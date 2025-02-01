Какой завтра, 2 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

2 февраля 2025 года – воскресенье. 1075-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

2 февраля в церковном календаре – Сретение Господне. Сретение Господне – это один из двенадцати главных христианских праздников, который символизирует встречу человечества с Богом.

Сретение Господне связано с евангельским событием, когда Дева Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в храм в Иерусалим на сороковой день после рождения. По иудейскому закону, каждый первенческий ребенок мужского пола должен был быть посвящен Богу. В храме их встретил праведный Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Взяв Иисуса на руки, он произнес свою знаменитую молитву:

"Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо увидели очи мои спасение Твое" (Лк. 2:29-30). Также в храме была пророчица Анна, которая славила Бога и рассказывала об Иисусе как о Мессии.

Этот праздник символизирует встречу Ветхого и Нового Завета, а также человечество с Богом. Симеон и Анна олицетворяют ожидания народа пришествием Спасителя. Иисус приходит в мир как Свет для язычников и слава Израиля.

Что нельзя делать 2 февраля

Запрещается рубить дрова.

Нельзя выносить мусор из дома.

Не следует заниматься какой-либо тяжелой домашней работой.

Народные приметы и традиции на 2 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: оттепель на Сретение — весна будет теплой;

снег пошел в обед – к богатому урожаю зерна;

сильная метель – весна придет поздно и будет очень холодной;

сильный ветер указывает, что уродит много фруктов.

2 февраля снег пошел в обед — к богатому урожаю зерна. / Фото: Unsplash

В этот день верующие обязательно идут в храм, где совершается освящение свечей. Издавна считается, что "стретенская свеча" защищает дом от грома, молний, бурь и невзгод. Также священники освящают воду, которая имеет особую силу и используется для исцеления и очищения. Верующие молятся о защите и благословениях на год.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 2 февраля

Какие завтра именины: Василий.

Талисманом человека, рожденного 2 февраля является бирюза. В древности этот камень считали символом счастья. Бирюзу носили для ощущения безмятежности и радости.

В этот день родились:

1812 год – украинский поэт Евгений Гребенка;

1845 год – украинский физик и электротехник, организатор науки, общественный деятель Иван Пулюй;

1863 год – украинский писатель Тимотей Бордуляк.

Памятные даты 2 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 2 февраля:

962 год — Оттон становится первым императором Священной Римской империи из Саксонской династии;

1274 год — во Флоренции происходит первая встреча Данте и Беатриче, чей образ в течение всей жизни вдохновил создателя "Божественной комедии";

1536 год — на западном берегу реки Ла-Плата, к югу от реки Парана, испанский конкистадор Педро Мендоза основывает город Буэнос-Айрес, нынешнюю столицу Аргентины;

1556 год — в Центральном Китае (провинции Шаньси, Шэньси и Хэнань) происходит самое масштабное из всех зарегистрированных на планете землетрясений — погибает около 820 тысяч человек;

1558 год – основывают Йенский университет;

1653 год — поселок Новый Амстердам приобретает статус города, сегодня он известен как Нью-Йорк;

1656 год — освящают Кафедральный собор Мехико, один из самых больших и древних в Латинской Америке;

1676 год — Иоанн III становится Королем Речи Посполитой;

1823 год — в Венеции проходит премьера оперы Россини "Семирамида";

1841 год — первое упоминание о "Дне Бабака";

1852 год – в Лондоне на Флит-стрит открывается первый общественный туалет;

1852 год — в Париже проходит премьера "Дамы с камелиями" Александра Дюма (сына);

1863 год — Сэмюэл Клеменс впервые подписывается как Марк Твен;

1892 год — в Намеоки (Иллинойс, США) происходит самая длинная в истории встреча по боксу (между Гарри Шарпом и Фрэнком Кросби);

1912 год — Фредерик Лоу прыгает с парашютом из статуи Свободы;

1913 год – в Нью-Йорке открывают Grand Central Terminal, крупнейший железнодорожный вокзал мира;

