Какой завтра, 19 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 19 сентября, День рождения смайла. Верующие чтят память мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. До Нового года осталось 103 дня.
19 сентября 2023 года — вторник. 573 день войны в Украине.
Какой завтра, 19 сентября, церковный праздник
19 сентября в церковном календаре — день памяти мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта. Они пострадали за свою веру во Христа во времена, когда императором был Проб (276 – 282 годы). Как-то в городе Антиохии проходил языческий праздник. Пришли туда Трофим и Савватий и стали молиться Господу, чтобы тот наставил язычников на путь истины. Здесь же их схватили и привели к правителю. Во время допроса мужчины решительно стояли на своей вере и отказывались отречься от Иисуса Христа. Из-за жестокой пытки Савватий умер, а Трофима отправили в другой город на еще большие мучения. Три дня шел Трофим обут в железные сапоги с острыми гвоздями. Когда он дошел, его бросили в тюрьму. Там его тайно посещал христианин Доримедонт, бывший в городе сенатором. Омыл Доримедонт его раны, но мучители Трофима узнали об измене сенатора и тоже бросили его в тюрьму. Когда мученики в очередной раз отказались отречься от Господа, их засекли мечом.
Что запрещено делать в этот день
- Не позволено ничего одалживать, особенно это касается соли.
- Не стоит ревновать любимого человека, потому что скоро разведитесь.
- Если вы одиноки, нельзя сидеть целый день дома, тогда ведь никогда не найдете себе пару.
Народные приметы и традиции на 19 сентября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: еще не все листья опали из дуба и березы — зима будет очень суровой;
- теплая погода — к спокойной осени;
- гремит гром — зима будет бесснежной;
- утром иней на деревьях — ждите спокойную и теплую осень;
- дует ветер с юга — озимые хорошо уродят;
- много желудей на дубе — в следующем году хорошо уродит хлеб.
Святых Трофима, Савватия и Доримедонта считали в народе покровителями пчел и пчеловодов. В этот день было принято готовить к зиме ульи, собирать мед. Пчеловоды даже устраивали так называемый "медовый праздник", во время которого обязательно угощали медом соседей и родных. Утром съедали ложку меда натощак. Верили, что это поможет улучшить здоровье.
Погода на 19 сентября
Завтра, 19 сентября, в Киеве ясно, осадков не ожидается. Во Львове пасмурно, без осадков. В Харькове ясно утром и вечером, днем небо будет покрыто облаками, осадков не предполагается. В Одессе ясно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве — +26 днем и +15 ночью. Во Львове — +23 днем и +15 ночью. В Харькове — +23 днем и +14 ночью. В Одессе — +24 днем и +18 ночью.
Памятные даты 19 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 19 сентября:
- 1356 год — в ходе Столетней войны англичане во главе с принцем Уэльским Эдвардом разбивают французов в битве при Пуатье и пленяют французского короля Иоанна II Доброго;
- 1618 год — начало осады Пльзеня;
- 1559 год — у берегов Флориды тонет пять испанских кораблей, около 600 человек погибает;
- 1648 год — в Квебеке Жаком Бойдоном открыта первая в Канаде таверна;
- 1654 год — в Квебеке зарегистрируют первый в Канаде брак;
- 1670 год — начинается восстание на Слобожанщине против московских воевод;
- 1777 год — в первой битве при Саратоге британская армия терпит поражение от американских войск;
- 1783 год — французские братья Монгольфье, в присутствии короля Людовика XVI, запускают первый воздушный шар с животными на борту (овца, петух и утка);
- 1841 год — строят первую международную железную дорогу (Страсбург-Базель);
- 1864 год — в США получают патент на откидные сиденья в автомобилях;
- 1888 год — в бельгийском курорте Спа проходит первый в истории конкурс красоты, победительницей была признана Берта Сукаре;
- 1891 год — в Канаду (Монреаль) прибывают первые украинские поселенцы;
- 1920 год — в Дубно и Луцк вступают части 3-й польской армии, в Тернополь — одновременно части 6-й польской армии и Действующей Армии УНР;
- 1941 год — немецкие войска входят в Киев, оставленный красноармейскими войсками;
- 1945 год — в Северную Корею из сибирского лагеря возвращается будущий вождь Ким Ир Сен;
- 1982 год — профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман предлагает использовать смайлик (на основе двоеточия, дефиса и скобки) как проявление эмоции в общении в сети;
- 1983 год — Сент-Китс и Невис получает полную независимость;
- 1985 год — землетрясение в Мехико, в результате подземных толчков силой 8,1 балла по шкале Рихтера погибает около 9000 человек, десятки зданий полностью разрушены;
- 1991 год — в Киеве возобновляется деятельность Киево-Могилянской академии;
- 2006 год — в Таиланде происходит военный переворот;
- 2015 год — крупнейший автопроизводитель мира концерн Volkswagen AG был пойман на фальсификации данных выбросов вредных веществ его турбодизельными двигателями.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 сентября
Какие завтра именины: Архип, Давид, Кирик, Кирилл, Макар, Михаил.
Талисманом человека, рожденного 19 сентября является гелиотроп. Камень был известен человечеству с давних времен, первое упоминание о нем появилось в египетском папурусе в I тысячелетии до нашей эры. Считалось, что гелиотроп помогает вылечить воспаление, простуду, улучшить самочувствие после затяжной болезни.
В этот день родились:
- 1858 год — украинский писатель Адриан Кащенко;
- 1942 год — украинский композитор, председатель Национального союза композиторов Украины Евгений Станкович;
- 1990 год — украинская биатлонистка, чемпионка Олимпийских игр Юлия Джима.
Какой завтра день в Украине и мире
19 сентября в Украине и мире празднуют День рождения смайла. История значка, состоящего из букв, цифр и знаков препинания, началась еще в 1963 году в США. Тогда известный художник Харви Белл нарисовал улыбающееся лицо, впоследствии ставшее символом страховой компании. А вот настоящий смайл в Сети был создан в 1982 Скоттом Фалманом, который предложил своим коллегам использовать в переписке конкретную последовательность знаков, чтобы показывать свои эмоции. Символы напоминали улыбающееся лицо.
Также 19 сентября Международный день пирата (Международный пиратский день). Создали этот праздник в США в штате Орегон. В 1995 Марк Саммерс и его лучший друг Джон Баур играли в родном городе Олмани ракетбол и случайно использовали пиратский сленг. Это им показалось довольно интересно, поэтому они решили создать шутливый праздник "Говорить как пират", когда использовали образ морского разбойника. Сначала праздник был довольно скромным, но в 2002 году известный публицист Дэйв Барри написал об этом праздновании отдельную статью, опубликованную в журнале. День стал популярен и совсем скоро перерос в международный.