Какой завтра, 2 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

2 декабря 2023 года — суббота. 647-й день войны в Украине.

Какой завтра, 2 декабря, церковный праздник

2 декабря в церковном календаре – день памяти святого Аввакума. Входит в число 12 малых пророков. К сожалению, в Священном Писании сохранилось очень мало сведений о жизни Аввакума. Существует одна версия, что он был современником пророка Иеремии и жил до вавилонского потопа. По легенде Аввакум умер за два года до того, как из Вавилона вернулись иудеи.

Что нельзя делать 2 декабря

Нельзя лениться, особенно обвинять те дела, которые уже были начаты.

Не стоит делиться планами на будущее даже с самыми близкими людьми.

Запрещено распространять отрицательные мнения.

Народные приметы и традиции на 2 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на окнах мороз нарисовал пышные узоры – весной будет много зелени;

вороны каркают – скоро начнется метель;

ночью звезды яркие – к приходу сильного мороза;

гуси прячут головы под крылья — ждите морозов;

кошка спит весь день — к холодной погоде;

вокруг луны темный круг — будет метель;

мороз, но петух поет — ждите потепления;

куры рано уселись на насест — к морозу;

много снега выпало — будет богатый сенокос.

2 декабря кошка спит весь день до холодной погоды / Фото: Pexels

Незамужние девушки устраивали в этот день тихие вечерницы, на которых не озорничали и не веселились, а только вышивали и тихо рассказывали разные истории. У семейных женщин были другие заботы. Они выполняли специальные ритуалы, чтобы дети ночью не плакали и крепко спали.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 декабря

Какие завтра именины: Андрей, Афанасий, Борис, Владимир, Иван, Кирилл, Матвей, Николай, Сергей, Степан, Тамара, Маргарита, Мирра, Мария.

Талисманом человека, рожденного 2 декабря, является змеевик. Этот минерал был известен человечеству с давних времен. Змеевик считали лечебным камнем, поэтому часто использовали для лечения головных болей.

В этот день родились:

1893 год — украинский и американский композитор, пианист и педагог еврейского происхождения Лео Орнстайн;

1937 год — украинский писатель и политический деятель Петр Осадчук;

1971 год — участник Евромайдана, Герой Украины Павел Мазуренко.

Памятные даты 2 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 декабря:

1015 год — князь Ярослав Мудрый занимает в Киеве престол;

1104 год — рукоположен митрополит Киевский Никифор I;

1375 год — болгарский монах Киприан рукоположен на митрополита Киевского и Литовского;

1697 год — в Лондоне открывают кафедральный собор святого Павла и начинается первая служба;

1804 год — папа Римский Пий VII на торжественной церемонии в соборе Нотр-Дам провозглашает Наполеона Бонапарта Императором Французским Наполеоном I;

1805 год — под Аустерлицем в Маркграфстве Моравия Наполеон Бонапарт громит объединенную русско-австрийскую армию;

1816 год — в Лондоне лудить (борцы со станками) устраивают массовые акты уничтожения машин и станков на предприятиях;

1823 год — в послании к Конгрессу президент США Джеймс Монро провозглашает принцип политического невмешательства европейских государств в дела Американского континента;

1848 год — 53-летний австрийский император Фердинанд I был отрекается от престола в пользу своего 18-летнего племянника Франца Иосифа I;

1852 год — президент Французской республики Луи Наполеон Бонапарт объявляет себя императором Франции под именем Наполеон III и основывает Вторую французскую империю;

1863 год — завершается строительство купола Капитолия в Вашингтоне (США);

1870 год — Рим становится столицей Королевства Италия;

1896 год — в помещении Харьковского оперного театра проходит первый на украинских землях публичный киносеанс;

1901 год — американец Кинг К. Жиллетт получает патент безопасную бритву с двусторонним одноразовым лезвием — жилетку;

1942 год — группа ученых из Чикагского университета во главе с Энрико Ферми демонстрирует управляемую ядерную реакцию на первом ядерном реакторе;

1949 год — Генеральная Ассамблея ООН принимает Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции другими лицами;

1956 год — высадкой с яхты "Гранма" 82-х революционеров во главе с Фиделем Кастро на Кубе начинается восстание против проамериканского режима Батисты, завершающееся победой после двух лет тяжелых боев;

1969 год — между Сиэтлом и Нью-Йорком происходит первый демонстрационный полет реактивного самолета Boeing 747, на борту которого находился 191 человек;

1971 год — образуется Федерация Объединенных Арабских Эмиратов (объединяет 7 княжеств);

1975 год — провозглашают Лаосскую Народно-Демократическую Республику;

1982 год — хирурги из университета Юты впервые имплантируют постоянное искусственное сердце пенсионеру Барни Кларку, с которым тот прожил 112 дней;

1983 год — на канале MTV проходит премьера музыкального видео под названием Michael Jackson's Thriller;

1991 год — независимость Украины признают первыми Канада и Польша;

1991 год — полк связи 13-й армии (командир — В. Мартиросян) поднимает над своим расположением сине-желтый флаг;

1998 год — бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко арестовали в Швейцарии по обвинению в отмывании похищенных государственных денег;

2001 год — одно из крупнейших банкротств в мировой истории: крупнейшая нефтяная корпорация США "Enron" объявляет о своем банкротстве.

Погода на 2 декабря

Завтра, 2 декабря, в Киеве облачно, днем ожидается снег. Во Львове пасмурно, сильный снег в течение всего дня. В Харькове облачно, утром ночью снег усилится, в середине дня без осадков, но вечером снова мелкий снег. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — -1 днем и -3 ночью. Во Львове — -1 день и -3 ночью. В Харькове — 0 днем и -2 ночью. В Одессе — +14 днем и +10 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

2 декабря празднуют Международный день модельной железной дороги / Фото: Pexels

2 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день компьютерной грамотности. Впервые событие было проведено в Индии в 2001 году. Тогда одна из столичных IT-компаний решила отпраздновать 20 лет своего существования. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы привлечь женщин и детей к изучению основ цифровой грамотности.

Также 2 декабря Международный день борьбы за отмену рабства. Был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН. Первым в мире международным соглашением, осуждающим рабство, стала Декларация, созданная в 1815 году во время Венского конгресса. Главной целью этого документа было прекращение торговли людьми в регионе Атлантического океана и освобождение рабов в колониях, принадлежавших США и Европе.

А еще 2 декабря празднуют Международный день модельной железной дороги. В конце XIX века братья Мерклины, владевшие немецкой компанией по производству игрушек, представили на Лейпцигской ярмарке модель железной дороги. Это был локомотив с вагонами, который мог разворачиваться на путях в форме восьмерки с помощью встроенного часового механизма.

2 декабря День беспородной собаки. Праздник популярен в США. В этот день принято уделять внимание всем собакам смешанных пород. Их часто игнорируют в пользу чистокровных животных, но они такие же милые, дружелюбные и заслуживают того, чтобы иметь семью.

Также 2 декабря День специального образования. Он направлен на то, чтобы повысить осведомленность и понимание проблем, с которыми могут сталкиваться учащиеся с особыми потребностями.