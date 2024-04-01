Какой завтра, 2 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

2 апреля 2024 года — вторник. 769-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

2 апреля в церковном календаре – день памяти преподобного Тита Чудотворца. Он решил посвятить себя служению Господу еще с юных лет. Жил и работал в Студийском монастыре (недалеко от Константинополя) в IX веке. Тит много постился, вел благочестивую жизнь, молился и имел кроткий нрав, за что его очень любили в братстве. Впоследствии он даже стал пресвитером. Он выступал за почитание лика святых во времена иконоборчества. Отстаивал свою веру настолько мужественно, что получил от Бога дар чудотворения.

Что нельзя делать 2 апреля

Не стоит ссориться, злословить, конфликтовать.

Запрещено вязать, шить и вышивать.

Лучше не заниматься тяжелым физическим трудом.

Народные приметы и традиции на 2 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: громко воркуют голуби — к теплу;

высоко в небе играют вороны — ждите солнечную и ясную погоду;

лед на водоемах еще не взошел — рыбалка будет плохой;

Дождливая погода указывает на жаркое лето.

2 апреля высоко в небе играют вороны — ждите солнечную и ясную погоду / Фото: Unsplash

В этот день верующие пытаются делать как можно больше добрых дел, ведь считается, что они вернутся к человеку сторицей. Однако важно ими не хвастаться, иначе все будет бесполезно.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 апреля

Какие завтра именины: Григорий, Анастас, Никита, Федора.

Талисманом человека, рожденного 2 апреля, является нефрит. Полудрагоценный камень, наиболее уважаемый на Востоке. Прежде всего, в Древнем Китае верили, что нефрит является камнем бессмертия, поэтому из него создавали украшения императорам.

В этот день родились:

1902 год — украинский архитектор, построил в Киеве Республиканский стадион, Дворец спорта и гостиницу "Русь" Михаил Гречина;

1922 год — украинский художник-график Адамович Сергей Фаддеевич;

1990 год — офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Артем Слисарчук.

Памятные даты 2 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 апреля:

1513 год — в ходе поисков легендарного "источника вечной молодости" испанский исследователь Хуан Понсе де Леон высаживается на побережье Флориды в районе современного городка Сент-Августин и объявляет полуостров собственностью Испании;

1657 год — после смерти императора Священной Римской империи Фердинанда III начинаются переговоры о наследнике трона;

1792 год — Конгресс США принимает акт о чеканке монеты, согласно которому один доллар равен 100 центам и содержит 24,1 грамм чистого серебра;

1800 год — премьера Симфонии № 1 Бетховена в венском Бургтеатре;

1905 год — официально открывают Симплонский тоннель (20 км) под Альпами, связавший Швейцарию и Италию;

1912 год — лайнер "Титаник" выходит в море для проверки успешно прошедших ходовых экзаменов;

1958 год — в Вичита-Фолс (Техас) регистрируют торнадо, развившее скорость 450 км/ч;

1967 год — в день рождения сказочника Ганса Кристиана Андерсена учреждают Международный день детской книги;

1968 год — в районе Зейтун, что на окраине египетской столицы Каир, над храмом коптов-христиан люди наблюдают в небе явление Девы Марии;

1968 год — премьера культового фильма Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001";

1978 год — на американском телеканале CBS начинается показ сериала "Даллас", который из-за невероятной популярности из запланированного 5-серийного фильма перерос в продолжавшуюся 13 лет киноэпопею;

1982 год — аргентинский десант высаживается на Фолклендских островах;

1989 год — Центральный комитет Палестинского национального совета избирает Ясира Арафата президентом самопровозглашенного Палестинского государства;

2007 год — президент Украины Виктор Ющенко подписывает указ "О роспуске Верховной Рады Украины" на основании статьи 90 Конституции Украины.

Погода на 2 апреля

Завтра, 2 апреля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, днем возможен мелкий дождь. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе пасмурно, но днем солнце выглянет на несколько часов, осадков не ожидается.

Температура воздуха — +21 днем и +10 ночью. Во Львове — +22 днем и +12 ночью. В Харькове — +17 днем и +8 ночью. В Одессе — +11 днем и +8 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

2 апреля в Украине и мире празднуют Международный день детской книги / Фото: Unsplash

2 апреля в Украине и мире празднуют Международный день детской книги. Праздник, который привлекает внимание детей и их родителей к важнейшему занятию – чтение книг. Именно книги открывают юным читателям дверь в фантастический мир, знакомит с неизвестными ранее существами, раскрывает тайны жизни и т.д. Дату для праздника выбрали не случайно. В этот день родился известный детский писатель Ганс Кристиан Андерсен. А инициатором создания отдельного праздника детской книги стала Элли Лепман, автор детской литературы и общественный деятель. Она также учредила Международный совет по детской книге.

Также 2 апреля Всемирный день распространения знаний об аутизме. Событие было организовано по инициативе ООН 18 декабря 2007 года. Аутизм является дефектом психологического и психического развития, причины которого пока неизвестны. Болезнь проявляет себя в первые годы жизни и таким детям сложно контактировать с другими людьми и вообще с внешним миром. Впервые данное нарушение описал доктор Каннер в 1943 году.

А еще 2 апреля День примирения. Главная цель этого события состоит в том, чтобы вовлечь общество в мирное сосуществование, не скрывать образа, а пытаться со всеми примириться.

2 апреля празднуют Международный день проверки фактов. Термин фактчекинг активно используется в наши дни, в переводе с английского он означает "проверка фактов". Цель этого дня – привлечь общество к развитию критического мышления, повысить осведомленность о существовании лживой информации.