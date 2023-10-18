Какой завтра, 19 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 19 октября, Международный день джина с тоником. Верующие чтят перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского. До Нового года осталось 73 дня.

19 октября 2023 года — четверг. 603-й день войны в Украине.

Какой завтра, 19 октября, церковный праздник

19 октября в церковном календаре – перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского. Родился он в благочестивой семье в конце IX века. Рано потерял своих родителей, поэтому еще в детстве начал работать пастухом. Однажды Иоанн потерял корову с телятком, за что его избил владелец стада. Тогда мальчик обратился к молитве к Богу и свершилось чудо: пастух сразу нашел пропажу, за что хозяин его щедро наградил.

В юношестве Иоанн решил поступить постушником в один из монастырей, где много изучал богословские книги. Спустя время принял постриг и поселился сам в лесу. Прожил он 12 лет в пещере, соблюдая пост и молясь. К нему стали стекаться люди, но Иоанн хотел одиночества и переселился снова. Но и это место стало известно. Вокруг его пещеры вырос даже монастырь. Иоанн стал игуменом, а перед смертью избрал себе преемника и пошел в пещеру. Спустя тридцать лет его мощи были перенесены.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя на ночь оставаться вещи сушиться, потому что несчастье может "придраться".

Если у вас просят подаяние, не разрешено отказывать.

Запрещено в этот день убивать пауков.

Народные приметы и традиции на 19 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: у дома скачет сорока — ждите новостей;

перелетные птицы летят высоко над землей – будет снежной зима;

морозный день — значит через семь дней будет оттепель;

на улице грязь — ждите снегопада только через 28 дней;

перед снегопадом земля хорошо подмерзла — в следующем году будет большой урожай;

тепло на улице — и весна будет теплой;

ночью выпало немного снега – скоро ударят сильные морозы.

19 октября у дома скачет сорока — ждите новостей / Фото: Pexels

Уже становилось понемногу холоднее, поэтому крестьяне готовились к зиме, проверяли теплые вещи, латали их по нуждам.

Погода на 19 октября

Завтра, 19 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, вечером облака начнут постепенно рассеиваться, осадков не ожидается. В Харькове облачно, днем небольшой дождь, который ближе к вечеру закончится. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +11 днем и +3 ночью. Во Львове — +8 днем и +5 ночью. В Харькове — +7 днем и +3 ночью. В Одессе — +12 днем и +4 ночью.

Памятные даты 19 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 октября:

1813 год — поражение армии Наполеона в "битве народов" под Ляйпцигом;

1918 год — создание во Львове Украинского Национального Совета Западноукраинской Народной Республики и провозглашение образования Украинского государства на украинских этнических землях в составе Австро-Венгрии;

1943 год — Альберт Шварц открывает антибиотик стрептомицин.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 октября

Какие завтра именины: Дмитрий, Михаил, Феликс, Иван, Николай, Сергей, Леонид, Петр, Павел.

Талисманом человека, рожденного 19 октября, является аметист. Разновидность кварца, отличающаяся фиолетовой окраской. В Древней Греции аметист считался символом роскоши.

В этот день родились:

1898 год — украинский кобзарь Петр Гузь;

1988 год — украинский писатель, исследователь Чернобыльской зоны Маркиян Камыш;

1992 год — украинский гимнаст, многократный призер чемпионатов и Универсиад Игорь Радивилов.

Какой завтра день в Украине и мире

19 октября в Украине и мире празднуют Международный день джина с тоником / Фото: Pexels

19 октября в Украине и мире празднуют Международный день джина с тоником. Праздник посвящен популярному коктейлю, уходящему своими корнями колониальной эпохи Британской империи. Во время своего правления в Индии в 1700-х годах британская Ост-Индская кампания столкнулась с малярией. Тогда шотландский врач Джордж Клегхорн открыл, что компонент тонизирующей воды (хинин) помогает бороться с этой болезнью. Однако хинин довольно горький по вкусу, что нравилось не всем. Британские офицеры, чтобы сделать напиток вкуснее, начали смешивать его с джином, лаймом, сахаром и водой.

Также 19 октября Международный день правильных действий во время землетрясения. Главная цель происшествия – проинформировать население о важности принятия правильных и немедленных мер во время землетрясения. Особенно важно значение этого дня для тех людей, которые живут рядом с сейсмоопасными районами.

А еще 19 октября Всемирный день детской кости и суставов. Все более распространенными становятся заболевания опорно-двигательного аппарата у детей и подростков. Все они влияют на подвижность. Некоторые из них появляются как следствие аварий, несчастных случаев и т.п.

19 октября Международный день кредитных союзов. Официальный праздник, который существует с января 1927 г., когда был создан по инициативе Американской Лиги кредитных союзов в Массачуссетсе. Каждый год приходится на третий четверг октября.