Какой завтра, 19 января, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Завтра, 19 января, Всемирный день домашнего творога. Верующие чтят память святого преподобного Макария Египетского. До Нового года осталось 347 дней.
19 января 2026 года — понедельник. 1425-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 19 января, верующие празднуют День памяти святого преподобного Макария Египетского. Один из самых известных христианских отшельников. Родился в Египте, жил праведно и от ранней молодости стремился к одиночеству и духовному подвигу. Он провел много лет в пустыне, посвящая жизнь молитве, посту и аскезе. Макарий прославился суровой духовной дисциплиной, мудрыми советами и чудесами. Считается примером глубокого смирения и преданности Богу, а его жизнеописание вдохновляет монахов и мирян на духовную жизнь.
19 января в Украине и мире празднуют Всемирный день домашнего сыра. Неофициальный кулинарный праздник, посвященный домашнему кисломолочному сыру — универсальному, питательному продукту, популярному во многих европейских кухнях. День начали праздновать с 2019 года по инициативе поклонников здорового питания, чтобы популяризировать приготовление и потребление домашнего сыра.
Также 19 января День доброй памяти. Неофициальный, но приятный праздник, посвященный ценению и взращиванию хороших воспоминаний, которые делают нашу жизнь ярче и содержательнее. Этот день поощряет нас вспоминать положительные моменты прошлого, осознавать их ценность и создавать приятные новые воспоминания с близкими. Он напоминает, что память не только сохраняет историю нашей жизни, но и формирует наше видение будущего.
А еще 19 января День Мартина Лютера Кинга. Национальный праздник в США, приходящийся на третий понедельник января в честь доктора Мартина Лютера Кинга-младшего (1929–1968), выдающегося борца за права человека, расового равенства и гражданских свобод. Идея установить памятный день в честь Кинга появилась вскоре после его смерти в 1968 году. Федеральным праздником День Мартина Лютера Кинга стал в 1983 году, первое празднование состоялось в 1986 году.