Какой завтра, 19 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 19 сентября, День рождения смайла. Верующие чтят память мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. До Нового года осталось 103 дня.

19 сентября 2023 года — вторник. 573 день войны в Украине.

Какой завтра, 19 сентября, церковный праздник

19 сентября в церковном календаре — день памяти мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. Они пострадали за свою веру во Христа во времена, когда императором был Проб (276 – 282 годы). Как-то в городе Антиохии проходил языческий праздник. Пришли туда Трофим и Савватий и стали молиться Господу, чтобы тот наставил язычников на путь истины. Здесь же их схватили и привели к правителю. Во время допроса мужчины решительно стояли на своей вере и отказывались отречься от Иисуса Христа. Из-за жестокой пытки Савватий умер, а Трофима отправили в другой город на еще большие мучения. Три дня шел Трофим обут в железные сапоги с острыми гвоздями. Когда он дошел, его бросили в тюрьму. Там его тайно посещал христианин Доримедонт, бывший в городе сенатором. Омыл Доримедонт его раны, но мучители Трофима узнали об измене сенатора и тоже бросили его в тюрьму. Когда мученики в очередной раз отказались отречься от Господа, их засекли мечом.

Что запрещено делать в этот день

Не позволено ничего одалживать, особенно это касается соли.

Не стоит ревновать любимого человека, потому что скоро разведитесь.

Если вы одиноки, нельзя сидеть целый день дома, тогда ведь никогда не найдете себе пару.

Народные приметы и традиции на 19 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: еще не все листья опали из дуба и березы — зима будет очень суровой;

теплая погода — к спокойной осени;

гремит гром — зима будет бесснежной;

утром иней на деревьях — ждите спокойную и теплую осень;

дует ветер с юга — озимые хорошо уродят;

много желудей на дубе — в следующем году хорошо уродит хлеб.

19 сентября много желудей на дубе — в следующем году хорошо уродит хлеб / Фото: Pexels

Святых Трофима, Савватия и Доримедонта считали в народе покровителями пчел и пчеловодов. В этот день было принято готовить к зиме ульи, собирать мед. Пчеловоды даже устраивали так называемый "медовый праздник", во время которого обязательно угощали медом соседей и родных. Утром съедали ложку меда натощак. Верили, что это поможет улучшить здоровье.

Погода на 19 сентября

Завтра, 19 сентября, в Киеве ясно, осадков не ожидается. Во Львове пасмурно, без осадков. В Харькове ясно утром и вечером, днем небо будет покрыто облаками, осадков не предполагается. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +26 днем и +15 ночью. Во Львове — +23 днем и +15 ночью. В Харькове — +23 днем и +14 ночью. В Одессе — +24 днем и +18 ночью.

Памятные даты 19 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 сентября:

1356 год — в ходе Столетней войны англичане во главе с принцем Уэльским Эдвардом разбивают французов в битве при Пуатье и пленяют французского короля Иоанна II Доброго;

1618 год — начало осады Пльзеня;

1559 год — у берегов Флориды тонет пять испанских кораблей, около 600 человек погибает;

1648 год — в Квебеке Жаком Бойдоном открыта первая в Канаде таверна;

1654 год — в Квебеке зарегистрируют первый в Канаде брак;

1670 год — начинается восстание на Слобожанщине против московских воевод;

1777 год — в первой битве при Саратоге британская армия терпит поражение от американских войск;

1783 год — французские братья Монгольфье, в присутствии короля Людовика XVI, запускают первый воздушный шар с животными на борту (овца, петух и утка);

1841 год — строят первую международную железную дорогу (Страсбург-Базель);

1864 год — в США получают патент на откидные сиденья в автомобилях;

1888 год — в бельгийском курорте Спа проходит первый в истории конкурс красоты, победительницей была признана Берта Сукаре;

1891 год — в Канаду (Монреаль) прибывают первые украинские поселенцы;

1920 год — в Дубно и Луцк вступают части 3-й польской армии, в Тернополь — одновременно части 6-й польской армии и Действующей Армии УНР;

1941 год — немецкие войска входят в Киев, оставленный красноармейскими войсками;

1945 год — в Северную Корею из сибирского лагеря возвращается будущий вождь Ким Ир Сен;

1982 год — профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман предлагает использовать смайлик (на основе двоеточия, дефиса и скобки) как проявление эмоции в общении в сети;

1983 год — Сент-Китс и Невис получает полную независимость;

1985 год — землетрясение в Мехико, в результате подземных толчков силой 8,1 балла по шкале Рихтера погибает около 9000 человек, десятки зданий полностью разрушены;

1991 год — в Киеве возобновляется деятельность Киево-Могилянской академии;

2006 год — в Таиланде происходит военный переворот;

2015 год — крупнейший автопроизводитель мира концерн Volkswagen AG был пойман на фальсификации данных выбросов вредных веществ его турбодизельными двигателями.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 сентября

Какие завтра именины: Архип, Давид, Кирик, Кирилл, Макар, Михаил.

Талисманом человека, рожденного 19 сентября является гелиотроп. Камень был известен человечеству с давних времен, первое упоминание о нем появилось в египетском папурусе в I тысячелетии до нашей эры. Считалось, что гелиотроп помогает вылечить воспаление, простуду, улучшить самочувствие после затяжной болезни.

В этот день родились:

1858 год — украинский писатель Адриан Кащенко;

1942 год — украинский композитор, председатель Национального союза композиторов Украины Евгений Станкович;

1990 год — украинская биатлонистка, чемпионка Олимпийских игр Юлия Джима.

Какой завтра день в Украине и мире

19 сентября в Украине и мире празднуют День рождения смайла / Фото: Pexels

19 сентября в Украине и мире празднуют День рождения смайла. История значка, состоящего из букв, цифр и знаков препинания, началась еще в 1963 году в США. Тогда известный художник Харви Белл нарисовал улыбающееся лицо, впоследствии ставшее символом страховой компании. А вот настоящий смайл в Сети был создан в 1982 Скоттом Фалманом, который предложил своим коллегам использовать в переписке конкретную последовательность знаков, чтобы показывать свои эмоции. Символы напоминали улыбающееся лицо.

Также 19 сентября Международный день пирата (Международный пиратский день). Создали этот праздник в США в штате Орегон. В 1995 Марк Саммерс и его лучший друг Джон Баур играли в родном городе Олмани ракетбол и случайно использовали пиратский сленг. Это им показалось довольно интересно, поэтому они решили создать шутливый праздник "Говорить как пират", когда использовали образ морского разбойника. Сначала праздник был довольно скромным, но в 2002 году известный публицист Дэйв Барри написал об этом праздновании отдельную статью, опубликованную в журнале. День стал популярен и совсем скоро перерос в международный.