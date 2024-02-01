Какой завтра, 2 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

2 февраля 2024 года – пятница. 709-й день войны в Украине.

Какой завтра, 2 февраля, церковный праздник

2 февраля в церковном календаре – Сретение Господне. Праздник был создан еще в IV веке. Первое празднование прошло в Иерусалиме. Тогда оно носило другое название – 40 дней после Богоявления. Быстрый праздник распространился по всем землям Римской империи, а уже в VI стал одним из важнейших. Слово "стретение" переводится как "встреча". Праздник посвящен встрече Иисуса Христа с праведником Симеоном, признавшим тогда в ребенке Спасителя человечества.

Что нельзя делать 2 февраля

Не рекомендуется шить, вязать, вышивать.

Запрещается любой труд, кроме того, что служит людям.

Нельзя ругаться, ссориться, злословить.

Народные приметы и традиции на 2 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: пасмурная погода — стоит ждать суровых морозов;

снежный день — весной будет много дождей, а сама весна будет затяжной;

ясный и тихий день — к хорошему урожаю и роению пчел;

пришла оттепель — весна придет поздно, поэтому в поле придется выйти не скоро.

2 февраля пасмурная погода — стоит ожидать суровых морозов. / Фото: Pexels

В прежние времена в этот день наблюдали за журавлями. Поэтому следует обратить внимание на погоду. Какая она на Сретенье, такой будет и весна.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 февраля

Какие завтра именины: Гаврила, Василий.

Талисманом человека, рожденного 2 февраля, является бирюза. Издавна ее сочли камнем счастья. Бирюзи часто приписывали магические и лечебные свойства. К примеру, верили, если утром взглянуть на этот камень, то весь день будешь беззаботным.

В этот день родились:

1863 год — украинский писатель Тимотей Бордуляк;

1901 год — украинский писатель, переводчик Валерьян Пидмогильный;

1939 год — народный артист Украины, композитор Виталий Филиппенко.

Памятные даты 2 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 февраля:

962 год — Оттон становится первым императором Священной Римской империи из Саксонской династии;

1274 год — во Флоренции происходит первая встреча Данте и Беатриче, чей образ в течение всей жизни вдохновлял создателя "Божественной комедии";

1536 год — на западном берегу реки Ла-Плата, к югу от реки Парана, испанский конкистадор Педро Мендоза основывает город Буэнос-Айрес, нынешнюю столицу Аргентины;

1556 год — в Центральном Китае (провинции Шаньси, Шэньси и Хэнань) происходит самое масштабное из всех зарегистрированных на планете землетрясений — погибло около 820 тысяч человек;

1558 год — основание Йенского университета;

1653 год — поселок Новый Амстердам (сегодня Нью-Йорк) приобретает статус города;

1656 год — освящается Кафедральный собор Мехико, один из самых больших и древних в Латинской Америке;

1676 год — Иоанн III коронован как Король Речи Посполитой;

1823 год — в Венеции проходит премьера оперы Россини "Семирамида";

1841 год — первое упоминание о "Дне Бабака";

1848 год — подписывают договор Гвадалупе-Идальго, по которому заканчивалась Американо-мексиканская война, а Мексика уступала Штатам 1,36 млн км² территории в обмен на 15 млн долларов;

1852 год — в Лондоне на Флит-стрит открывается первый общественный туалет;

1852 год — в Париже проходит премьера "Дамы с камелиями" Александра Дюма (сына);

1863 год — Сэмюэл Клеменс впервые подписывается как Марк Твен;

1870 год — агентство Reuters, подписав соглашения с двумя другими агентствами, впервые в истории создает всемирную информационную сеть;

1892 год — в Намеоки (Иллинойс, США) происходит самая длинная в истории встреча по боксу (между Гарри Шарпом и Фрэнком Кросби);

1912 год — Фредерик Лоу прыгает с парашютом из статуи Свободы;

1913 год — в Нью-Йорке открывается Grand Central Terminal, крупнейший железнодорожный вокзал мира;

1914 год — выходит в прокат первый фильм с Чарли Чаплином "Зарабатывая на жизнь";

1920 год — на Бродвее проходит премьера пьесы Юджина О'Нила "За горизонтом";

1922 год — в Париже в день 40-летия автора тиражом 1000 экземпляров опубликовали роман Джеймса Джойса "Улисс";

1935 год — впервые в судебной практике используют детектор лжи (Портедж, Висконсин);

1940 год — происходит дебют американского эстрадного певца Фрэнка Синатры;

1970 год — в Мюнхене впервые в истории происходит операция по трансплантации нерва;

1986 год — в Индии происходит встреча Папы Римского Иоанна Павла II с Далай-ламой;

1999 год — на переднем фасаде универмага "Украина" в Киеве вывешивают самую большую в мире (на то время) наружную рекламу — панно шампуня "Органикс" (126,5×17 м).

Погода на 2 февраля

Завтра, 2 февраля, в Киеве днем погода порадует ясным небом, но ненадолго, без осадков. Во Львове облачно, без осадков. В Харькове пасмурно, хотя вечером прояснится, без осадков. В Одессе пасмурное утро, но на смену ему придет ясный день, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +4 днем и ночью. Во Львове — +3 день и 0 ночью. В Харькове — +3 днем и -1 ночью. В Одессе — +6 днем и +2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

2 февраля День сурка / Фото: Pexels

2 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день водно-болотных угодий. Событие было начато вместе с подписанием Конвенции о водно-болотных угодьях 1971 года в Иране (город Рамсар). Главной ее целью является сохранение территорий, на которых проживают водоплавающие птицы, а также распространение информации о сбалансированном использовании экосистемы.

Также 2 февраля День сурка. Традиция происходит из США и Канады, где очень распространенным обычаем. Люди собираются и наблюдают за сурком, выходящим из своей норы. Если пушистый грызун увидит свою тень, значит, весна придет поздно, и наоборот. Хотя такой "прогноз" и не точен, но он достаточно интересен и забавен.

А еще 2 февраля День самообновления. Об инициаторе создания этого праздника ничего не известно, но он нашел свою поддержку среди общественности. Этот день стоит посвятить своему росту, усовершенствованию умений и навыков, заботе о себе. Стоит выйти из своей зоны комфорта и попытаться приобщиться к чему-нибудь новому.

2 февраля празднуют Всемирный день укулеле. Праздник был создан в честь миниатюрного музыкального инструмента, отличающегося неповторимым звучанием. Часто укулеле еще называют гавайской гитарой. Хотя инструмент был создан в португальском регионе Мадейри, но оттуда он попал в Гавайи (в конце XIX века), где стал настоящим национальным символом.

Также 2 февраля День осведомленности о ревматоидном артрите. Событие было создано в 2013 году по инициативе международной организации, которая занимается улучшением жизни людей с ревматоидными заболеваниями.