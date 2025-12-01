Какой праздник 2 декабря 2025 года / © ТСН

2 декабря 2025 года — вторник. 1377 день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 2 декабря, верующие празднуют день памяти святого пророка Аввакума. Аввакум — пророк Иудеи, живший примерно в VII веке до Рождества Христова, во времена больших потрясений: рост силы Вавилона, упадка Иудейского царства, нравственного разложения общества и приближающейся беды, которая казалась неотвратимой.

Его Книга — третья среди «малых пророков» — небольшая по объему, но очень содержательная. Она состоит из глубочайшего диалога между пророком и Богом. Сам Аввакум не просто передает Божье слово — он откровенно задает вопросы, ищет смысл и правду, болеет за свой народ.

Что нельзя делать 2 декабря

Нельзя ругаться и злословить — обиды притягивают зимние невзгоды.

Запрещено оставлять объедки — это может принести обеднение или потери в хозяйстве.

Не стоит занимать или давать взаймы деньги — это может «вынести благосостояние из дома».

Народные приметы и традиции на 2 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

мороз — к продолжительной и холодной зиме;

сильный ветер — будут вьюги целый декабрь;

теплая погода — ждите мягкую и ласковую зиму;

снег идет большими хлопьями — к хорошему урожаю;

снег с дождем — весна придет рано.

2 декабря снег идет большими хлопьями хлопьев — к хорошему урожаю. / © unsplash.com

В народе 2 декабря называлось Аввакумовка. Наши предки приметили, если в этот день погода будет зимой, то будет зима.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 декабря

Какие завтра именины: Андрей, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Матвей, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Федор, Антонина, Вера, Маргарита, Мария, Тамара.

Талисманом человека, рожденного 2 декабря, является змеевик. Магический оберег, приносящий светлую радость и внутреннюю гармонию. Издавна считали: змеевик имеет силу пробуждать и усиливать естественные способности своего владельца, словно открывая в человеке скрытые дары.

В этот день родились:

1937 год — Петр Осадчук, украинский писатель и политический деятель;

1951 год — Степан Галябарда, украинский поэт-песенник;

1971 год — Павел Мазуренко, участник Евромайдана, Герой Украины.

Памятные даты 2 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 декабря:

1015 год — Ярослав Мудрый утвердился на киевском престоле;

1104 год — состоялось поставление Никифора I на Киевскую митрополию;

1375 год — болгарский монах Киприан возведен на сан митрополита Киевского и Литовского;

1409 год — в Лейпциге торжественно открыт университет;

1697 год — в Лондоне впервые открыл дверь кафедральный собор святого Павла;

1766 год — Швеция стала пионером свободы слова, полностью отменив государственную цензуру;

1804 год — в соборе Парижской Богоматери Папа Пий VII провозгласил Наполеона Бонапарта Императором Франции;

1805 год — под Аустерлицем Наполеон одержал одну из самых известных побед;

1816 год — в Лондоне лудить совершили масштабные нападения на фабрики, уничтожая промышленные машины;

1823 год — президент США Джеймс Монро объявил доктрину политической неприкосновенности Америки от европейских государств — известную как «доктрина Монро»;

1848 год — австрийский император Фердинанд I отрекся от престола в пользу молодого Франца Иосифа I;

1852 год — президент Луи Наполеон Бонапарт провозгласил себя императором под именем Наполеона III;

1863 год — завершено сооружение купола Капитолия в Вашингтоне;

1864 год — в Херсоне основан первый в Российской империи Земский банк взаимного кредита;

1865 год — Алабама ратифицировала Тринадцатую поправку к Конституции США, окончательно отменившую рабство;

1870 год — Рим официально провозглашен столицей объединенной Италии;

1896 год — в Харьковском оперном театре состоялся первый на территории Украины публичный кинопоказ;

1901 год — Кинг Кэмп Жилетт получил патент на безопасную бритву с одноразовыми лезвиями;

