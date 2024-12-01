Какой завтра, 2 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 2 декабря, Международный день борьбы за отмену рабства. Верующие чтят память святого пророка Аввакума. До Нового года осталось 29 дней.

2 декабря 2024 года – понедельник. 1013-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

2 декабря в церковном календаре – день памяти святого пророка Аввакума. Он был одним из двенадцати малых пророков Ветхого Завета. Он жил в VII веке до нашей эры и пророчествовал в Иудейском царстве. Его книга, состоящая из трех глав, является частью канонического текста Библии. Книга Аввакума имеет важное место среди пророческих книг Ветхого Завета, поскольку она содержит глубокие размышления о справедливости Бога. Пророк Аввакум поднимает вопрос о том, почему Бог разрешает существование зла и страданий в мире, и получает от Бога ответы на свои вопросы.

Что нельзя делать 2 декабря

Не следует бездельничать, забрасывать те дела, которые вы уже начали.

Нельзя распространять негатив.

Запрещается делиться своими планами на будущее.

Народные приметы и традиции на 2 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: каркают вороны — ждите метель;

на окнах мороз нарисовал узоры — будет много зеленых весной;

кошка весь день спит – до прохладной погоды;

куры уселись в сарае рано – будет сильный мороз.

2 декабря каркают вороны — ждите метель / Фото: Unsplash

В этот день было принято устраивать так называемые "тихие" вечерницы среди незамужних девушек. Нельзя было танцевать, петь, они только встречались и рассказывали интересные истории.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 декабря

Какие завтра именины: Андрей, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Матвей, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Федор, Антонина, Вера, Маргарита, Мария, Тамара.

Талисманом человека, рожденного 2 декабря является змеевик. Счастливый талисман, дарующий радость. Давно верили, что змеевик усиливает таланты своего владельца.

В этот день родились:

1937 год – украинский писатель и политический деятель Петр Осадчук;

1951 год — украинский поэт-песенник Галябарда Степан;

1971 год — участник Евромайдана, Герой Украины Павел Мазуренко.

Памятные даты 2 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 декабря:

1015 год — князь Ярослав Мудрый занимает в Киеве престол;

1697 год — в Лондоне открывают кафедральный собор святого Павла и начинается первая служба;

1804 год – папа Римский Пий VII на торжественной церемонии в соборе Нотр-Дам провозглашает Наполеона Бонапарта Императором Французским Наполеоном I;

1805 год – под Аустерлицем в Маркграфстве Моравия Наполеон Бонапарт разгромляет объединенную русско-австрийскую армию;

1816 год — в Лондоне лудить (борцы со станками) устраивают массовые акты уничтожения машин и станков на предприятиях;

1863 год — завершается строительство купола Капитолия в Вашингтоне (США);

1870 год – Рим становится столицей Королевства Италия;

1901 год — американец Кинг К. Жиллетт получает патент на безопасную бритву с двусторонним одноразовым лезвием;

1942 год — группа ученых из Чикагского университета во главе с Энрико Ферми демонстрирует управляемую ядерную реакцию на первом ядерном реакторе;

1949 год – Генеральная Ассамблея ООН принимает Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции другими лицами (резолюция 317 (IV));

1969 год – между Сиэтлом и Нью-Йорком происходит первый демонстрационный полет реактивного самолета Boeing 747, на борту которого находился 191 человек;

1982 — хирурги из университета Юты впервые имплантируют постоянное искусственное сердце пенсионеру Барни Кларку, с которым тот прожил 112 дней;

1991 год — независимость Украины признают первыми Канада и Польша;

2001 год – одно из крупнейших банкротств в мировой истории: крупнейшая нефтяная корпорация США "Enron" объявляет о своем банкротстве;

2010 год — исполком ФИФА, по предварительной тайной договоренности (согласно собственному признанию президента ФИФА З. Блаттера), "голосует" за предоставление прав проведения Чемпионата мира по футболу 2018 в Российской Федерации.

Погода на 2 декабря

Завтра, 2 декабря, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не предполагается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +2 днем и -2 ночью. Во Львове +4 день и 0 ночью. В Харькове +2 днем и -2 ночью. В Одессе +3 днем и -1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

2 декабря Международный день модельной железной дороги / Фото: Unsplash

2 декабря в Украине и мире Международный день борьбы за отмену рабства. Этот день установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1986 году и направлен на повышение осведомленности о современных формах рабства, которые, к сожалению, до сих пор существуют во многих странах мира. Дата 2 декабря избрана в честь принятия Конвенции ООН о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами (1949). По оценкам, более 50 миллионов человек в мире находятся в современных формах рабства (по данным отчетов 2020-х годов). Наибольшие риски сосредоточены в бедных странах или регионах, охваченных конфликтами, но даже в развитых государствах фиксируются случаи эксплуатации.

Также 2 декабря Киберпонедельник. Это ежегодное событие распродаж в онлайн-магазинах, которое выпадает на понедельник после американского Дня благодарения. Этот день считается "интернет-аналогом" Черной пятницы, однако с акцентом на онлайн-шоппинг. В США Киберпонедельник является одним из самых прибыльных дней для онлайн-торговли. Например, в 2023 году продажи достигли более 12 миллиардов долларов.

А еще 2 декабря Международный день модельной железной дороги. Этот праздник создан для увековечения увлечения модельными железными дорогами, сочетающего творчество, техническое мастерство и любовь к железнодорожному транспорту. Модельная железная дорога – это миниатюрная копия железнодорожной системы. Современный Международный день модельной железной дороги создан для популяризации этой деятельности среди широкой аудитории.

2 декабря празднуют День специального образования. Это неофициальный праздник, чествующий значение инклюзивного обучения и специального образования для детей и взрослых с особыми образовательными потребностями. Его целью является привлечение внимания к важности поддержки людей с физическими, умственными или эмоциональными трудностями в процессе образования.

Также 2 декабря Всемирный день предотвращения загрязнения окружающей среды. Это инициатива, направленная на повышение осведомленности о проблеме загрязнения планеты и способах ее решения. День напоминает о необходимости активных действий по сохранению экологического баланса Земли. Загрязнение окружающей среды имеет катастрофические последствия для всей планеты. Предотвращение этого — шаг к созданию устойчивого будущего, где природа, человек и технологии могут сосуществовать в гармонии.