Какой завтра, 19 октября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 19 октября, Всеукраинский день ответственности человека. Верующие чтят память святого пророка Иоила. До Нового года осталось 73 дня.
19 октября 2025 года — воскресенье. 1333 день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 19 октября, верующие празднуют день памяти святого пророка Иоила. Он происходил из племени Рувима. Жил и пророчествовал в Иудейском царстве, вероятнее всего, в Иерусалиме. Период его деятельности обычно датируют примерно IX-VIII веком до Р. Х., то есть во времена царствования Йоаша (Йоаса). Его отцом был мужчина по имени Ватуил.
В своей книге Иоил описывает страшную беду — нашествие саранчи и засуху, которые уничтожили урожаи, привели к голоду и упадку богослужений в храме. Пророк трактует это не просто как природную беду, а как знак Божьего наказания за грехи народа.
Что нельзя делать 19 октября
Запрещается тяжелый физический труд — он принесет беды и болезни.
Нельзя конфликтовать, ссориться — день требует мира в сердце и покоя в отношениях с людьми.
Не следует чрезмерно беспокоиться о материальных вещах — можете избавиться от благосостояния.
Народные приметы и традиции на 19 октября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
утром туман или густая роса — до мягкой зимы;
ветер с северной стороны — ждите похолодания;
утром холодно, а днем тепло — будет продолжительной осень;
на деревьях много белок — до малоснежной зимы.
В народе 19 октября носило название Иоил Предснежник. Это день, когда начинали отмечать первые признаки зимних холодов, иногда первый иней или легкий снег.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 октября
Какие завтра именины: Дмитрий, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс.
Талисманом человека, рожденного 19 октября, является аметист. С давних времен считалось, что этот камень способен обострять интуицию и приносить глубокое чувство покоя. Аметист приносит гармонию своему владельцу, оберегает от чужого негатива и завистливых глаз.
В этот день родились:
1937 год — Безниско Евгений Иванович, заслуженный художник Украины, лауреат Шевченковской премии (2006);
1988 год — Маркиян Камыш, украинский писатель, чернобыльский нелегал, исследователь Чернобыльской зоны;
1992 год — Игорь Радивилов, украинский гимнаст, многократный призер чемпионатов и Универсиад, Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года.
Памятные даты 19 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 19 октября:
1813 год — армия Наполеона потерпела поражение в «Битве народов» под Лейпцигом;
1918 год — во Львове был создан Украинский Национальный Совет Западноукраинской Народной Республики, который объявил об образовании Украинского государства на украинских этнических землях в составе Австро-Венгрии;
1943 год — Альберт Шварц открыл антибиотик стрептомицин;
1955 год — советские войска покинули территорию Австрии;
1956 год — Польская объединенная рабочая партия начала вооружение рабочих в ответ на продвижение советских войск под командованием маршала Константина Рокоссовского в Варшаву;
1964 год — авиакатастрофа самолета Ил-62 в Белграде унесла жизни советской военной делегации: погибло от 23 до 33 человек, среди них начальник Генерального штаба СССР, маршал Сергей Семенович Бирюзов.
Какой завтра праздник в Украине и мире
19 октября в Украине празднуют Всеукраинский день ответственности человека. Этот день призван повысить осознание личной ответственности среди граждан и способствовать положительным изменениям в обществе. Он также является чествованием памяти Богдана Гаврилишина — выдающегося украинца, экономиста и общественного деятеля, создавшего “Декларацию ответственности человека”. Этот документ содержит 15 принципов, охватывающих разные аспекты ответственности: от личной до глобальной. Он стал основой для формирования культуры ответственности в Украине и за ее пределами.
Также 19 октября День осведомленности о ЛГБТ-центрах. Его цель — повысить осведомленность о важной роли, которую играют ЛГБТ-центры в поддержке и развитии сообществ ЛГБТ+ по всему миру. Этот день был основан в 1994 году организацией CenterLink: The Community of LGBT Centers.
А еще 19 октября Всемирный день гуманитарных действий. Дата была избрана в честь трагического события 19 августа 2003 года, когда в результате взрыва в штаб-квартире ООН в Багдаде погибли 22 человека, среди которых Сержиу Виейра ди Меллу, специальный представитель Генерального секретаря ООН в Ираке.
19 октября празднуют День работников пищевой промышленности. Выпадает на третье воскресенье октября. Этот праздник берет свое начало еще со времен СССР, когда в 1966 году был официально установлен профессиональный праздник для работников пищевой промышленности.
Также 19 октября Всемирный день детских костей и суставов. Этот день был начат 2012 инициативой Педиатрической специализированной группы при United States Bone and Joint Initiative (USBJI). Основная цель Всемирного дня детских костей и суставов — повысить осведомленность о состоянии опорно-двигательного аппарата у детей и подростков, популяризировать здоровый образ жизни, профилактику травм и раннее выявление заболеваний.
А еще 19 октября Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Основная его цель — повысить осведомленность о важности ранней диагностики, профилактики и лечения этого заболевания. Этот день способствует объединению медицинских учреждений, образовательных учреждений и организаций для проведения информационных кампаний, семинаров и образовательных мероприятий.