизбежности Божьей справедливости: зло, гордость и предательство всегда возвращаются к человеку.

Что нельзя делать 19 ноября

Нельзя ссориться, злословить — все лживые слова или злоба обернутся против вас.

Не стоит лгать — в народе говорили: “На Авдия — не говори зла, потому что все вернется к тебе”.

Не следует выгонять скот во двор — считалось, что 19 ноября начинаются сильные морозы и животные могут простудиться.

Народные приметы и традиции на 19 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

снег выпал — пролежит до весны;

оттепель или дождь — ждите долгую и сырую зиму;

тихий, безветренный день — зима будет мягкой;

на деревьях иней — к урожайному году.

19 ноября на деревьях иней — до урожайного года / © unsplash.com

В народе 19 ноября носило название Авдеев день. Говорили: “Пришел Авдий — зиму привел”. А еще приговаривали: “зима показывает, какой будет до самого Благовещения”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 ноября

Какие завтра именины: Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Александр, Петр, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Яков.

Талисманом человека, рожденного 19 ноября, является нефрит. В Китае нефрит уважают как национальное достояние, и на протяжении веков он стоил дороже золота. Считается, что камень приносит своему владельцу крепкое здоровье и сохраняет молодость.

В этот день родились:

1915 год — Степан Малюца-Пальчинский, священник, музыкант, художник, кобзарь УПА;

1922 год — Юрий Кнорозов, украинский советский историк и этнограф, языковед и эпиграфист;

1986 год — Валерия Ходос, украинская актриса театра и кино.

Памятные даты 19 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 ноября:

1190 год — основание Тевтонского ордена;

1493 год — Колумб во втором путешествии в Америку открыл остров Пуэрто-Рико;

1626 год — в Немирове создано церковное братство со школой при нем;

1809 год — в битве при Окане армия маршала Сульта разгромила войска Испании под командованием Хуана Карлоса де Арейсаги;

1815 год — Франция присоединилась к Священному союзу;

1891 год — в Немецкой империи продана первая игрушечная железная дорога;

1916 год — император Франц Иосиф I предоставил автономию Восточной Галиции;

1919 год — Сенат США отказался ратифицировать Версальский мирный договор, что заставило США выйти из Лиги Наций;

1921 год — создан Укрмет, центральную метеорологическую службу Украины;

1941 год — у Австралии состоялось сражение между крейсером Sydney и немецким крейсером Kormoran, оба затонули;

1943 год — начата операция по освобождению Гилберта и Маршалловых островов от японцев;

1946 год — Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию против религиозного и расового преследования;

1947 год — премьер-министр Франции Поль Рамадье ушел в отставку;

1949 год — коронация князя Монако Ренье III;

1965 год — ООН приняла резолюцию о нераспространении ядерного оружия (инициатива СССР);

1969 год — Пеле забил свой 1000-й гол на 909-м матче;

1989 год — перезахоронение останков членов Украинской Хельсинкской группы (Стус, Литвин, Тихий) из Пермской области на Байковом кладбище в Киеве;

1997 год — начало экспедиции на космической лодке Колумбия, участие принял первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк;

2003 год — парламентские фракции “оппозиционной четверки” подписали декларацию о совместных действиях и политической реформе в Украине;

2004 год — в Киеве открыт музейно-культурный центр “Шедевры искусства Украины” в “Доме с химерами”;

2005 год — Сенат США поддержал отмену торговых ограничений в отношении Украины;

2012 год — в Украине вступил в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс.

Какой завтра праздник в Украине и мире

19 ноября в Украине празднуют День работников гидрометеорологической службы / © Pixabay

19 ноября в Украине празднуют День работников гидрометеорологической службы. Праздник установлен в честь создания центральной метеорологической службы Украины — Укрмет в 1921 году. Она положила начало развитию национальной системы наблюдений за погодой, климатом, воздушными и водными потоками и другими природными явлениями.

Также 19 ноября Международный день памяти журналистов. Он установлен, чтобы напомнить миру о рисках профессии журналиста, о важности свободы слова и правах граждан на достоверную информацию. Журналисты часто работают в зонах конфликтов, при стихийных бедствиях или под давлением власти, и не редко это им стоит жизнь.

А еще 19 ноября Всемирный день гражданина. Праздник был создан, чтобы подчеркнуть, что все мы — часть одного человеческого сообщества, независимо от страны, национальности или культуры.

19 ноября празднуют Международный день цельного зерна. Он проводится под эгидой Whole Grain Initiative (WGI) — международной инициативы, объединяющей политиков, ученых и производителей для повышения потребления цельнозерновых продуктов.

Также 19 ноября Международный день мужчин. Праздник начат в 1999 году в Тринидаде и Тобаго, а впоследствии его начали отмечать в более чем 80 странах мира. Оно не коммерческое, как День святого Валентина или День отца, и больше направлено на образовательные и социальные инициативы.

А еще 19 ноября – Международный день женщин-предпринимателей. Инициированный организацией Women’s Entrepreneurship Day Organization (WEDO) 2013 года под руководством Wendy Diamond. Первое международное мероприятие состоялось в 2014 году в штаб-квартире United Nations (Нью-Йорк) и охватило более 140 стран.

19 ноября празднуют День работника стекольной промышленности. Праздник был установлен указом президента Украины в 2003 году — с целью оказания почестей труду людей в области стекольной промышленности и признанию их вклада в развитие экономики.

Также 19 ноября День предотвращения насилия над детьми. День введен на глобальном уровне для того, чтобы объединить усилия правительств, организаций и граждан по борьбе с насилием над детьми.

19 ноября празднуют Всемирный день географических информационных систем. Это день, посвященный ознакомлению широкой публики с тем, что такое Географические информационные системы (GIS) — технологий, позволяющих собирать, анализировать и визуализировать пространственную (географическую) информацию.

Также 19 ноября Всемирный день борьбы против хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ). Эта ежегодная акция направлена на привлечение внимания к хроническому обструктивному заболеванию легких. ХОБЛ — это группа хронических заболеваний легких, проявляющихся обструкцией дыхательных путей, одышкой, хроническим кашлем и выделением мокроты.