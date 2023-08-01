Какой завтра, 2 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

2 августа 2023 года – среда. 525-й день войны в Украине.

Какой завтра, 2 августа, церковный праздник

2 августа в церковном календаре – день памяти пророка Илии. Он был первым христианским пророком. Родился Илия в Фесвии Галаадской за 900 лет до рождения Иисуса Христа. С малых лет пророк посвятил себя служению Богу. Он поселился в пустыне, проводил свои дни в суровом посте и молитве. Но большинство людей тогда поклонялось идолам.

Илья как мог сражался с язычеством. Однажды пришел он к правителю города и сказал ему, что за его нечестие в ближайшие годы не будет ни капли дождя или росы. А явятся они только с молитвой. Случилось так как он предсказывал. Была такая страшная жара, что даже трава выгорела. Настал голод. Но Илия молился Богу, потому вороны ежедневно приносили ему мясо и хлеб, а воду он брал из небольшого ручья.

Высох через некоторое время ручей. Тогда явился Илии во сне Господь и сказал идти жить к вдове в языческом городе Сарепта Сидонска. Муж так и поступил. У вдовы в то время осталось немного муки и масла, а еще был у нее сын. Илья пообещал, что пока он будет молиться, мука и растительное масло не закончатся. Так и вышло. А потом заболел сильно сын вдовы, но Илья излечил его силой молитвы.

Что нельзя делать в этот день

Запрещено тяжело работать по дому или в поле.

С этого дня народные поверья запрещают купаться в водоемах.

Не стоит стоять под деревьями, громко ругаться, злословить.

Народные приметы и традиции на 2 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: дождь — в году будет немного пожаров;

услышать сильный гром – весь год будет болеть голова;

комары перестали кусаться, осень придет рано;

дождливый день указывает на то, что непогода еще долго будет продолжаться;

в лесах много белых грибов, ждите большого урожая.

2 августа в лесах много белых грибов, ждите большого урожая / Фото: Pexels

В старину было поверье, что пророк Илия в этот день едет по небу в колеснице, управляя дождем и громом. Поэтому часто 2 августа была плохая погода, с дождями, молниями и сильным громом. В поле в этот день старались не работать, чтобы не убила молния. Пытались также побыстрее спрятать зерно, чтобы его не смочил дождь. Ночи уже становятся заметно длиннее, могут появляться первые признаки приближающейся осени. Дата считается благоприятной для сбора грибов.

Погода на 2 августа

Завтра, 2 августа, в Киеве будет ясный день и облачный вечер, без осадков. Во Львове пасмурно, утром дождь станет слабее, а с приходом вечера вообще закончится. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясное утро, но днем небо затянется облаками, которые продержатся до позднего вечера, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +27 днем и +19 ночью. Во Львове +22 днем и +17 ночью. В Харькове +29 днем и +18 ночью. В Одессе +26 днем и +21 ночью.

Памятные даты 2 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 августа:

216 год до н. э. — в битве под Каннами карфагенский полководец Ганнибал разбивает 80-тысячное римское войско и наносит самое тяжелое поражение Риму за всю историю его существования;

47 год до н. э. — возле г. Зели Гай Юлий Цезарь побеждает царя Боспорского царства Фарнака II;

1519 год — 40-тысячное крымско-татарское войско Багатур-Салтана разбивает в битве под Сокалем 20-тысячное войско литовского гетмана Константина Острожского;

1776 год — происходит церемония подписания Декларации независимости 13 североамериканских колоний, которая была принята 4 июля Континентальным конгрессом;

1791 год — в Вене Жан-Пьер Бланшар проводит первые успешные испытания парашюта: с воздушного шара он сбрасывает домашних животных;

1865 год — в издательстве Макмиллана выходит первое издание книги Льюиса Кэррола "Приключения Алисы в стране Чудес";

1887 год — Ровелл Ходж получает патент на колючую проволоку;

1909 год – на вооружение армии США принимают первый военный самолет, построенный братьями Райт;

1914 год — Королевство Италия объявляет о своем нейтралитете в европейском конфликте (Первая мировая война);

1917 год — впервые совершают посадку самолета "Сопвич" на палубу корабля британских военно-морских сил "Furious";

