Какой завтра, 19 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

19 октября 2024 года — суббота. 969-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

19 октября в церковном календаре – день памяти святого пророка Иоила. Он был одним из малоизвестных пророков Ветхого Завета, чья книга входит в Библию. Его пророчества содержатся в одноименной книге, состоящей из двух коротких книг. Иоил был сыном Акита, и его братом был пророк Амос. Иоил пророчествовал во время вавилонского плена, когда Иуды были изгнаны из Израиля и жили в Вавилоне. Его пророчества содержатся в книге Иоила, состоящей из двух коротких книг. Иоил был сыном Акита, и его братом был пророк Амос.

Что нельзя делать 19 октября

Нельзя стирать в этот день одежду.

Запрещается отказывать в помощи другим.

Не следует держать дверь и окна открытыми.

Народные приметы и традиции на 19 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ветра нет — ждите похолодания;

выпал снег – его будет очень много через 40 дней;

закат красного цвета – придет похолодание;

холодная погода и выпал снег – весна будет поздней.

19 октября холодная погода и выпал снег — весна будет поздней. / Фото: Unsplash

В церковном календаре 2024 года это Дмитровская поминальная родительская суббота, когда идут на кладбище чествовать покойных родственников. Также поминают всех погибших, защищая родную землю от врагов.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 октября

Какие завтра именины: Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей.

Талисманом человека, рожденного 19 октября, является аметист. Давно верили, что этот камень усиливает интуицию и помогает расслабиться. Аметист улучшает жизнь своему владельцу, защищает от негатива и зависти.

В этот день родились:

1937 год — заслуженный художник Украины, лауреат Шевченковской премии Безниско Евгений Иванович;

1988 год — украинский писатель, чернобыльский нелегал, исследователь Чернобыльской зоны Маркиян Камыш;

1992 год — украинский гимнаст, многократный призер чемпионатов и Универсиад, Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Игорь Радивилов.

Памятные даты 19 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 октября:

1813 год — поражение армии Наполеона в "Битве народов" под Ляйпцигом;

1918 год — во Львове Украинский Национальный Совет Западноукраинской Народной Республики провозглашает образование Украинского государства на украинских этнических землях в составе Австро-Венгрии;

1943 год — Альберт Шварц открывает антибиотик стрептомицин;

1947 год — начинается массовый (около 150 тыс. человек) вывоз украинцев в Сибирь;

1956 год — Польская объединенная рабочая партия вооружила польских рабочих в ответ на продвижение на Варшаву оккупационных советских войск под командованием советского маршала Константина Рокоссовского, тогда номинального министра обороны Польской Народной Республики.

Погода на 19 октября

Завтра, 19 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +9 днем и +4 ночью. Во Львове — +10 днем и +2 ночью. В Харькове — +9 днем и +4 ночью. В Одессе — +11 днем и +5 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

19 октября Международный день археологии / Фото: Unsplash

19 октября в Украине празднуют Всеукраинский день ответственности человека. Этот день посвящен повышению осведомленности граждан о правах и обязанностях человека, а также о важности ответственности за свои действия. Это празднование направлено на поддержку и защиту прав человека в Украине.

Также 19 октября Всемирный день гуманитарных действий. Этот день ставит перед собой цели увеличения осведомленности о гуманитарных потребностях, поддержка жертв войны и конфликтов, а также привлечения общественности к помощи нуждающимся. Это важный день для обращения внимания на проблемы, с которыми сталкиваются люди в зонах конфликтов, и для поддержки их прав на безопасность и помощь.

А еще 19 октября Международный день археологии. Этот день посвящен памяти известного британского археолога Перси Грея Фалконера, скончавшегося 19 октября 1852 года. Фалконер внес значительный вклад в развитие археологии, в частности, в изучение древней истории Британских островов. Этот день стал своеобразным праздником для археологов по всему миру, отмечающих его разными мероприятиями, такими как выставки, лекции и экскурсии. Он также напоминает о важности сохранения и исследования культурного наследия для понимания прошлого и формирования будущего.

19 октября празднуют Всемирный день пения. Этот день посвящен музыкальному творчеству и совместным певческим мероприятиям. Он стал своеобразным праздником для любителей музыки по всему миру, отмечающих его разными мероприятиями, такими как концерты, вокальные мастер-классы и совместные певческие вечера. Этот день напоминает о важности музыки в жизни людей, ее способности объединять людей и вызывать чувство радости и единства.

Также 19 октября Всемирный день детской кости и суставов. Этот день посвящен повышению осведомленности о проблемах, касающихся костей и суставов у детей, а также в поддержке исследований в этой области. Этот день создан для того, чтобы напомнить о важности раннего выявления и лечения проблем с костями и суставами у детей, что может помочь предотвратить серьезные заболевания и улучшить качество жизни. Он также направлен на поддержку семей, имеющих детей с этими проблемами, предоставляя им необходимую информацию и ресурсы.

А еще 19 октября Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Этот день предназначен для повышения осведомленности о раке молочной железы, поддержки пациентов и продвижения научных исследований. Рак молочной железы является одним из самых распространенных видов рака среди женщин в мире. Этот день направлен на повышение осведомленности о симптомах рака молочной железы, важности раннего выявления и возможности лечения.

19 октября празднуют День работников целлюлозно-бумажной промышленности. Этот день посвящен тем, кто работает в целлюлозно-бумажной промышленности и отмечает их заслуги и вклад в развитие этой отрасли. Это важный день для признания труда и усилий работников, которые играют важную роль в производстве целлюлозы и бумаги, которые являются основными материалами для многих отраслей.