1914 год — выходит в прокат первый фильм с Чарли Чаплином "Зарабатывая на жизнь";

1920 год — на Бродвее проходит премьера пьесы Юджина О'Нила "За горизонтом" (Пулитцеровская премия по драматургии);

1935 год — впервые в судебной практике используют детектор лжи (Портедж, Висконсин);

1940 год – происходит дебют американского эстрадного певца Фрэнка Синатры;

1970 год – в Мюнхене впервые в истории происходит операция по трансплантации нерва;

1986 год – в Индии происходит встреча Папы Римского Иоанна Павла II с Далай-ламой;

1999 год — на переднем фасаде универмага "Украина" в Киеве вывешивают самую большую в мире (на то время) наружную рекламу — панно шампуня "Органикс" (126,5×17 м);

2009 год — в Зимбабве проходит деноминация зимбабвийского доллара по курсу 1 000 000 000 000 1.

Погода на 2 февраля

Завтра, 2 февраля, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +2 днем и ночью. Во Львове +3 днем и -2 ночью. В Харькове +2 днем и +1 ночью. В Одессе +5 днем и +1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

2 февраля празднуют Всемирный день укулеле / Фото: Unsplash

2 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день богопосвященной жизни. Этот праздник установил Папа Римский Иоанн Павел II в 1997 году, чтобы подчеркнуть значение богоосвященной жизни в Католической Церкви и во всем христианском мире. Этот день посвящен людям, которые посвятили свою жизнь Богу через обеты послушания, нищеты и чистоты. Всемирный день посвящения жизни совпадает с праздником Сретения Господня, что символично, ведь Иисус был представлен в храме как Свет мира. Так же и посвященные личности призваны быть светом для других через свою миссию и служение.

Также 2 февраля День отказа от ненужных отношений. Этот день посвящен осознанию того, что не все отношения приносят пользу. Иногда мы держимся за людей с чувством долга, привычки или страха одиночества, даже если эти связи истощают нас.

А еще 2 февраля День осведомленности о ревматоидном артрите. Этот день посвящен повышению осведомленности о ревматоидном артрите (РА) – хроническом аутоиммунном заболевании, которое поражает суставы и может влиять на другие органы. Ревматоидный артрит – это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует собственные ткани, вызывая воспаление, боль и повреждение суставов.

2 февраля празднуют Всемирный день укулеле. Это неофициальный международный праздник, посвященный популярному музыкальному инструменту – укулеле. Укулеле – это маленькая четырехструнная гитара, происходящая из Гавайев. Она имеет мягкое, звонкое звучание и проста в учебе, поэтому приобрела огромную популярность во всем мире. Инструмент появился на Гавайях в конце XIX века, но его корни произошли от португальской брагиньи.

Также 2 февраля Дня самообновления. Его идея – напомнить людям о важности перезагрузки, работе над собой и отказе от всего лишнего, что мешает личностному развитию. Самообновление – это процесс внутренней трансформации, который помогает избавиться от старых ограничений и открыть новые возможности. Это может быть как физическое обновление (детокс, спорт, изменение стиля), так и духовное (медитация, нумерологический анализ, пересмотр жизненных целей).

А еще 2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий. Этот экологический праздник был основан в 1997 году в честь подписания Рамсарской конвенции (1971 год), направленной на сохранение и рациональное использование водно-болотных экосистем. Лозунги в этот день часто отмечают необходимость действий, например: "Водно-болотные угодья – ключ к благосостоянию человечества!"

2 февраля День Бабака. Это традиционный народный праздник, связанный с предвидением прихода весны за поведением вышедшего из норы сурка. Праздник имеет корни в европейских традициях, в частности, в немецком Дне Барсука, когда люди наблюдали за поведением животного, чтобы предусмотреть смену сезонов. Эмигранты перенесли эту традицию в Северную Америку, заменив барсука на сурка. День Бабака – это веселый способ отслеживать смену сезонов, хотя его прогнозы более традиционны, чем научные.