1908 год — двухлетний Пуи взошел на престол и стал последним императором Китая;

1927 год — компания Ford начала выпуск легендарного автомобиля Ford Model A;

1939 год — в Нью-Йорке открыт аэропорт Ла-Гуардия;

1942 год — группа ученых под руководством Энрико Ферми осуществила первую в мире управляемую ядерную реакцию;

1949 год — Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о борьбе с торговлей людьми;

1956 год — высадкой отряда Фиделя Кастро с яхты «Гранма» на Кубе началась революция, впоследствии свергнутая режим Батисты;

1960 год — на заводе им. Ленина в Кривом Роге заработала доменная печь «Криворожская-Комсомольская» — самая большая тогда в мире;

1969 год — между Сиэтлом и Нью-Йорком совершен первый демонстрационный перелет нового самолета Boeing 747, на борту которого находился 191 человек;

1971 год — официально образована Федерация Объединенных Арабских Эмиратов, объединившая семь эмиратов;

1975 год — провозглашена Лаосская Народно-Демократическая Республика;

1982 год — хирурги из Университета Юты впервые имплантировали человеку постоянное искусственное сердце; пациент Барни Кларк прожил с ним 112 дней;

1983 год — на MTV состоялась премьера видеоклипа Майкла Джексона Thriller;

1991 год — Канада и Польша первыми официально признали независимость Украины;

1991 год — в 13-й армии связисты под командованием В. Мартиросяна подняли над частью сине-желтое знамя;

1998 год — бывший премьер Украины Павел Лазаренко задержан в Швейцарии по подозрению в отмывании средств;

2001 год — корпорация Enron объявила о банкротстве;

2015 год — в Сан-Бернардино произошла массовая стрельба.

Какой завтра праздник в Украине и мире

2 декабря День игры в баскетбол / © unsplash.com

2 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день предотвращения загрязнения. Международная инициатива, направленная на повышение осведомленности о проблемах загрязнения окружающей среды и пропаганде мер, которые помогают ее избежать. Его основная цель — не просто говорить о последствиях загрязнения, а сосредоточить внимание на профилактике и устойчивом образе жизни.

Также 2 декабря День игры в баскетбол. Праздник, посвященный популярному и динамичному виду спорта, объединяющему людей всех возрастов и уровня подготовки. Его цель — популяризация баскетбола, поощрение активного образа жизни и укрепление командного духа.

А еще 2 декабря День специального образования. Идея специального образования появилась еще в XIX веке, когда впервые начали создавать школы для детей с нарушениями слуха, зрения или развития. Сегодня это комплексная система, которая включает в себя инклюзивные классы, коррекционные программы, психолого-педагогическую поддержку и адаптированные учебные материалы.

2 декабря празднуют Всемирный день трюков. Веселый и необычный международный день, посвященный мастерству, креативности и способности удивлять других. Его главная цель — вдохновлять людей на изобретательность, нестандартное мышление и демонстрацию своих навыков, будь то фокусы, трюки с мячом, акробатика, жонглирование или другие виды развлекательного мастерства.

Также 2 декабря Международный день модельной железной дороги. Праздник, посвященный увлекательному хобби, сочетающий технику, творчество и точность. Его цель — популяризировать модельную железную дорогу, показать ее как искусство и образовательную деятельность, а также объединить энтузиастов этого хобби по всему миру.

А еще 2 декабря Всемирный день компьютерной грамотности. Международный праздник, посвященный развитию цифровых навыков и повышению осведомленности о безопасном и эффективном использовании технологий. Его основная цель — способствовать обучению людей во всем мире работать с компьютерами и цифровыми инструментами, что стало чрезвычайно актуальным в современном обществе.

2 декабря Международный день борьбы за отмену рабства. День основан в связи с принятием Конвенции ООН о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции другими лицами в 1949 году (резолюция 317 (IV)). Этот документ стал первым международным шагом к официальному признанию и осуждению торговли людьми как глобального преступления.