1918 год — Гетман Украины Павел Скоропадский утверждает закон о создании фонда Национальной библиотеки Украинского государства;

1919 год — возвращаясь в Украину, погибает в авиатроше под Ратибором (Силезия) Дмитрий Витовский;

1939 год — Альберт Эйнштейн присылает президенту США Франклину Рузвельту письмо, в котором информирует о работе нацистских физиков по созданию атомного оружия и призывает начать в США опытную программу;

1940 год — бригадный генерал Шарль де Голль, после капитуляции Французской республики покидающий страну, из Лондона призывает всех патриотов продолжать вооруженную борьбу с нацистской Германией;

1943 год — происходит восстание и бегство заключенных в концентрационном лагере "Треблинка";

1945 год – завершается Потсдамская конференция;

1953 год — в Киеве открывают детскую железную дорогу;

1964 год — Тонкинский инцидент, вызывающий эскалацию войны во Вьетнаме;

1970 год – в Белфасте британская армия впервые применяет резиновые шары против северных ирландцев;

1990 год — в 14:00 по местному времени иракские войска нападают на Кувейт;

1990 год — В Днепропетровске начинаются Дни казацкой славы, посвященные 500-летию украинского казачества;

1991 год – Соединенные Штаты Америки признают независимость Латвии, Литвы и Эстонии;

2005 год – катастрофа самолета Airbus A340 французских авиалиний в аэропорту Торонто;

2006 год — в Йоханнесбурге (ЮАР) впервые за последние 25 лет выпадает снег;

2014 год — суд Тбилиси заочно арестовывает экс-президента Михаила Саакашвили по делу превышения служебных полномочий;

2017 год — в США вступает в силу принятый обеими палатами Конгресса Закон № 3364 о противодействии агрессии России, КНДР и Ирана;

2020 год – от МКС возвращается капсула Crew Dragon с двумя американскими астронавтами на борту, участвовавшими в миссии SpaceX DM-2 (первый полет людей на частном космическом корабле);

2022 год — Нэнси Пелоси посещает Тайвань.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 августа

Какие завтра именины: Александр, Илья, Георгий, Афанасий, Тихон.

Талисманом человека, рожденного 2 августа является альмандин. Одна из разновидностей граната. Впервые о минерале рассказал в своем труде Агриколла в 1546 году. В древности альмандин использовали для заживления ран и различных отравлений. А еще верили, что этот минерал помогает улучшить супружеские отношения.

В этот день родились:

1888 год — украинский поэт, драматург, публицист, эсер, член Центрального Совета Костя Урага;

1924 год – украинский живописец Александр Хмельницкий;

1993 год – участник и один из бойцов 3-й сотни Самообороны Майдана, убитый во время противостояния на улице Грушевского в Киеве Сергей Нигоян.

Какой завтра день в Украине и мире

2 августа празднуют День рождения почтового ящика / Фото: Pexels

2 августа в Украине и мире отмечают День экологического долга. Дата была создана для того, чтобы привлечь человечество к тому, что ресурсы нашей планеты не вечны и сообщить, что каждый человек является своеобразным должником. Интересно, что день празднования ежегодно переносят, ведь он зависит от того, когда люди полностью исчерпают количество ресурсов, которые могут восстановиться в течение одного года. Стоит отметить, что День экологического долга — это не совсем праздник в привычном понимании этого слова. Ведь он указывает на то, что человечество использует ресурсы планеты в избытке.

Также 2 августа День памяти погибших воинов-десантников разных времен и поколений. Проект создан для того, чтобы увековечить память павших воинов, популяризировать их героические поступки, которые могут стать образцовыми для каждого гражданина страны. В этот день обычно по всей стране проводят митинги-реквиемы, совершается панихида, отдается уважение тем, кто формировал славу десантных войск Украины.

А еще 2 августа празднуют День рождения почтового ящика. Дата появилась не случайно, потому что именно в этот день на улицах Лондона установили первые ящики для писем (1858 год). Но сама конструкция была известна более чем за три столетия до этой даты. В 1500 году Бартоломеу Диаш, который был португальским мореплавателем, направлялся в Южную Африку и попал в сильную бурю, в которой он погиб и большинство членов его экипажа. Выживший офицер решил написать о событии. Он записал все на клочке бумаги, сунул его в башмачок, повесивший на дерево.