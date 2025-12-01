- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 183
- Время на прочтение
- 5 мин
Какой завтра, 2 декабря, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 2 декабря, Международный день борьбы за отмену рабства. Верующие чтят память святого пророка Аввакума. До Нового года осталось 29 дней.
2 декабря 2025 года — вторник. 1377 день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 2 декабря, верующие празднуют день памяти святого пророка Аввакума. Аввакум — пророк Иудеи, живший примерно в VII веке до Рождества Христова, во времена больших потрясений: рост силы Вавилона, упадка Иудейского царства, нравственного разложения общества и приближающейся беды, которая казалась неотвратимой.
Его Книга — третья среди «малых пророков» — небольшая по объему, но очень содержательная. Она состоит из глубочайшего диалога между пророком и Богом. Сам Аввакум не просто передает Божье слово — он откровенно задает вопросы, ищет смысл и правду, болеет за свой народ.
Что нельзя делать 2 декабря
Нельзя ругаться и злословить — обиды притягивают зимние невзгоды.
Запрещено оставлять объедки — это может принести обеднение или потери в хозяйстве.
Не стоит занимать или давать взаймы деньги — это может «вынести благосостояние из дома».
Народные приметы и традиции на 2 декабря
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
мороз — к продолжительной и холодной зиме;
сильный ветер — будут вьюги целый декабрь;
теплая погода — ждите мягкую и ласковую зиму;
снег идет большими хлопьями — к хорошему урожаю;
снег с дождем — весна придет рано.
В народе 2 декабря называлось Аввакумовка. Наши предки приметили, если в этот день погода будет зимой, то будет зима.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 декабря
Какие завтра именины: Андрей, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Матвей, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Федор, Антонина, Вера, Маргарита, Мария, Тамара.
Талисманом человека, рожденного 2 декабря, является змеевик. Магический оберег, приносящий светлую радость и внутреннюю гармонию. Издавна считали: змеевик имеет силу пробуждать и усиливать естественные способности своего владельца, словно открывая в человеке скрытые дары.
В этот день родились:
1937 год — Петр Осадчук, украинский писатель и политический деятель;
1951 год — Степан Галябарда, украинский поэт-песенник;
1971 год — Павел Мазуренко, участник Евромайдана, Герой Украины.
Памятные даты 2 декабря
Календарь важных событий в Украине и мире за 2 декабря:
1015 год — Ярослав Мудрый утвердился на киевском престоле;
1104 год — состоялось поставление Никифора I на Киевскую митрополию;
1375 год — болгарский монах Киприан возведен на сан митрополита Киевского и Литовского;
1409 год — в Лейпциге торжественно открыт университет;
1697 год — в Лондоне впервые открыл дверь кафедральный собор святого Павла;
1766 год — Швеция стала пионером свободы слова, полностью отменив государственную цензуру;
1804 год — в соборе Парижской Богоматери Папа Пий VII провозгласил Наполеона Бонапарта Императором Франции;
1805 год — под Аустерлицем Наполеон одержал одну из самых известных побед;
1816 год — в Лондоне лудить совершили масштабные нападения на фабрики, уничтожая промышленные машины;
1823 год — президент США Джеймс Монро объявил доктрину политической неприкосновенности Америки от европейских государств — известную как «доктрина Монро»;
1848 год — австрийский император Фердинанд I отрекся от престола в пользу молодого Франца Иосифа I;
1852 год — президент Луи Наполеон Бонапарт провозгласил себя императором под именем Наполеона III;
1863 год — завершено сооружение купола Капитолия в Вашингтоне;
1864 год — в Херсоне основан первый в Российской империи Земский банк взаимного кредита;
1865 год — Алабама ратифицировала Тринадцатую поправку к Конституции США, окончательно отменившую рабство;
1870 год — Рим официально провозглашен столицей объединенной Италии;
1896 год — в Харьковском оперном театре состоялся первый на территории Украины публичный кинопоказ;
