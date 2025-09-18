- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 340
- Время на прочтение
- 5 мин
Какой завтра, 19 сентября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 19 сентября, День рождения смайла. Верующие чтят память святых мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта. До Нового года осталось 103 дня.
19 сентября 2025 года — пятница. 1304-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 19 сентября, верующие празднуют день памяти святых мучеников Трофима, Савватия, Доримедонта. Святые мученики Трофим, Савватий и Доримедонт принадлежат к раннехристианским мученикам, пострадавшим за веру в Иисуса Христа во времена гонений, организованных римскими властями.
Трофим и Савватий были христианами из Антиохии Писидийской. Они прибыли в город Синнад, где в то время проходил языческий праздник и жертвоприношение идолам. Не желая участвовать в этом, они открыто исповедовали веру во Христа. Их арестовали и отвели на суд к правителю Фракитию. Под пыткой Трофим и Савватий твердо исповедовали христианство.
После многочисленных издевательств Савватий умер в тюрьме от ран, а Трофим был отправлен во Фригию, где его передали на новые мучения. Во Фригии жил знатный и богатый сенатор Доримедонт, тайно исповедовавший христианство. Узнав Трохима, он пытался помочь ему, поддержать и посетить в тюрьме. Это разоблачило его веру. Доримедонта также бросили в тюрьму и подвергли пыткам. По преданию, его заставляли участвовать в зверских игрищах: бросали к диким зверям, но те не трогали его. После этого Доримедонта и Трофима казнили — им отрубили головы.
Что нельзя делать 19 сентября
Нельзя начинать важные дела — считается, что они не принесут успеха.
Не следует ссориться, ругаться — это привлекает беду в дом.
Запрещается тяжело работать после заката — считалось, что “ночная усталость” уносит годы жизни.
Народные приметы и традиции на 19 сентября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
солнечный и ясный день — до затяжной и теплой осени;
утром очень холодно — зима придет рано;
сильный ветер означает ураганную и холодную зиму;
дождь на Трофима — ждите раннего первого снега.
В народе 19 сентября носило название Трофимов день. Часто говорили: “Как Трофим, такая и зима будет”— если тепло и сухо, то и зима обещает быть кротким; если же холод и дождь, то и зима суровая.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 сентября
Какие завтра именины: Гаврила, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Николай, Алексей, Федор, Мария.
Талисманом человека, рожденного 19 сентября является гелиотроп. С давних времен бытовало убеждение, что этот камень имеет силу останавливать кровотечения. Также в народе считалось, что гелиотроп способен активизировать и усиливать работу мозга.
В этот день родились:
1962 год — Александр Музычко, украинский националист, военный, участник организаций СНУМ, УНА, УНСО. Координатор Правого сектора в Западной Украине;
1977 год — Валерий Гончаров, украинский гимнаст, олимпийский чемпион (2004) и серебряный призер (2000) Олимпийских игр;
1990 год — Юлия Джима, украинская биатлонистка, чемпионка Олимпийских игр.
Памятные даты 19 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 19 сентября:
1356 год — в разгар Столетней войны английское войско, возглавляемое принцем Уэльским Эдвардом, наносит сокрушительное поражение французам в битве под Пуатье;
1559 год — у побережья Флориды происходит морская катастрофа: пять испанских кораблей затонули, унеся жизни примерно шестьсот человек;
1618 год — начинается осада Пльзеня, который становится важным эпизодом в первых событиях Тридцатилетней войны;
1648 год — в Квебеке Жак Бойдон открывает первую в Канаде таверну, основав новую страницу в истории местного быта;
1654 год — в Квебеке регистрируют первый официальный брак в Канаде: одиннадцатилетняя Маргерит Седильо становится женой Жана Обушо;
1670 год — в Слобожанщине вспыхивает восстание против московских воевод;
1777 год — в первой битве при Саратоге британские войска терпят поражение от американцев, что становится переломным моментом войны за независимость США;
1783 год — братья Жозеф и Этьен Монгольфье, в присутствии французского короля Людовика XVI, осуществляют сенсационный запуск первого воздушного шара с живым грузом: в небесах побывали овца, петух и утка;
1841 год — начинает работать первая международная железнодорожная линия, соединившая Страсбург и Базель;
1864 год — в США получают патент на откидные автомобильные сиденья;
1888 год — в бельгийском городе-курорте Спа проходит первый в мире конкурс красоты, победу одерживает 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре;
1891 год — в Монреаль прибывают первые украинские поселенцы, положив начало украинской общине Канады;
1919 год — в Киеве деникинские войска разрушают один из самых древних и крупнейших украиноязычных книжных магазинов на улице Безаковской;
1920 год — части 3-й польской армии входят в Дубно и Луцк, а одновременно войска 6-й польской армии вместе с Действенной Армией УНР — в Тернополь;
1944 год — СССР, Великобритания и Финляндия подписывают мирный договор: в состав Советского Союза отошли Петсамо, Салла и Карельский перешеек;
1945 год — из сибирского лагеря возвращается в Корею будущий лидер страны Ким Ир Сен;
1982 год — профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман предлагает в компьютерном общении использовать символическое изображение улыбки, которое становится началом эры смайликов;
1983 год — островное государство Сент-Киттс и Невис обретает независимость;
1985 год — в Мехико происходит мощное землетрясение магнитудой 8,1 балла по шкале Рихтера;
1991 год — в Киеве возобновляет свою деятельность Киево-Могилянская академия — один из древнейших центров образования и науки Украины;
2006 год — в Таиланде происходит военный переворот;
2015 год — разгорается международный скандал: выяснилось, что крупнейший автопроизводитель мира Volkswagen AG подрабатывал данные о вредных выбросах своих турбодизельных двигателей.
Какой завтра праздник в Украине и мире
19 сентября в Украине и мире празднуют День рождения смайла. 19 сентября 1982 года Скотт Фалман, профессор компьютерных наук Университета Карнеги-Меллона (США), предложил в сетевой переписке использовать двоеточие, дефис и скобку: -) для обозначения улыбки и дружеской, шутливой интонации сообщения.
Также 19 сентября День повышения осведомленности о расслоении аорты. Целью этого дня является привлечение внимания к важности ранней диагностики и лечению аортальной диссекции — редкого, но чрезвычайно опасного состояния, что может привести к смерти без немедленного медицинского вмешательства.
А еще 19 сентября Международный пиратский день. День был начат в 1995 году в США как юмористическое мероприятие, чтобы популяризировать пиратскую тематику и объединить поклонников пиратской культуры по всему миру. Праздник отмечается любителями истории мореходства, пиратских легенд, а также фанатами фильмов, книг и игр о пиратах.