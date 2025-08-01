Какой праздник 2 августа 2025 года / © ТСН

Реклама

2 августа 2025 года — суббота. 1256-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 2 августа, верующие празднуют день переноса мощей святого первомученика Стефана. еврСвятой Стефан был первым мучеником за веру в Иисуса Христа, поэтому его называют первомучеником. Он служил архидьяконом в Иерусалимской Церкви и был известен своей проповедью и ревностной верой. Около 34 года он был несправедливо осужден еврейским синедрионом и убит путем каменирования за пределами Иерусалима.ейский синедрион и убит путем каменирования за пределами Иерусалима.

Спустя много лет после смерти Стефана, примерно 415 года, произошло чудесное обретение его мощей. Согласно церковной передаче, одному благочестивому мужу по имени Лукиан во сне было открыто место захоронения Стефана в деревне Кафр-Гамала, близ Иерусалима.

Реклама

После обретения святые мощи были торжественно перенесены в Иерусалим, а впоследствии — в построенную в его честь церковь Святого Стефана. По свидетельству очевидцев, во время переноса происходили многочисленные исцеления и другие чудеса, что еще больше укрепило почитание святого.

Что нельзя делать 2 августа

Нельзя ссориться, конфликтовать — какая-либо злоба или гнев принесут в жизнь беды и несчастья.

Не следует рубить, шить, резать — считается, что это может навлечь болезнь.

Запрещается купаться в открытых водоемах — потому что вода уже “нечистая”.

Народные приметы и традиции на 2 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

дождь 2 августа — до дождливой осени;

услышать гром — к долгим бабьим летом;

солнечный день — ждите теплую и сухую осень;

журавли или ласточки низко летают, собираются — скоро похолодает.

2 августа журавли или ласточки низко летают, сплачиваются — уже скоро похолодает / © Pixabay

В народе 2 августа называлось Громовой день. Часто в этот день шли грозы с молнией и громом.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 августа

Какие завтра именины: Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.

Реклама

Талисманом человека, рожденного 2 августа является альмандин. Одна из разновидностей граната, несущая в себе энергию огня. Этот камень особенно подходит тем, кто стремится разжечь страсть, пробудить чувственность и стать более заметным для представителей противоположного пола.

В этот день родились:

1888 год — Костя Ураган, украинский поэт, драматург, публицист, эсер, член Центрального Совета;

1924 год — Александр Хмельницкий, украинский живописец;

1993 — Сергей Нигоян, участник и один из бойцов 3-й сотни Самообороны Майдана, убит во время противостояния на улице Грушевского в Киеве.

Памятные даты 2 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 августа:

1776 год — В Филадельфии проходит торжественная церемония подписания Декларации независимости, которой 13 североамериканских колоний официально заявили о своем разрыве с Великобританией;

1791 год — В Вене воздухоплаватель Жан-Пьер Бланшар успешно испытывает парашют, сбросив с воздушного шара нескольких домашних животных;

1865 год — Мир увидело первое издание сказки Льюиса Кэррола — “Приключения Алисы в Стране чудес”;

1887 год — Американец Ровелл Ходж запатентовывает колючую проволоку;

1909 год — Армия США впервые официально принимает на вооружение военный самолет, сконструированный братьями Райт — пионерами авиации;

1914 год — Италия заявляет о нейтралитете в начавшейся Первой мировой войне;

1917 год — На палубу британского корабля “Furious” совершают первую в истории успешную посадку самолета Sopwith Pup;

1918 год — Гетман Павел Скоропадский утверждает закон о создании фонда Национальной библиотеки Украинского государства;

1919 год — В авиакатастрофе над Силезией погибает Дмитрий Витовский, один из лидеров ЗУНР и первый командир Легиона УСС;

1939 год — Альберт Эйнштейн обращается к президенту США Франклину Рузвельту с предупреждением о разработке нацистами атомного оружия и призывает немедленно начать собственную программу;

1945 год — Заканчивается Потсдамская конференция союзников, закладывающая основы послевоенного мирового порядка;

1949 год — Академик Владимир Филатов в клинике в Одессе выполняет тысячную операцию по пересадке роговицы;

1953 год — В Киеве открывают детскую железную дорогу — образовательно-развлекательный проект для юных железнодорожников;

1989 год — На Киевском главпочтамте происходит трагический пожар, который уносит жизни 11 человек;

1991 год — США признают независимость Латвии, Литвы и Эстонии;

2014 год — Суд в Тбилиси заочно арестовывает Михаила Саакашвили по делу о превышении полномочий;

2020 год — Успешно завершается миссия SpaceX DM-2: капсула Crew Dragon с двумя американскими астронавтами возвращается на Землю, став первым в мире коммерческим полетом с людьми;

2022 год — Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси совершает визит в Тайвань, несмотря на жесткие угрозы со стороны Китая.

Какой завтра праздник в Украине и мире

2 августа в Украине и мире празднуют Международный день близнецов / © Pixabay

2 августа в Украине и мире празднуют Международный день близнецов. Инициатива положить начало Международному дню близнецов появилась в 1970-х годах в США. Его цель — подчеркнуть особые отношения между близнецами, а также привлечь внимание к науке о близнецах (твиномологии), исследующей их биологическое и психологическое родство.

Реклама

Также 2 августа Международный день алопеции. Его цель — поддержать тех, кто сталкивается с этой проблемой, а также развеять мифы и стереотипы вокруг этого заболевания. Алопеция — это разновидность выпадения волос, которая может быть временной или хронической.

А еще 2 августа Международный день блюзовой музыки. Блюз зародился в конце XIX — начале XX века как выражение жизненных затруднений, надежд и чувств афроамериканцев. Этот стиль повлиял на развитие джаза, рока, соула и других музыкальных направлений. Международный день блюза начат, чтобы привлечь внимание мира к богатому наследию этого жанра и сохранить его культурное значение.

2 августа Международный день пони. Пони — это не просто маленькие лошади, а существа с богатой историей и собственным характером. Они имеют важное значение в культуре многих народов, а также в детской терапии, конном спорте и досуге.

Также 2 августа Международный день холокоста ромов. В ночь на 3 августа 1944 года в лагере смерти Аушвиц-Биркенау произошел так называемый “Ромский лагерный бунт” — акция сопротивления и последнее массовое убийство ромов в лагере. В то время более 20 тысяч ромов были убиты в результате систематического истребления, известного как Цыганский Холокост или Поряймос (на ромском означает “поглощение”, ”уничтожение”).

Реклама