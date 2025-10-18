Какой праздник 19 октября 2025 года / © ТСН

19 октября 2025 года — воскресенье. 1333 день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 19 октября, верующие празднуют день памяти святого пророка Иоила. Он происходил из племени Рувима. Жил и пророчествовал в Иудейском царстве, вероятнее всего, в Иерусалиме. Период его деятельности обычно датируют примерно IX-VIII веком до Р. Х., то есть во времена царствования Йоаша (Йоаса). Его отцом был мужчина по имени Ватуил.

В своей книге Иоил описывает страшную беду — нашествие саранчи и засуху, которые уничтожили урожаи, привели к голоду и упадку богослужений в храме. Пророк трактует это не просто как природную беду, а как знак Божьего наказания за грехи народа.

Что нельзя делать 19 октября

Запрещается тяжелый физический труд — он принесет беды и болезни.

Нельзя конфликтовать, ссориться — день требует мира в сердце и покоя в отношениях с людьми.

Не следует чрезмерно беспокоиться о материальных вещах — можете избавиться от благосостояния.

Народные приметы и традиции на 19 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

утром туман или густая роса — до мягкой зимы;

ветер с северной стороны — ждите похолодания;

утром холодно, а днем тепло — будет продолжительной осень;

на деревьях много белок — до малоснежной зимы.

19 октября на деревьях много белок — до малоснежной зимы / © unsplash.com

В народе 19 октября носило название Иоил Предснежник. Это день, когда начинали отмечать первые признаки зимних холодов, иногда первый иней или легкий снег.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 октября

Какие завтра именины: Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс.

Талисманом человека, рожденного 19 октября, является аметист. С давних времен считалось, что этот камень способен обострять интуицию и приносить глубокое чувство покоя. Аметист приносит гармонию своему владельцу, оберегает от чужого негатива и завистливых глаз.

В этот день родились:

1937 год — Безниско Евгений Иванович, заслуженный художник Украины, лауреат Шевченковской премии (2006);

1988 год — Маркиян Камыш, украинский писатель, чернобыльский нелегал, исследователь Чернобыльской зоны;

1992 год — Игорь Радивилов, украинский гимнаст, многократный призер чемпионатов и Универсиад, Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года.

Памятные даты 19 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 октября:

1813 год — армия Наполеона потерпела поражение в «Битве народов» под Лейпцигом;

1918 год — во Львове был создан Украинский Национальный Совет Западноукраинской Народной Республики, который объявил об образовании Украинского государства на украинских этнических землях в составе Австро-Венгрии;

1943 год — Альберт Шварц открыл антибиотик стрептомицин;

1955 год — советские войска покинули территорию Австрии;

1956 год — Польская объединенная рабочая партия начала вооружение рабочих в ответ на продвижение советских войск под командованием маршала Константина Рокоссовского в Варшаву;

1964 год — авиакатастрофа самолета Ил-62 в Белграде унесла жизни советской военной делегации: погибло от 23 до 33 человек, среди них начальник Генерального штаба СССР, маршал Сергей Семенович Бирюзов.

Какой завтра праздник в Украине и мире

19 октября в Украине празднуют Всеукраинский день ответственности человека / © unsplash.com

19 октября в Украине празднуют Всеукраинский день ответственности человека. Этот день призван повысить осознание личной ответственности среди граждан и способствовать положительным изменениям в обществе. Он также является чествованием памяти Богдана Гаврилишина — выдающегося украинца, экономиста и общественного деятеля, создавшего “Декларацию ответственности человека”. Этот документ содержит 15 принципов, охватывающих разные аспекты ответственности: от личной до глобальной. Он стал основой для формирования культуры ответственности в Украине и за ее пределами.

Также 19 октября День осведомленности о ЛГБТ-центрах. Его цель — повысить осведомленность о важной роли, которую играют ЛГБТ-центры в поддержке и развитии сообществ ЛГБТ+ по всему миру. Этот день был основан в 1994 году организацией CenterLink: The Community of LGBT Centers.

А еще 19 октября Всемирный день гуманитарных действий. Дата была избрана в честь трагического события 19 августа 2003 года, когда в результате взрыва в штаб-квартире ООН в Багдаде погибли 22 человека, среди которых Сержиу Виейра ди Меллу, специальный представитель Генерального секретаря ООН в Ираке.

19 октября празднуют День работников пищевой промышленности. Выпадает на третье воскресенье октября. Этот праздник берет свое начало еще со времен СССР, когда в 1966 году был официально установлен профессиональный праздник для работников пищевой промышленности.

Также 19 октября Всемирный день детских костей и суставов. Этот день был начат 2012 инициативой Педиатрической специализированной группы при United States Bone and Joint Initiative (USBJI). Основная цель Всемирного дня детских костей и суставов — повысить осведомленность о состоянии опорно-двигательного аппарата у детей и подростков, популяризировать здоровый образ жизни, профилактику травм и раннее выявление заболеваний.

А еще 19 октября Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Основная его цель — повысить осведомленность о важности ранней диагностики, профилактики и лечения этого заболевания. Этот день способствует объединению медицинских учреждений, образовательных учреждений и организаций для проведения информационных кампаний, семинаров и образовательных мероприятий.