Какой праздник 19 сентября 2025 года / © ТСН

19 сентября 2025 года — пятница. 1304-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 19 сентября, верующие празднуют день памяти святых мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта. Святые мученики Трофим, Савватий и Доримедонт принадлежат к раннехристианским мученикам, пострадавшим за веру в Иисуса Христа во времена гонений, организованных римскими властями.

Трофим и Савватий были христианами из Антиохии Писидийской. Они прибыли в город Синнад, где в то время проходил языческий праздник и жертвоприношение идолам. Не желая участвовать в этом, они открыто исповедовали веру во Христа. Их арестовали и отвели на суд к правителю Фракитию. Под пыткой Трофим и Савватий твердо исповедовали христианство.

После многочисленных издевательств Савватий умер в тюрьме от ран, а Трофим был отправлен во Фригию, где его передали на новые мучения. Во Фригии жил знатный и богатый сенатор Доримедонт, тайно исповедовавший христианство. Узнав Трохима, он пытался помочь ему, поддержать и посетить в тюрьме. Это разоблачило его веру. Доримедонта также бросили в тюрьму и подвергли пыткам. По преданию, его заставляли участвовать в зверских игрищах: бросали к диким зверям, но те не трогали его. После этого Доримедонта и Трофима казнили — им отрубили головы.

Что нельзя делать 19 сентября

Нельзя начинать важные дела — считается, что они не принесут успеха.

Не следует ссориться, ругаться — это привлекает беду в дом.

Запрещается тяжело работать после заката — считалось, что “ночная усталость” уносит годы жизни.

Народные приметы и традиции на 19 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечный и ясный день — до затяжной и теплой осени;

утром очень холодно — зима придет рано;

сильный ветер означает ураганную и холодную зиму;

дождь на Трофима — ждите раннего первого снега.

Дождь на Трохима — ждите ранний первый снег / © unsplash.com

В народе 19 сентября носило название Трофимов день. Часто говорили: “Как Трофим, такая и зима будет”— если тепло и сухо, то и зима обещает быть кротким; если же холод и дождь, то и зима суровая.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 сентября

Какие завтра именины: Гаврила, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Николай, Алексей, Федор, Мария.

Талисманом человека, рожденного 19 сентября является гелиотроп. С давних времен бытовало убеждение, что этот камень имеет силу останавливать кровотечения. Также в народе считалось, что гелиотроп способен активизировать и усиливать работу мозга.

В этот день родились:

1962 год — Александр Музычко, украинский националист, военный, участник организаций СНУМ, УНА, УНСО. Координатор Правого сектора в Западной Украине;

1977 год — Валерий Гончаров, украинский гимнаст, олимпийский чемпион (2004) и серебряный призер (2000) Олимпийских игр;

1990 год — Юлия Джима, украинская биатлонистка, чемпионка Олимпийских игр.

Памятные даты 19 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 сентября:

1356 год — в разгар Столетней войны английское войско, возглавляемое принцем Уэльским Эдвардом, наносит сокрушительное поражение французам в битве под Пуатье;

1559 год — у побережья Флориды происходит морская катастрофа: пять испанских кораблей затонули, унеся жизни примерно шестьсот человек;

1618 год — начинается осада Пльзеня, который становится важным эпизодом в первых событиях Тридцатилетней войны;

1648 год — в Квебеке Жак Бойдон открывает первую в Канаде таверну, основав новую страницу в истории местного быта;

1654 год — в Квебеке регистрируют первый официальный брак в Канаде: одиннадцатилетняя Маргерит Седильо становится женой Жана Обушо;

1670 год — в Слобожанщине вспыхивает восстание против московских воевод;

1777 год — в первой битве при Саратоге британские войска терпят поражение от американцев, что становится переломным моментом войны за независимость США;

1783 год — братья Жозеф и Этьен Монгольфье, в присутствии французского короля Людовика XVI, осуществляют сенсационный запуск первого воздушного шара с живым грузом: в небесах побывали овца, петух и утка;

1841 год — начинает работать первая международная железнодорожная линия, соединившая Страсбург и Базель;

1864 год — в США получают патент на откидные автомобильные сиденья;

1888 год — в бельгийском городе-курорте Спа проходит первый в мире конкурс красоты, победу одерживает 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре;

1891 год — в Монреаль прибывают первые украинские поселенцы, положив начало украинской общине Канады;

1919 год — в Киеве деникинские войска разрушают один из самых древних и крупнейших украиноязычных книжных магазинов на улице Безаковской;

1920 год — части 3-й польской армии входят в Дубно и Луцк, а одновременно войска 6-й польской армии вместе с Действенной Армией УНР — в Тернополь;

1944 год — СССР, Великобритания и Финляндия подписывают мирный договор: в состав Советского Союза отошли Петсамо, Салла и Карельский перешеек;

1945 год — из сибирского лагеря возвращается в Корею будущий лидер страны Ким Ир Сен;

1982 год — профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман предлагает в компьютерном общении использовать символическое изображение улыбки, которое становится началом эры смайликов;

1983 год — островное государство Сент-Киттс и Невис обретает независимость;

1985 год — в Мехико происходит мощное землетрясение магнитудой 8,1 балла по шкале Рихтера;

1991 год — в Киеве возобновляет свою деятельность Киево-Могилянская академия — один из древнейших центров образования и науки Украины;

2006 год — в Таиланде происходит военный переворот;

2015 год — разгорается международный скандал: выяснилось, что крупнейший автопроизводитель мира Volkswagen AG подрабатывал данные о вредных выбросах своих турбодизельных двигателей.

Какой завтра праздник в Украине и мире

19 сентября в Украине и мире празднуют День рождения смайла / © unsplash.com

19 сентября в Украине и мире празднуют День рождения смайла. 19 сентября 1982 года Скотт Фалман, профессор компьютерных наук Университета Карнеги-Меллона (США), предложил в сетевой переписке использовать двоеточие, дефис и скобку: -) для обозначения улыбки и дружеской, шутливой интонации сообщения.

Также 19 сентября День повышения осведомленности о расслоении аорты. Целью этого дня является привлечение внимания к важности ранней диагностики и лечению аортальной диссекции — редкого, но чрезвычайно опасного состояния, что может привести к смерти без немедленного медицинского вмешательства.

А еще 19 сентября Международный пиратский день. День был начат в 1995 году в США как юмористическое мероприятие, чтобы популяризировать пиратскую тематику и объединить поклонников пиратской культуры по всему миру. Праздник отмечается любителями истории мореходства, пиратских легенд, а также фанатами фильмов, книг и игр о пиратах.