Какой завтра, 19 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

19 сентября 2024 года — четверг. 939-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

19 сентября в церковном календаре – день памяти святых мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта. Они жили в III веке и пострадали за веру во Христа во время гонений императора Проба. Трофим и Савватий были схвачены в городе Антиохии за то, что отказались принести жертву языческим богам. Их подвергли жестоким пыткам: Савватия разодрали крючьями, а Трофима заставили ходить в ходоках с набитыми внутри гвоздями. После этого их отправили в императорский наместник в городе Синади. В Синаде к ним присоединился Доримедонт, являвшийся сенатором и тайным христианином. Он открыто признал свою веру и также был подвергнут пыткам. В конце концов, всех троих мучеников казнили.

Что нельзя делать 19 сентября

Нельзя одалживать соль — к несчастью.

Одиноким запрещается целый день сидеть дома.

Не ревнуйте любимого человека – это к разлуке.

Народные приметы и традиции на 19 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на дубе много желудей – в следующем году будет большой урожай зерна;

на деревьях утром иней — к теплой и спокойной осени;

из березы и дуба опали не все листья — будет очень суровая зима;

услышать гром — к бесснежной зиме;

ветер южный — хорошо уродят озимые.

19 сентября на дубе много желудей – в следующем году будет большой урожай зерна. / Фото: Unsplash

В старину в этот день обязательно на стол ставили тарелку с медом. Верили, если съесть его, то весь год будете крепкое здоровье.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 сентября

Какие завтра именины: Гаврила, Давид, Игорь, Константин, Макар, Николай, Алексей, Федор, Мария.

Талисманом человека, рожденного 19 сентября, является гелиотроп. Издавна верили, что этот камень способен останавливать кровотечения. А еще было мнение, что гелиотроп усиливает деятельность мозга.

В этот день родились:

1962 год — украинский националист, военный, участник организаций СНУМ, УНА, УНСО Александр Музычко;

1977 год — украинский гимнаст, олимпийский чемпион (2004) и серебряный призер (2000) Олимпийских игр Валерий Гончаров;

1990 год — украинская биатлонистка, чемпионка Олимпийских игр Юлия Джима.

Памятные даты 19 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 сентября:

1356 год — в ходе Столетней войны англичане во главе с принцем Уэльским Эдвардом разбивают французов в битве при Пуатье и пленяют французского короля Иоанна II Доброго;

1618 год — начало осады Пльзеня;

1559 год — у берегов Флориды тонут пять испанских кораблей, около 600 человек погибает;

1648 год — в Квебеке Жак Бойдон открывает первую в Канаде таверну;

1654 год — в Квебеке регистрируют первый в Канаде брак;

1777 год — в первой битве при Саратоге британская армия терпит поражение от американских войск;

1783 год — французские братья Монгольфье, в присутствии короля Людовика XVI, запускает первый воздушный шар с животными на борту (овца, петух и утка);

1841 год — строят первую международную железную дорогу (Страсбург-Базель);

1864 год — в США получен патент на откидные сиденья в автомобилях;

1888 год — в бельгийском курорте Спа проходит первый в истории конкурс красоты, его победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре;

1891 год — в Канаду (Монреаль) прибывают первые украинские поселенцы;

1941 год — немецкие войска входят в Киев, оставленный красноармейскими войсками;

1945 год — в Северную Корею из сибирского лагеря возвращается будущий вождь Ким Ир Сен;

1982 год — профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман предлагает использовать смайлик (на основе двоеточия, дефиса и скобки) как проявление эмоции в общении в сети;

1983 год — Сент-Китс и Невис получает полную независимость;

1985 год — землетрясение в Мехико, в результате подземных толчков силой 8,1 баллов по шкале Рихтера погибает около 9000 человек, десятки зданий полностью разрушены;

1991 год — в Киеве возобновляют деятельность Киево-Могилянской академии;

2006 год — в Таиланде происходит военный переворот;

2015 год — крупнейший автопроизводитель мира концерн Volkswagen AG был пойман на фальсификации данных выбросов вредных веществ его турбодизельными двигателями.

Погода на 19 сентября

Завтра, 19 сентября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове утром будет облачно, но потом небо прояснится, осадков не ожидается. В Харькове без осадков. В Одессе облачно, ночью дождь, но потом без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +25 днем и +15 ночью. Во Львове — +21 день и +13 ночью. В Харькове — +24 днем и +13 ночью. В Одессе — +22 днем и +17 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

19 сентября в Украине и мире празднуют День рождения смайла / Фото: Unsplash

19 сентября в Украине и мире празднуют День рождения смайла. В этот день празднуется создание первого смайлика, предложенного профессором Университета Карнеги-Меллона Скоттом Фалманом 19 сентября 1982 года. Он предложил использовать последовательность символов :-) для обозначения улыбающегося лица в текстовых сообщениях. Смайлики стали важной частью электронного общения, помогая передавать эмоции и настроение в тексте. Сегодня существует множество разных смайликов и эмодзы, которые используются для выражения разных эмоций и идей.

Также 19 сентября День повышения осведомленности о расслоении аорты. Целью этого дня является повышение уровня осведомленности общественности о расслоении аорты – опасное для жизни состояние, требующее немедленной медицинской помощи. Расслоение аорты происходит, когда разрывается внутренний слой аорты, наибольшей артерии в организме. Это позволяет крови течь между слоями стенки аорты, что может привести к разрыву или опасному расслоению. Симптомы могут включать внезапную, сильную боль в груди или верхней части спины, одышку, слабый пульс в одной руке или ноге, головокружение или обморок. Повышение осведомленности об этих симптомах и факторах риска важно, поскольку быстрая диагностика и лечение могут спасти жизнь. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как вебинары, история пациентов и сессии вопросов и ответов с экспертами.

А еще 19 сентября Международный пиратский день. Этот пародийный праздник был создан в 1995 году Джоном Бауром и Марком Саммерсом из Олбани, штат Орегон, США. Идея возникла во время игры в ракетбол, когда они случайно стали использовать пиратский сленг. Основной традицией этого дня является общение на пиратском жаргоне. Люди используют типичные для пиратов изречения и фразы, такие как "Арр!", "Ахой!" или "Йо-го-го!". Участники праздника часто одеваются в пиратские костюмы с мечами, троицами и глазными пластинами, имитируя знаменитых морских разбойников прошлых веков.