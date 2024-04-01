Какой завтра, 2 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 2 апреля, Международный день детской книги. Верующие чтят память преподобного Тита Чудотворца. До Нового года осталось 273 дня.
2 апреля 2024 года — вторник. 769-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
2 апреля в церковном календаре – день памяти преподобного Тита Чудотворца. Он решил посвятить себя служению Господу еще с юных лет. Жил и работал в Студийском монастыре (недалеко от Константинополя) в IX веке. Тит много постился, вел благочестивую жизнь, молился и имел кроткий нрав, за что его очень любили в братстве. Впоследствии он даже стал пресвитером. Он выступал за почитание лика святых во времена иконоборчества. Отстаивал свою веру настолько мужественно, что получил от Бога дар чудотворения.
Что нельзя делать 2 апреля
- Не стоит ссориться, злословить, конфликтовать.
- Запрещено вязать, шить и вышивать.
- Лучше не заниматься тяжелым физическим трудом.
Народные приметы и традиции на 2 апреля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: громко воркуют голуби — к теплу;
- высоко в небе играют вороны — ждите солнечную и ясную погоду;
- лед на водоемах еще не взошел — рыбалка будет плохой;
- Дождливая погода указывает на жаркое лето.
В этот день верующие пытаются делать как можно больше добрых дел, ведь считается, что они вернутся к человеку сторицей. Однако важно ими не хвастаться, иначе все будет бесполезно.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 апреля
Какие завтра именины: Григорий, Анастас, Никита, Федора.
Талисманом человека, рожденного 2 апреля, является нефрит. Полудрагоценный камень, наиболее уважаемый на Востоке. Прежде всего, в Древнем Китае верили, что нефрит является камнем бессмертия, поэтому из него создавали украшения императорам.
В этот день родились:
- 1902 год — украинский архитектор, построил в Киеве Республиканский стадион, Дворец спорта и гостиницу "Русь" Михаил Гречина;
- 1922 год — украинский художник-график Адамович Сергей Фаддеевич;
- 1990 год — офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Артем Слисарчук.
Памятные даты 2 апреля
Календарь важных событий в Украине и мире за 2 апреля:
- 1513 год — в ходе поисков легендарного "источника вечной молодости" испанский исследователь Хуан Понсе де Леон высаживается на побережье Флориды в районе современного городка Сент-Августин и объявляет полуостров собственностью Испании;
- 1657 год — после смерти императора Священной Римской империи Фердинанда III начинаются переговоры о наследнике трона;
- 1792 год — Конгресс США принимает акт о чеканке монеты, согласно которому один доллар равен 100 центам и содержит 24,1 грамм чистого серебра;
- 1800 год — премьера Симфонии № 1 Бетховена в венском Бургтеатре;
- 1905 год — официально открывают Симплонский тоннель (20 км) под Альпами, связавший Швейцарию и Италию;
- 1912 год — лайнер "Титаник" выходит в море для проверки успешно прошедших ходовых экзаменов;
- 1958 год — в Вичита-Фолс (Техас) регистрируют торнадо, развившее скорость 450 км/ч;
- 1967 год — в день рождения сказочника Ганса Кристиана Андерсена учреждают Международный день детской книги;
- 1968 год — в районе Зейтун, что на окраине египетской столицы Каир, над храмом коптов-христиан люди наблюдают в небе явление Девы Марии;
- 1968 год — премьера культового фильма Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001";
- 1978 год — на американском телеканале CBS начинается показ сериала "Даллас", который из-за невероятной популярности из запланированного 5-серийного фильма перерос в продолжавшуюся 13 лет киноэпопею;
- 1982 год — аргентинский десант высаживается на Фолклендских островах;
- 1989 год — Центральный комитет Палестинского национального совета избирает Ясира Арафата президентом самопровозглашенного Палестинского государства;
- 2007 год — президент Украины Виктор Ющенко подписывает указ "О роспуске Верховной Рады Украины" на основании статьи 90 Конституции Украины.
Погода на 2 апреля
Завтра, 2 апреля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, днем возможен мелкий дождь. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе пасмурно, но днем солнце выглянет на несколько часов, осадков не ожидается.
Температура воздуха — +21 днем и +10 ночью. Во Львове — +22 днем и +12 ночью. В Харькове — +17 днем и +8 ночью. В Одессе — +11 днем и +8 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
2 апреля в Украине и мире празднуют Международный день детской книги. Праздник, который привлекает внимание детей и их родителей к важнейшему занятию – чтение книг. Именно книги открывают юным читателям дверь в фантастический мир, знакомит с неизвестными ранее существами, раскрывает тайны жизни и т.д. Дату для праздника выбрали не случайно. В этот день родился известный детский писатель Ганс Кристиан Андерсен. А инициатором создания отдельного праздника детской книги стала Элли Лепман, автор детской литературы и общественный деятель. Она также учредила Международный совет по детской книге.
Также 2 апреля Всемирный день распространения знаний об аутизме. Событие было организовано по инициативе ООН 18 декабря 2007 года. Аутизм является дефектом психологического и психического развития, причины которого пока неизвестны. Болезнь проявляет себя в первые годы жизни и таким детям сложно контактировать с другими людьми и вообще с внешним миром. Впервые данное нарушение описал доктор Каннер в 1943 году.
А еще 2 апреля День примирения. Главная цель этого события состоит в том, чтобы вовлечь общество в мирное сосуществование, не скрывать образа, а пытаться со всеми примириться.
2 апреля празднуют Международный день проверки фактов. Термин фактчекинг активно используется в наши дни, в переводе с английского он означает "проверка фактов". Цель этого дня – привлечь общество к развитию критического мышления, повысить осведомленность о существовании лживой информации.