1901 год — Кинг Кэмп Жилетт получил патент на безопасную бритву с одноразовыми лезвиями;
1908 год — двухлетний Пуи взошел на престол и стал последним императором Китая;
1927 год — компания Ford начала выпуск легендарного автомобиля Ford Model A;
1939 год — в Нью-Йорке открыт аэропорт Ла-Гуардия;
1942 год — группа ученых под руководством Энрико Ферми осуществила первую в мире управляемую ядерную реакцию;
1949 год — Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о борьбе с торговлей людьми;
1956 год — высадкой отряда Фиделя Кастро с яхты «Гранма» на Кубе началась революция, впоследствии свергнутая режим Батисты;
1960 год — на заводе им. Ленина в Кривом Роге заработала доменная печь «Криворожская-Комсомольская» — самая большая тогда в мире;
1969 год — между Сиэтлом и Нью-Йорком совершен первый демонстрационный перелет нового самолета Boeing 747, на борту которого находился 191 человек;
1971 год — официально образована Федерация Объединенных Арабских Эмиратов, объединившая семь эмиратов;
1975 год — провозглашена Лаосская Народно-Демократическая Республика;
1982 год — хирурги из Университета Юты впервые имплантировали человеку постоянное искусственное сердце; пациент Барни Кларк прожил с ним 112 дней;
1983 год — на MTV состоялась премьера видеоклипа Майкла Джексона Thriller;
1991 год — Канада и Польша первыми официально признали независимость Украины;
1991 год — в 13-й армии связисты под командованием В. Мартиросяна подняли над частью сине-желтое знамя;
1998 год — бывший премьер Украины Павел Лазаренко задержан в Швейцарии по подозрению в отмывании средств;
2001 год — корпорация Enron объявила о банкротстве;
2015 год — в Сан-Бернардино произошла массовая стрельба.
Какой завтра праздник в Украине и мире
2 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день предотвращения загрязнения. Международная инициатива, направленная на повышение осведомленности о проблемах загрязнения окружающей среды и пропаганде мер, которые помогают ее избежать. Его основная цель — не просто говорить о последствиях загрязнения, а сосредоточить внимание на профилактике и устойчивом образе жизни.
Также 2 декабря День игры в баскетбол. Праздник, посвященный популярному и динамичному виду спорта, объединяющему людей всех возрастов и уровня подготовки. Его цель — популяризация баскетбола, поощрение активного образа жизни и укрепление командного духа.
А еще 2 декабря День специального образования. Идея специального образования появилась еще в XIX веке, когда впервые начали создавать школы для детей с нарушениями слуха, зрения или развития. Сегодня это комплексная система, которая включает в себя инклюзивные классы, коррекционные программы, психолого-педагогическую поддержку и адаптированные учебные материалы.
2 декабря празднуют Всемирный день трюков. Веселый и необычный международный день, посвященный мастерству, креативности и способности удивлять других. Его главная цель — вдохновлять людей на изобретательность, нестандартное мышление и демонстрацию своих навыков, будь то фокусы, трюки с мячом, акробатика, жонглирование или другие виды развлекательного мастерства.
Также 2 декабря Международный день модельной железной дороги. Праздник, посвященный увлекательному хобби, сочетающий технику, творчество и точность. Его цель — популяризировать модельную железную дорогу, показать ее как искусство и образовательную деятельность, а также объединить энтузиастов этого хобби по всему миру.
А еще 2 декабря Всемирный день компьютерной грамотности. Международный праздник, посвященный развитию цифровых навыков и повышению осведомленности о безопасном и эффективном использовании технологий. Его основная цель — способствовать обучению людей во всем мире работать с компьютерами и цифровыми инструментами, что стало чрезвычайно актуальным в современном обществе.
2 декабря Международный день борьбы за отмену рабства. День основан в связи с принятием Конвенции ООН о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции другими лицами в 1949 году (резолюция 317 (IV)). Этот документ стал первым международным шагом к официальному признанию и осуждению торговли людьми как глобального преступления.