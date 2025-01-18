Какой завтра, 19 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

19 января 2025 года — воскресенье. 1061-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

19 января в церковном календаре – день памяти святого преподобного Макария Египетского. Он был одним из видных деятелей раннего христианского монашества и одним из основателей монастырской жизни в Египте. Его называют также "Макарий Великий". Макарий родился в Нижнем Египте. В молодости он был пастухом. После получения образования и желания служить Богу, Макарий решил покинуть светскую жизнь и стал отшельником. Он жил в пустыне Скетис (Вади-Натрун), основывал монастыри и обучал молодых монахов. Макарий известен своей великой молитвой, постом и милосердием. Его святая жизнь была наполнена многочисленными чудесами и духовными откровениями. Макарий писал о духовной жизни, аскетизме и молитве. Его работы сохранились и по сей день. Его учение оказало большое влияние на христианское монашество и духовность, не только в Египте, но и во всем христианском мире.

Что нельзя делать 19 января

Нельзя тяжело работать, иначе весь год будете выполнять такую работу.

Запрещается носить черную одежду – придет беда.

Не следует стричь волосы — состряжете с ними здоровье.

Народные приметы и традиции на 19 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: оттепель — совсем скоро придет настоящее потепление;

много звезд на небе – будут морозные дни;

солнечная погода – до ранней весны;

метели — такая же погода будет на Масленицу.

19 января метели — такая же погода будет на Масленицу / Фото: Unsplash

Наши предки верили, что этот день удачен для любых начинаний. Особенно удачными считались дела, связанные с улучшением жизни других людей.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 19 января

Какие завтра именины: Антон, Макар, Николай, Петр, Федор.

Талисманом человека, рожденного 19 января является яшма. Камень, который носили, чтобы защититься от злого глаза. Яшма также помогает снять депрессию и обостряет интуицию.

В этот день родились:

1809 год — американский поэт, прозаик, критик, создатель жанра "новеллы ужаса" Эдгар Аллан По;

1909 год – уездный проводник ОУН Долинщины, член Краевого Провода ОУН Средних и Восточных Земель Иван Клим;

1912 год — украинский политический и военный деятель, активный деятель ОУН, узник немецких концлагерей Ярослав Стецько.

Памятные даты 19 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 19 января:

1795 год — Батавская революция в Голландской республике завершается провозглашением Батавской республики;

1825 год — Эзра Деггетт и его племянник Томас Кенсетт из Нью-Йорка получили патент на способ консервирования в жестяных банках лосося, устриц и омаров;

1903 год — объявляют проведение первой велогонки "Тур де Франс" — самого престижного и популярного спортивного велосоревнования наших дней;

1906 год — выходит первый номер первого украинского сатирического журнала "Шершень";

1907 год — в журнале "Варьете" появляются первые рецензии на кинофильмы;

1915 год — француз Георг Клод получает патент на неоновую трубку, которую использовали для наружной рекламы;

1925 год – совместное заседание ВУАН постановляет организовать Медицинский отдел ВУАН;

1938 год – американская фирма "General Motors" первая в мире начинает серийное производство дизельных двигателей;

1946 год – создают Союз украинцев в Великобритании;

1946 год – создают Международный военный трибунал для Дальнего Востока;

1955 год – президент США Дуайт Эйзенхауэр позволяет впервые показать по телевидению снятую пресс-конференцию;

1963 год – происходит первое выступление группы The Beatles на телевидении;

1966 год – Индира Ганди становится третьим премьер-министром Индии;

1978 год — в Германии выпускают последний автомобиль "Фольксваген Жук";

1981 год — Алжирские соглашения разрешают кризис с американскими заложниками, захваченными в 1979 году при штурме посольства США в Тегеране;

2012 год – ФБР закрывает сайт Megaupload;

2014 год — в Киеве на улице Грушевского начинается противостояние диктаторскому режиму Януковича (Огнекреща);

2017 год – в Украине официально появляется Общественное вещание: зарегистрирована Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Погода на 19 января

Завтра, 19 января, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе ясная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +4 днем и +2 ночью. Во Львове +1 день и -2 ночью. В Харькове +2 день и 0 ночью. В Одессе +7 днем и +1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

19 января Всемирный день снега / Фото: Unsplash

19 января в Украине и мире празднуют Всемирный день домашнего сыра. Это неофициальный праздник, способствующий популяризации домашнего изготовления сыра и осознанию преимуществ этого процесса. Она пропагандирует творчество, инновации и простоту приготовления сыра дома. Праздник также способствует обмену рецептами, техниками и советами среди людей, интересующихся изготовлением сыра на дому. Это возможность научиться, как производить разнообразные виды сыра, от классических до экспериментальных, а также оценить вкусовые качества и пользу таких продуктов.

Также 19 января Всемирный день религии. Выпадает на третье воскресенье января. Этот праздник был начат в 1950 году по инициативе Бахаи, международной религиозной организации, с целью содействия межрелигиозной гармонии и взаимопониманию между разными вероисповеданиями по всему миру. Основной целью этого дня является признание того, что все религии имеют общую основу – поиск истины, любви и мира. День отмечает важность взаимного уважения и сотрудничества между людьми из разных религиозных традиций. Этот праздник представляет собой возможность отметить богатство религиозного разнообразия и подчеркнуть, что мир и гармония могут быть достигнуты, когда люди понимают и уважают убеждения друг друга.

А еще 19 января Всемирный день снега. Празднуется каждый год в третье воскресенье января. Этот день был начат Международной федерацией лыжного спорта (FIS) 2012 с целью популяризации зимних видов спорта и активностей на свежем воздухе, а также повышения осведомленности о важности зимних условий для природы и туризма. Основной целью Всемирного дня снега является поощрение людей к активному отдыху на свежем воздухе, в частности, к занятиям лыжными, сноубордными, санными и другими зимними видами спорта. В этот день проводятся различные мероприятия, соревнования, обучающие программы и инициативы, направленные на то, чтобы сделать зимние виды спорта доступными для людей всех возрастов.